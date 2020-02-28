Кто заменил Владимира Зеленского на шоу "Рассмеши комика": известно имя

Еще в середине февраля авторы развлекательного шоу "Рассмеши комика" анонсировали съемки нового сезона. Звездным участником стал Евгений Кошевой. 28 февраля стало известно, что компанию в проекте ему составит популярная певица Оля Полякова, которая заменит там Владимира Зеленского.

Представители "95 Квартала" неоднократно подогревали интерес украинцев к новому сезону шоу. В рекламе они предлагали поклонникам угадать, кто же займет кресло Владимира Зеленского на шоу "Рассмеши комика". Для голосования их выбор упростили, предложив кандидатуры таких знаменитых красавиц, как Татьяны Песык, Надежды Дорофеевой, Ирины Сопонару, Анастасии Оруджовой и Оли Поляковой.

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Скучали по вашим любимым народным шоу "Рассмеши комика"? В этом сезоне вас ждет сюрприз. У Жени Кошевого появится новая напарница – прекрасная любимица всей Украины", – анонсировали представители "95 Квартала".

Но уже 28 февраля авторы развлекательного проекта рассекретили имя артистки, которая заняла место Владимира Зеленского на шоу "Рассмеши комика". Ею стала зажигательная Оля Полякова. Артистка имеет немалый опыт участия в развлекательных шоу, в частности, несколько месяцев назад она завершила съемки в "Х-факторе". Кроме этого, Оля Полякова уже сотрудничала с "95 Кварталом": певица была тренером юмор-шоу "Лига смеха".

Шутки я очень люблю, на любую тему. Главное, чтобы они действительно были остроумными. Но деньги я люблю не меньше, и не желаю их кому-то отдавать. Поэтому сразу предупреждаю участников "Рассмеши комика", что меня покорить непросто. Не думайте, что я дурносмех. Нет-нет-нет, работу свою знаю хорошо и рассмешить меня будет трудно,

– заявила Оля Полякова.

Пока неизвестно, когда именно запланирована премьера нового сезона "Рассмеши комика", однако в анонсе говорится, что это произойдет уже скоро.