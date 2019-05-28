Кубики пресса без спортзала: секреты привлекательного тела звезды "Дэдпул"

Звезда фильма "Дэдпул" Райан Рейнольдс уже десятки лет в топах самых привлекательных мужских тел Голливуда. При этом актеру не приходится часами потеть в спортзалах.

Спорт в жизни актера

Незаменимой частью расписания звезды уже много лет является пробежки в парках и лесах, а также катание на велосипеде.

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Акцент на силовых упражнениях Райан начал делать только при подготовке к роли "Дэдпула".



Райян Рейнольдс

Однако к собственному рациону актер относится очень требовательно. Порции небольшие, но обязательно питательные. В идеале получается шесть приемов пищи в день:

• завтрак;

• обед;

• ужин;

• три скромных перекуса.

Рацион Райана Рейнольдса

На завтрак актер любит овсяную кашу, можно даже с сахаром. Яичный белок и например авокадо.

Обед еще полезней – тунец, или курятина, бурый рис, а также салат из овощей.

Ужин в Райана "зеленый" – любимый бурый рис с мясом или рыбой актер украшает большим количеством зелени, от которой получает действительно массу пользы.

На перекус Рейнольдс охотно использует фрукты, особенно – яблоко, а также протеиновые коктейли.

Любимым снеком Райана есть миндаль. Этот орех довольно популярен в Европе и за океаном. В Украине же к нему относятся с осторожностью. И дело не только в цене – от 45 гривен за 100 граммов. О миндале существуют страшные мифы.

Мифы о миндале

Фитиновая кислота

Считается, что фитиновая кислота, которая присутствует в миндале, может выводить из организма полезные минералы, в частности, кальций. На самом деле все не так трагично, ведь в ней содержится и антиоксидант. Она снижает вероятность образования камней в почках. Если желудочно–кишечный тракт здоров, то он сам легко разрушает эту кислоту.

Миндаль снижает вероятность образования камней в почках

Реальную угрозу она несет только для людей с болезнями пищеварительной системы. А еще для вегетарианцев. У них злаки и орехи – это основа рациона. Но даже в таких случаях есть выход: замочить миндаль на 12 часов, это поможет уменьшить количество фитиновой кислоты.

Зачем замачивать орехи перед тем, как их есть – читайте в материале 24 канала

Амигдалин

В рассказах об этом орехе также пугают и амигдалином, который в организме может превращаться в синильную кислоту. Но реально опасны только ядра так называемого "горького миндаля". А это вид, есть который просто невозможно.

Польза миндаля

В отличие от мрачных мифов об опасности, польза этого продукта вполне реальна. Миндаль содержит в себе:

– ненасыщенные жиры для сердца и сосудов;

– аминокислоту триптофан для хорошего настроения;

– витамин Е, который поможет дольше оставаться молодым.

В процессе приготовления пользы этот плод не теряет. Конечно, слишком сладким или соленым его употреблять не рекомендуется. Чистить миндаль не стоит. Немало полезного содержит именно кожура.



Во время приготовления миндаль не теряет свою пользу

Главное – знайте меру, потому что продукт калорийный. Около 600 калорий в 100 граммах. Поэтому одной горстки в день будет вполне достаточно. Однако молоко этого ореха употреблять специалисты не рекомендуют. Речь идет не о специфическом вкусе. Самого миндаля в этом продукте обычно около двух процентов, однако, достаточно много вредного сахара.