Кубинская актриса сыграет Мэрилин Монро в новом биографическом фильме от Netflix: фото
Стриминговий сервис Netflix запускает в производство биографический фильм по мотивам известного романа Джойса Кэрола Оутса Blonde, посвященный самой популярной блондинке всех времен – Мэрилин Монро.
Главную роль в ленте о Мэрилин Монро сыграет актриса кубинско-испанского происхождения Ана де Армас, а съемки начнутся летом 2019 года.
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Режиссером ленты выступил Эндрю Доминика. Что интересно, в списке продюсеров фигурирует голливудский актер Брэд Питт.
Пользователи в сети неоднозначно восприняли утверждение Ани де Армас на главную роль, ведь брюнетка внешне не похожа на Мэрилин.
Что интересно, на главную роль претендовали также Джессика Честейн и Наоми Уоттс.
Ана Де Армас / Getty Images
Ана Де Армас / Getty Images