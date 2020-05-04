Интроверт, экстраверт и амбиверт: что означают эти типы характера
Каждый человек относится к определенному личностному типа. Больше всего мы сталкиваемся с названиями интроверт и экстраверт, и знаем, что они точно чем-то отличаются друг от друга, но чем? Кто такие интроверты, какие признаки у экстравертов и каких людей можно назвать амбивертами – читайте дальше.
Кто такой интроверт?
Интроверт – это тип личности, который сосредоточен на своем внутреннем мире, и только немного на внешнем. Несмотря на свою необщительность, интроверты могут быть очень приятными и интересными собеседниками, если с ними правильно общаться на интересующие их темы.
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Интроверты не слишком разговорчивы, они больше молчат, но если найти с ними правильный контакт, то представители этого типа личности, могут рассказать много интересного. Интроверты часто оказываются преданными и надежными друзьями, на которых можно положиться. Но чтобы стать другом интроверта, надо заслужить его доверие.
Интроверты любят быть в одиночестве
В некоторых случаях, интроверты – загадочные люди, в которых скрыт большой потенциал. Во многих интровертов живет гений, но он, как правило, спит. А чтобы его разбудить и позволить ему проявить себя в полной мере, нужно помочь интроверту раскрыть все свои внутренние возможности.
Признаки интроверта
– Любит расслабляться в одиночестве или в узком кругу близких друзей.
– Друзьями считает только тех, с кем сложились глубокие отношения.
– Нуждается в отдыхе после какой-то деятельности, даже если это развлечение.
– Кажется спокойным и уравновешенным.
– Сначала думает, а потом уже говорит или действует.
– Чувствует пустоту в голове, находясь в группе людей или в состоянии стресса.
– Не любит чувствовать себя перегруженным работой.
Кто такой экстраверт?
Экстраверт – это человек, который открыт миру и направлен к людям. При разговоре экстраверт смотрит собеседнику в глаза, не отводя взгляд. Экстраверт может иметь богатый внутренний мир, хотя этот тип личности часто путают с человеком-болтуном.
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Экстраверты достаточно общительны и легко могут найти язык с новым человеком. В коллективе эти люди – душа компании, они часто общаются на различные темы. Быть веселым и жизнерадостным, легко заводить знакомства – замечательный плюс. Впрочем необдуманные действия очень часто создают неудобства. Также и болтливость данного типа личности может сыграть злую шутку, особенно при общении с более продуманными интровертами.
Экстраверты всегда найдут причину для радости
Экстраверты не зацикливаются на неудачах и проблемах, поэтому особых моральных проблем они не испытывают, поэтому и учатся на своих ошибках крайне редко.
Признаки экстраверта
– Любит быть в центре событий.
– Любит разнообразие, одно и то же ему надоедает.
– Знаком со многими людьми, считает их друзьями.
– С удовольствием общается с чужими людьми.
– Работа заряжает его, с нетерпением берется за следующее дело.
– Говорит что-то, не испытывая необходимости сначала подумать.
– Энергичный человек, который склонен больше говорить, чем слушать.
Кто такой амбиверт?
Амбиверт – это человек, который не является ни экстравертом, ни интровертом, а объединяет качества и первых, и вторых. Амбиверт может вести себя как экстраверт или интроверт в зависимости от ситуации: то погружаться в себя, то активно взаимодействовать с окружающими.
Большинство людей – амбиверты, их поведение меняется в зависимости от ситуации, настроения и других факторов.
У амбивертов сочетаются типы экстраверта и интроверта