Интроверт, экстраверт и амбиверт: что означают эти типы характера

Каждый человек относится к определенному личностному типа. Больше всего мы сталкиваемся с названиями интроверт и экстраверт, и знаем, что они точно чем-то отличаются друг от друга, но чем? Кто такие интроверты, какие признаки у экстравертов и каких людей можно назвать амбивертами – читайте дальше.

Кто такой интроверт?

Интроверт – это тип личности, который сосредоточен на своем внутреннем мире, и только немного на внешнем. Несмотря на свою необщительность, интроверты могут быть очень приятными и интересными собеседниками, если с ними правильно общаться на интересующие их темы.

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Интроверты не слишком разговорчивы, они больше молчат, но если найти с ними правильный контакт, то представители этого типа личности, могут рассказать много интересного. Интроверты часто оказываются преданными и надежными друзьями, на которых можно положиться. Но чтобы стать другом интроверта, надо заслужить его доверие.

Интроверты любят быть в одиночестве

В некоторых случаях, интроверты – загадочные люди, в которых скрыт большой потенциал. Во многих интровертов живет гений, но он, как правило, спит. А чтобы его разбудить и позволить ему проявить себя в полной мере, нужно помочь интроверту раскрыть все свои внутренние возможности.

Признаки интроверта

– Любит расслабляться в одиночестве или в узком кругу близких друзей.

– Друзьями считает только тех, с кем сложились глубокие отношения.

– Нуждается в отдыхе после какой-то деятельности, даже если это развлечение.

– Кажется спокойным и уравновешенным.

– Сначала думает, а потом уже говорит или действует.

– Чувствует пустоту в голове, находясь в группе людей или в состоянии стресса.

– Не любит чувствовать себя перегруженным работой.

Кто такой экстраверт?

Экстраверт – это человек, который открыт миру и направлен ​​к людям. При разговоре экстраверт смотрит собеседнику в глаза, не отводя взгляд. Экстраверт может иметь богатый внутренний мир, хотя этот тип личности часто путают с человеком-болтуном.

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Экстраверты достаточно общительны и легко могут найти язык с новым человеком. В коллективе эти люди – душа компании, они часто общаются на различные темы. Быть веселым и жизнерадостным, легко заводить знакомства – замечательный плюс. Впрочем необдуманные действия очень часто создают неудобства. Также и болтливость данного типа личности может сыграть злую шутку, особенно при общении с более продуманными интровертами.

Экстраверты всегда найдут причину для радости

Экстраверты не зацикливаются на неудачах и проблемах, поэтому особых моральных проблем они не испытывают, поэтому и учатся на своих ошибках крайне редко.

Признаки экстраверта

– Любит быть в центре событий.

– Любит разнообразие, одно и то же ему надоедает.

– Знаком со многими людьми, считает их друзьями.

– С удовольствием общается с чужими людьми.

– Работа заряжает его, с нетерпением берется за следующее дело.

– Говорит что-то, не испытывая необходимости сначала подумать.

– Энергичный человек, который склонен больше говорить, чем слушать.

Кто такой амбиверт?

Амбиверт – это человек, который не является ни экстравертом, ни интровертом, а объединяет качества и первых, и вторых. Амбиверт может вести себя как экстраверт или интроверт в зависимости от ситуации: то погружаться в себя, то активно взаимодействовать с окружающими.

Большинство людей – амбиверты, их поведение меняется в зависимости от ситуации, настроения и других факторов.



У амбивертов сочетаются типы экстраверта и интроверта