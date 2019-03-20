Кубинская актриса сыграет Мэрилин Монро в новом биографическом фильме от Netflix: фото

Стриминговий сервис Netflix запускает в производство биографический фильм по мотивам известного романа Джойса Кэрола Оутса Blonde, посвященный самой популярной блондинке всех времен – Мэрилин Монро.

Главную роль в ленте о Мэрилин Монро сыграет актриса кубинско-испанского происхождения Ана де Армас, а съемки начнутся летом 2019 года.

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Режиссером ленты выступил Эндрю Доминика. Что интересно, в списке продюсеров фигурирует голливудский актер Брэд Питт.

Пользователи в сети неоднозначно восприняли утверждение Ани де Армас на главную роль, ведь брюнетка внешне не похожа на Мэрилин.

Что интересно, на главную роль претендовали также Джессика Честейн и Наоми Уоттс.



Ана Де Армас / Getty Images



Ана Де Армас / Getty Images