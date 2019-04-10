Кто сыграет Золушку в новой экранизации: роль принцессы досталась певице
Певица Камила Кабельо, песня которой Havana получила большую популярность, появится на экранах в образе Золушки в новом римейке от студии Sony.
Сопродюсером будущей ленты выступил телеведущий Carpool Karaoke Джеймс Корден, а роль главной принцессы Disney досталась Камилле Кабельо. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.
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Что интересно, певица, которая примеряет голубое платье Золушки, запишет для нового проекта еще и саундтрек. Дата выхода официального релиза пока неизвестна.
Также режиссером и сценаристом фильма станет Кей Кэннон.
Камила Кабельо / Getty Images
Камила Кабельо – Havana: слушайте песню
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