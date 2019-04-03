Кто такие фрики и где их искать в Киеве?

С 17 по 19 мая в Киеве уже пятнадцатый год подряд будет проходить крупнейший фестиваль тату-культуры Tattoo Collection 2019. Традиционно в начале весны в столицу съедутся лучшие тату-мастера страны, фаны татуировок, а также главные фрики Украины и Европы. Ведь уже не впервые именно люди с бодимодификациями становятся почетными гостями фестиваля.

Так кто же такие эти фрики и чем они отличаются от других? Рассказываем о самых известных.

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Zombie Boy

Канадскую модель и дважды рекордсмена "Книги рекордов Гиннесса" по числу татуировок Рика Дженеста, более известного как Зомби Бой (Zombie Boy), вполне можно назвать одним из самых ярких фриков современности. Рик прославился именно благодаря своей любви к экстравагантным тату. Основную массу рисунков на теле Зомби Боя составляли изображения насекомых (176 рисунков) и костей (139 рисунков). "Забивать" тело Рик начал в 16 лет. Тогда парню удалили опухоль мозга, операция прошла удачно, после чего тема смерти очень заинтересовала Дженеста, в конце концов став главной в его жизни.



Zombie Boy с татуировками и без

Когда количество татуировок на теле перешло за пару десятков, Рика заметил модный дизайнер Николя Формичетти. В 2011 году Дженест начал участвовать в показах одежды, а впоследствии снялся в клипе самой Леди Гаги Born This Way. В видео певица сделала себе аналогичный грим с татуировками, как у Дженеста. После этой съемки модельная карьера Рика стремительно пошла вверх, и вскоре Зомби Боя уже знал весь мир.



Zombie Boy

Однако, к сожалению, слава не сделала Рика счастливым. За шесть дней до своего 33-летия Рика Дженеста нашли мёртвым в собственном доме в городе Монреаль. По версии полиции, он покончил с собой. На второй день после смерти в социальных сетях Зомби Боя появилась запись с изображением кольца света в темноте, дополненная стихотворением собственного авторства. Публикацию Рик поставил на автотаймер перед тем, как покончить с собой.

Железный Рольф

58-летний фрик из Германии Рольф Букхольц – человек с наибольшим количеством пирсинга мире. На его теле 453 железных предмета, из которых 94 – в губах, а 278 – в интимных местах. Татуировки также покрывают почти все тело немца, белки его глаз окрашены в чёрный, а на голове – импланты, имитирующие рога. Свой первый пирсинг Рольф сделал в довольно зрелом возрасте, и больше не останавливался.



Железный Рольф

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Как рассказывает сам Букхольц, внешний вид совсем не мешает ему в повседневной жизни. Рольф работает менеджером в компании, предоставляющей телекоммуникационные услуги, в свободное время посещает профессиональные фестивали татуировок и пирсинг-культуры. В прошлом году в мае сделать селфи с Железным Рольфом можно было и в Киеве – тогда фрик стал почетным гостем Tattoo Collection 2018 и провел в столице три дня.



Железный Рольф

Человек-клоун

Любимым занятием Ричи в детстве было переодевание в клоуна. Мальчик раскрашивал лицо яркими цветами и показывал смешные номера родным и друзьям. Время шло, Ричи рос, а любовь к клоунам оставалась. Парень даже научился ездить на велосипеде с одним колесом и жонглировать. Но была одна деталь, которая мешала беззаботной жизни Ричи – его грим постоянно смывался, поэтому пришлось искать альтернативный выход.



Человек-клоун

Так парень покрыл все лицо татуировками, которые напоминают грим клоуна, даже кончик носа сделал красным. К этому он добавил подкожные силиконовые импланты под брови и начал регулярно красить волосы в яркие цвета и делать тематическую прическу. Сейчас Ричи работает парикмахером, и, говорят, до сих пор удачно. К клоуну постоянно стоит толпа клиентов, таких же поклонников татуировок и пластических операций.



Человек-клоун

Человек-шахматы

Американца Мэтта Гона называют "Человек-шахматы". Все потому, что его тело на 98% покрыто татуировкой, имитирующим шахматную доску. Больше двадцати лет назад Мэтт начал наносить на тело тату, чтобы скрыть дефекты кожи, которые получил при рождении. На то, чтобы стать полностью счастливым, ему понадобилось 20 лет и 200 тысяч долларов.



Человек-шахматы

После того, как Гон зарисовал более 50 процентов своего тела, его начали приглашать на тату-фестивали. Так Мэтт бросил работу и получил звание почетного фрика, чем и зарабатывает на свою жизнь. Ежемесячно "Человек-шахматы" посещает около 20 мероприятий, а несколько лет назад Мэтт приезжал и в Украину – на фестиваль Tattoo Collection.



Человек-шахматы

Винни Ох

Американец Винни Ох прославился благодаря своему маниакальному желанию любым образом добиться сходства с инопланетянином. Для этого Винни сделал больше ста пластических операций: изменил форму носа, щек, бровей и губ, а для большего сходства с пришельцем начал носить черные контактные линзы и острые накладные ногти.



Винни Ох

Но на этом парень останавливаться не собирается. В будущем Ох планирует удалить гениталии, соски и пупок, чтобы стать совершенно бесполым существом, как НЛО.



Винни Ох

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Элай Инк

Тату-мастер Элай Инк из Брайтона – настоящий фанат своего дела. Он постоянно забивает татуировками клиентов и себя. Сейчас тело парня – сплошное тату. Он раскрасил даже глазные яблоки и ротовую полость. Таким образом Элай мечтал приблизиться к образу "абстрактного персонажа Пабло Пикассо". Так как парень большой сторонник творчества художника.



Элай Инк

Вскоре Tattoo Collection 2019 обещает назвать имя фрика, который приедет в Киев уже в мае. Организаторы обещают: каждый желающий сможет пообщаться с чудо-человеком лично и даже сделать селфи на память.

Фото: пресс-служба