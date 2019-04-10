Кто сыграет Золушку в новой экранизации: роль принцессы досталась певице

7 Читати новину українською
Камила Кабельо сыграет Золушку
Камила Кабельо сыграет Золушку / Коллаж LifeStyle 24

Певица Камила Кабельо, песня которой Havana получила большую популярность, появится на экранах в образе Золушки в новом римейке от студии Sony.

Сопродюсером будущей ленты выступил телеведущий Carpool Karaoke Джеймс Корден, а роль главной принцессы Disney досталась Камилле Кабельо. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Читайте также: Кто сыграет принцессу Диану в сериале "Корона": Netflix назвал имя актрисы

Что интересно, певица, которая примеряет голубое платье Золушки, запишет для нового проекта еще и саундтрек. Дата выхода официального релиза пока неизвестна.

Также режиссером и сценаристом фильма станет Кей Кэннон.

Каміла Кабелло зіграє Попелюшку
Камила Кабельо / Getty Images

Камила Кабельо – Havana: слушайте песню

 

blog_ava
Путина уже дважды "похоронили" в Санкт-Петербурге: фото надгробий
сегодня
1739
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Кино Музыка Голливуд
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Булочки с маком: простой рецепт приготовления
сегодня 16:48 Булочки с маком: простой рецепт приготовления
Богданна Рибак 14
Рецепт паштета – пошаговое приготовление домашней закуски
сегодня 11:53 Рецепт паштета – пошаговое приготовление домашней закуски
Богданна Рибак 98
Куда поехать на Пасху в Украине: лучшие места для отдыха
сегодня 09:03 Куда поехать на Пасху в Украине: лучшие места для отдыха
147
День рождения звезды "Сплетницы": лучшие образы Блэр Уолдорф в сериале
9 апреля 21:22 День рождения звезды "Сплетницы": лучшие образы Блэр Уолдорф в сериале
108
Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз празднуют годовщину свадьбы: история любви королевской пары
9 апреля 18:48 Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз празднуют годовщину свадьбы: история любви королевской пары
234
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук