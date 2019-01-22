Кто заменит TAYANNA на Нацотборе Евровидение-2019: организаторы назвали имя

Музыкальный продюсер конкурса Евровидение в Украине Руслан Квинта сообщил, кто заменит певицу TAYANNA (Татьяну Решетняк) после ее неожиданного ухода. За право соревноваться в Национальном отборе в Украине возьмется группа MARUV.

На сайте украинского сайта "СТБ" Руслан Квинта отметил, что о решении TAYANNA он узнал поздно вечером от менеджмента исполнительницы. Мужчина добавил, что подобные новости должны сообщаться заранее, а не за ночь до жеребьевки.

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Жаль, что я не услышал лично от TAYANNA о ее решении. Я ждал звонка, но это ее право, как сообщить о выходе. Я не могу и не буду заставлять ее принимать участие в Национальном отборе на Евровидение-2019,

– сообщил Руслан Квинта.

При этом он добавил, что никакого конфликта между ними не было и о несправедливой конкуренции речь не идет: "Сразу хочу опровергнуть любые домыслы: никакого конфликта нет и никогда не было. Мы два года прекрасно сотрудничали. Третий год не стал исключением".

Впоследствии на Facebook-странице Евровидение-2019 в Украине стало известно, что исполнительницу TAYANNA в одном из полуфиналов национального отбора заменит украинский творческий коллектив MARUV. Пока неизвестно, с какой песней выступит молодая группа.

Что известно об уходе TAYANNA с Нацотбора Евровидение-2019?

Сегодня, 22 января, украинская певица и экс-участница Нацотбора конкурса Евровидение-2019 от Украины сообщила, что отказывается от участия в соревновании за право представить страну в Израиле. По ее словам, это был сознательный выбор и она хочет быть честной перед собой. Звезда просила отнестись к ней с пониманием и поблагодарила свою команду за пройденный путь.

Я уважаю и люблю всю нашу команду, которая верит в меня и все это время делала все, чтобы мы достигли этой амбициозной цели. Но я говорю Нет. Достаточно. Сейчас я погружаюсь в то, что меня действительно захватывает – запись нового альбома и подготовка к сольному концерту,

– отметила TAYANNA.

Журналисты LifeStyle 24 узнавали у представителей певицы, почему TAYANNA на самом деле покинула конкурс, однако никаких комментариев они не предоставляли.