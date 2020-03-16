Том Хэнкс, Ольга Куриленко и Лучиан Грейндж: какие знаменитости заболели коронавирусом

Новый вирус COVID-19 стал настолько опасным, что от него не может уберечься ни обычный человек, ни известная знаменитость. Вирусная пневмония ставит под угрозу жизни тысячи людей. Каких звезд уже успел зацепить коронавирус – читайте дальше.

Коронавирус активно распространяется по миру и не на шутку пугает всех людей вокруг. Он распространился уже на всех континентах, кроме Антарктиды. Больше всего от коронавируса пострадали граждане Китая, позже вспышка эпидемии распространился в Италии.

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По состоянию на 16 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 6 513 человек. Общее количество инфицированных – 169 387 человек по всему миру.

Для того, чтобы уберечь всех от вероятного заражения, страны массово вводят карантины, закрывают все заведения, границы, отменяются рейсы на самолеты и внедряют усиленный контроль.

Коронавирус передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, поэтому знаменитости, которые имели тесный контакт со многими людьми, не смогли уберечь себя от заболевания.

Том Хэнкс и Рита Уилсон

12 марта знаменитый американский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон сообщили, что больны коронавирусом. Сейчас чета находится в Австралии на карантине под присмотром врачей. По словам Хэнкса, у них была слабость и боль в теле. У Риты Уилсон был озноб и повышенная температура.

У нас есть Covid-19 и поэтому мы находимся в изоляции. Мы не распространяем этот вирус кому-то другому. Есть те, для кого это заражение может привести к очень серьезной болезни. Мы следуем советам экспертов и заботимся друг о друге,

– написал Том Хэнкс.

Софи Трюдо

К числу инфицированных попала жена премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Софи сдала тест на наличие коронавируса и он оказался положительным.



Супруги Софи и Джастин Трюдо

Софи находится в изоляции, чувствует себя хорошо и выполняет указания врачей, принимая все рекомендованные меры предосторожности. Симптомы заболевания у нее слабые.

Джастин Трюдо также останется в изоляции на две недели. В офисе премьер-министра говорят, что у него нет никаких симптомов, и пока его не планируют тестировать на Covid-19.

Микель Артета

У главного тренера английского футбольного клуба "Арсенал" обнаружили коронавирус. Лондонский клуб отметил, что все кто контактировали с Артетой в последнее время – будут изолированы.



Микель Артета

По его словам, он сразу обратился к врачам после того, как начал себя плохо чувствовать. Он вернется к работе лишь тогда, когда медики дадут разрешение.

Ольга Куриленко

15 марта известная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко также призналась своим поклонникам о том, что у нее обнаружили коронавирус. Знаменитость уже неделю болеет.

Сижу в изоляции дома с диагнозом "Коронавирус". Уже почти неделю болею. Температура и слабость – мои основные симптомы. Будьте осторожны и относитесь к этому серьезно!

– написала в публикации актриса.

Бегония Гомес

Жена премьер-министра Испании Педро Санчеса Бегония Гомес заразилась коронавирусом. Гомес чувствует себя хорошо. Сейчас находится в правительственной резиденции вместе с мужем.



Педро Санчес и бегония Гомес

Известно, что 8 марта жена премьера участвовала в демонстрации за права женщин в Мадриде, несмотря на запрет на массовые собрания. Вероятно, именно там она и подцепила злосчастный вирус.

Лучиан Грейндж

Глава корпорации Universal Music Group Лучиан Грейндж, вероятно, болен коронавирусом. По информации издания Variety, его тест на коронавирус оказался положительным. Комментариев он пока не дал.



Лучиан Грейндж

Исполнительного директора крупнейшей в мире звукозаписывающей корпорации Universal Music Group доставили в медицинский центр Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Сейчас он находится под наблюдением врачей.