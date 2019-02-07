Кто же такая Меган Маркл: подруги герцогини рассказали правду о ее жизни

Беременная герцогиня Сассекская стала жертвой глобальной травли и образ в сети и от британских СМИ. На защиту бывшей актрисы стали ее близкие друзья. Пять подруг жены принца Гарри дали откровенное интервью, в котором заявили, что Меган Маркл "вынуждена сидеть и молча терпеть всю эту ложь".

Об этом близкие из окружения Меган анонимно рассказали People.

Читайте также: Меган Маркл интересным способом поддержала нуждающихся женщин во время официального выхода: фото

По словам подруг герцогини, Маркл не разрывала отношения с отцом Томасом, как утверждает он сам и его старшая дочь Саманта. Что интересно, после свадьбы жена принца Гарри написала ему письмо и попросила прекратить позорить ее в СМИ. В ответ мужчина лишь попросил дочь сделать с ним фотосессию.

"Они также пытались представить все так, будто Меган поссорилась со своей сестрой и братом. Это абсолютная неправда", – заявили друзья Меган.



Меган Маркл / Getty Images

Подруги добавили, что дети Маркла-старшего от первого брака не были частью жизни Меган еще до ее знакомства с Гарри. Отец сам не шел на контакт.

"Он никогда не звонил. Не направлял сообщений. Это было очень больно", – говорится в интервью.

По словам коллеги Маркл по сериалу "Форс-мажоры", Меган всегда была отзывчивым человеком, который готов был выслушать других.

Когда в моей жизни происходило что-то неожиданное, я всегда думала: "Я должна поговорить с Мэг". Мы общались каждый день. И первое, что она спросила: "Как дети? Как ты?". Я не могла даже поинтересоваться, как дела у нее, пока она не узнавала все обо мне,

– рассказала подруга.



Меган Маркл / Getty Images

Также друзья рассказали, что восприятие образа жизни Меган Гарри и реальность – это две разные вещи. Они добавили, что герцогиня каждый день сама готовит для себя и для мужа.

Недавно мы провели несколько дней вместе. Ее муж уехал из города. В комнате, которую она для меня приготовила, была зажжена свеча в постели, тапочки и халат. Мы в доме были только вдвоем. Это было наше время. Она готовила прекрасную еду. Делала чай каждый день. На улице был дождь и грязь, поэтому собаки пачкались, и она вытирала их полотенцами. Как сильно она любит своих животных... Как сильно любит своих друзей... Как она любит кормить тебя, заботиться о тебе. Ничего из этого не изменилось,

– поделилась приятельница Меган.



Меган Маркл / Getty Images

Кроме того, подруги Маркл опровергли слухи о вражде Меган с женой принца Уильяма Кейт Миддлтон. "Она (Меган – 24 канал) все тот же человек, хотя все вокруг нее изменилось", – подытожили они.



Меган Маркл / Getty Images