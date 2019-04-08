Кто займет Железный трон в "Игре престолов": неожиданные прогнозы букмекеров

За неделю до ожидаемой премьеры 8 сезона "Игры престолов" не только фанаты обсуждают возможное завершение киносаги, но и букмекерские конторы. По прогнозам последних, место на Железном троне займет Бран Старк.

Аналитики компании "Фаворит спорт" оценили ход будущих событий в финале сериала. Следовательно, один из самых молодых членов семьи Старков из Вестероса, Бран, будет иметь наибольшую возможность выжить в битве с армией Короля ночи и стать правителем Семи Королевств. "Трехглазый ворон", как его еще часто называют, получил коэффициент 2,50 и стал первым в рейтинге вероятных королей.

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"Король севера", Джон Сноу, получил коэффициент 3,50 и занял второе место, в то время как "Мать драконов", Дейнерис Таргариен, заняла третье место с коэффициентом 5,00. В первую пятерку также вошли Тирион Ланнистер (коэффициент 7,50) и Король Ночи (коэффициент 10,00).



"Игра престолов": прогнозы букмекеров

Что касается прогнозов среди украинцев, то наибольшую симпатию зрители отдают именно Тириону Ланнистеру – на него принято более 25% прогнозов. Вслед за ним дальше идут Дейнерис Таргариен и Джендри (бастард короля Роберта Баратеона).

Примечательно, что многие украинцы горячо поддерживают любимых героев. Например, за неделю до начала показа, одна из крупных ставок была сделана на Тириона Ланнистера, хотя он не является главным фаворитом на трон Семи Королевств,

– рассказали в "Фаворит Спорт".

Букмекеры не остались в стороне и другого рейтинга. Как ранее отмечали создатели сериала, финал не обойдется без кровопролития, поэтому зрители могут рассчитывать на смерть любого из героев. Так, по оценкам ставок зрителей, основными кандидатами на скорую смерть является Еурон Грейджой – коэффициент 2,50 и Санса Старк – 3,50. За ними следуют Яра и Теон Грейджои (коэффициенты 6,50 и 9,00 соответственно). Что касается одной из главных героинь Серсеи Ланнистер, то ее смерть ожидают меньше всего – она ​​находится на пятом месте с коэффициентом 10,00.



"Игра престолов": прогнозы букмекеров

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Также букмекеры подытожили другие, не менее интересные прогнозы. Зрители предполагают, что в сюжете нового сезона Джон Сноу оседлает одного из драконов Дейнерис (на это отведено коэффициент 1,05) и убьет Короля Ночи (коэффициент 3,00). Согласно мнениям других зрителей, еще один дракон может погибнуть в ходе битвы (коэффициент 1,30), а Санса Старк (сестра Джона Сноу) может жениться в течение финального сезона (коэффициент 1,50).



"Игра престолов": прогнозы букмекеров

Что известно о букмекерской компании "Фаворит Спорт"?​Это международная компания, один из лидеров сегмента sport entertainment. В 2019 году компания отмечает 20 лет деятельности в Украине – за все годы деятельности она активно поддерживает развитие спорта, выступая партнером футбольных клубов "Динамо", "Заря", "Десна", "Арсенал", "Мариуполь".

Фото: пресс-служба