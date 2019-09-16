Би Би Кинг – всемирно известный американский блюзовый гитарист и вокалист. Его характерный стиль исполнения повлиял практически на каждого последователя "электрогитарной блюза". Даже после 70-ти лет Кинг выступал на 250-300 концертах ежегодно.

Сегодняшний дудл поисковик пригласил проиллюстрировать художника Стива Спенсера и аниматора Найл Лавандерос. Художники создали ряд иллюстраций и объединили их в замечательный видеоролик, который рассказывает о жизни короля блюза Би Би Кинга.

Читайте также: Кто такой Ганс Кристиан Грамм и почему Google посвятил ему дудл

Предлагаем посмотреть впечатляющий видеодудл от Google посвященный 94-летию со дня рождения Би Би Кинга:

Историческая справка

Родился Би Би Кинг 16 сентября 1925 близ городка Берклар, штат Миссисипи. Райли Би Кинг (настоящее имя исполнителя – 24 канал) начал профессиональную жизнь как фермер-арендатор, на гитаре играл в свободное время. Как музыкант Би Би Кинг впервые прибыл в Мемфис в 1946 году, но после нескольких месяцев тяжелой жизни он вернулся в Миссисипи.

Правда, до этого он исполнял госпел-музыку в церкви. Уже в Мемфисе, когда он работал на местной ритм-н-блюзовой радиостанции WDIA как певец и диск-жокей, местные жители стали называть его "Билл Стрит Блюз Мальчик", позже сократили до "Пчела Пчела" (на английском Bee Bee, что читается, как би би – 24 канал) и наконец "Би Би".

В 1949 году Би Би Кинг выпустил свой дебютный сингл "Miss Marth King". Сингл получил плохие отзывы журнала Billboard и не получил места в чартах. Позже в том же году Кинг записывал свои песни в рамках контракта с компанией PRM Records. Значительную часть ранних записей продюсировал Сэм Филлипс (Sam Phillips), который позже основал Sun Records.

В том же году музыкант записывает свой первый хитовый сингл "Three O'Clock Blues".

Кинг стал первым всемирно известным блюзовым артистом, выиграв 15 Грэмми и попав в зал славы рок-н-ролла. Олицетворяя странствующего блюзмена, Кинг также был известен тем, что в среднем больше проводил более 300 концертов в год.

Однажды, в 1949 году, Кинг заскочил в горящий ночной клуб, чтобы спасти гитару, рискуя собственной жизнью из-за любимого инструмента. Пожар устроили двое мужчин, сражавшихся за женщину по имени Люсиль, именно тогда Кинг назвал свою гитару "Люсиль".

Когда я пою, я играю мысленно. Только я перестаю петь ртом, я продолжаю играя на Люсиль,

– сказал однажды Би Би Кинг.