Кто выиграет во 2 сезоне "Топ-модель по-украински": Ваше мнение

Уже сегодня, 28 декабря, состоится грандиозный финал проекта "Топ-модель по-украински". В 18 выпуске 2 сезона шоу мы наконец узнаем имя победительницы, которая будет покорять украинскую и мировую фэшн-индустрию.

В 17 выпуске проекта "Топ-модель по-украински" стало известно, что шоу покинул Дмитрий Сукач. Следовательно, за главную победу на модельном реалити-шоу будут бороться две финалистки Яна Кутишевская и Катя Польченко. Девушки уже прошли жесткие испытания, которые лишь обострили их эмоции и жажду к победе.

Читайте также: Топ-модель по-украински 2 сезон 17 выпуск: последние испытания и кто прошел в финал

По правилам проекта, победительница шоу получит 100 тысяч гривен, появится на обложке журнала PINK, совершит путешествие в Нью-Йорк с Аллой Костромичевой и подпишет контракт с Kostromichova mother agency.



Финалистки 2 сезона "Топ-модель по-украински" / Новый канал

Кто лучше справится с последними задачами и как требовательное жюри оценит их старания – смотрите в сегодняшнем выпуске в 19:00 на телеканале "Новый канал". А пока поделитесь мыслями и голосом, кто по вашему мнению имеет шанс стать лучшей моделью 2 сезона проекта "Топ-модель по-украински".

Сергей Никитюк – один из лучших модельных скаутов Украины. Он открыл много новых лиц в мире моды, среди которых топ-модель Жужи Иванюк.

Соня Плакидюк – одна из самых успешных и востребованных фэшн-фотографов Украины. В ее портфолио работы с L'officiel, Harper's Bazaar, Cosmopolitan, Mercedes-Benz Kiev Fashion Days.

Константин Боровский – специалист в мужской моде, участник группы "АГОНЬ", создатель собственного бренда стритстайл-одежды BRVSKI. Иван Дорн был в одежде из его коллекции на "Х-Факторе". А в футболке "Чудотворец" от бренда BRVSKI Александр Педан проводил танцевальный батл на Крещатике во время второго сезона "Топ-модель по-украински".

Ведущая проекта "Топ-модель по-украински" 2 сезон – всемирно известная топ-модель украинского происхождения Алла Костромичева. В ее послужном списке работа с модными домами Alexander McQueen, Hermes, Christian Dior, YSL, Givenchy; многократное появление на обложках журналов Vogue, L'officiel, Harper's Bazaar, Elle. Теперь Алла будет присутствовать и на кастингах. Миссия ведущей – помочь экспертам разобраться с беспрецедентным количеством участников.

"Топ-модель по-украински"

Это модельное реалити-шоу, которое дает возможность покорить мир высокой моды молодым людям, независимо от гендерной принадлежности. Здесь на равных за звание топ-модели борются парни и девушки из разных уголков Украины. Никаких команд – каждый сам за себя. Эксперты организуют для участников различные испытания, чтобы подготовить выпускников Модельной школы к работе в мире высокой моды.