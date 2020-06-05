Карантин заставил миллионы украинцев оставаться дома в течение длительного времени. Однако наступило лето и всем хочется отдохнуть от будничных дел на природе, попробовать различные активности и внести яркие краски в повседневную жизнь.

Хотя громкие фестивали и концерты отменены, однако это лето можно сделать ярким и незабываемым. Есть активности, которые неподвластны пандемии и помогут весело и с пользой провести время. Сезонный парк развлечений "Лето на ВДНХ" открылся по расписанию. Развлекательные парковые зоны работают с соблюдением социальной дистанции и в соответствии с рекомендациями ВОЗ и Минздрава. Об интересных местах, которые можно посетить на выходных – читайте в материале.

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Фэнтези-парк "Живые драконы и волшебные деревья"

Местонахождение: под открытым небом, слева от центрального павильона

График работы: ежедневно 10:00 – 20:00

Стоимость: от 120 грн, в наличии есть детские и семейные абонементы, бесплатный вход детям до 2-х лет

Выставка драконов настолько масштабная, что заняла собой целый парк в одном из скверов ВДНХ. Здесь представлено более 23 анимированных драконов из сказочных историй, древних мифов, фантастических книг, фильмов и видеоигр. Все экспонаты интерактивные: размер мифических чудовищ от двух до четырех метров, все они рычат и двигаются. В парке есть загадочные и добрые драконы Японии, торжественные драконы Китая и грозные драконы из Восточной и Западной Европы.



Фэнтези-парк "Живые драконы и волшебные деревья" / Фото: Пресс-служба

Велопрокат и прокат самокатов Veliki.ua и Velolife

Местонахождение: центральный вход ВДНХ

График работы: будни 10:00 – 20:00, выходные: 10:00 – 21:00

Стоимость: детские велосипеды от 40 грн/час, взрослые велосипеды от 75 грн/час. Самокаты – 75 грн/час

Один из самых популярных видов летнего досуга. Даже при соблюдении максимальной изоляции, прогулка на самокате или велосипеде – безопасна. А на ВДНХ кататься на любом виде транспорта легко и приятно – для этого на территории Экспоцентра разработали удобную велонавигацию, а для самых активных созданы велосипедные дорожки и веломаршруты.

В прокате: мужские, женские, подростковые и детские велосипеды, комфортные городские велосипеды и круизеры, горные байки, трехколесные велосипеды для взрослых и тандемы для двоих. Есть обычные самокаты для начинающих и электросамокаты для тех, кто любит быструю и легкую езду.



Велопрокат и прокат самокатов Veliki.ua и Velolife / Фото: Пресс-служба

Прокат электротранспорта "Цитрус"

Местонахождение: центральный вход

График работы: ежедневно 10:00 – 20:00

Стоимость: электроскутеры и минибайки от 150 грн, электровелосипеды от 50 грн, гироскутеры от 100 грн, гироборды от 80 грн, электросамокаты от 100 грн, моноколеса от 100 грн. (Для аренды необходимо оставить залоговую сумму.)

Електороскутеры, минибайки, электровелосипеды, гироскутеры, гироборды, детские минибайки и карты, электросамокаты и моноколеса. Когда все эти названия звучали, как строки из фантастической книги о будущем. Сейчас – это полный список электротранспорта, который можно взять в аренду на ВДНХ. Кстати, это хорошее предложение для тех, кто размышляет о приобретении такого для постоянного пользования, но для начала хотел бы попробовать на нем устоять.



Прокат электротранспорта "Цитрус" / Фото: Пресс-служба

Контактный зоопарк Animal Park

Местонахождение: слева от центральной аллеи ВДНХ

График работы: ежедневно 10:00 – 18:00

Стоимость: от 85 грн, бесплатный вход для детей до 3-х лет и льготных категорий

Общение с животными – один из самых эффективных видов стресотерапии в современном обществе. В зоопарке ВДНХ с животными можно не только пообщаться, но и угостить их вкусным, полезным кормом, который продается здесь же на входе. Все звери проживают в просторных вольерах, а сотрудники Animal Park внимательно следят за тем, чтобы их воспитанники были счастливы.



Контактный зоопарк Animal Park / Фото: Пресс-служба

Веревочный парк SkyPark

Местонахождение: между павильонами №1 и №2

График работы: ежедневно 10:00 – 18:00

Стоимость: от 100 грн, бесплатный вход детям до 3-х лет и льготным категориям граждан

Здесь можно испытать на прочность сразу 9 веревочных трасс различной сложности. Для того, чтобы пройти трассу, нужно не только подняться по дереву, но и разобраться с тем как работает спираль ДНК, преодолеть загадочный тибетский мостик, справиться с шатким рукоходом и удержать равновесие на велосипеде и скейте, движущихся по тросу. Трассы рассчитаны как на взрослых посетителей, так и на совсем маленьких. Всего в парке представлено девять уровней сложности, а также скалодром и веревочный куб.



Веревочный парк SkyPark / Фото: Пресс-служба

Пространство семейного отдыха KACHELI

Местонахождение: слева от центральной аллеи

График работы: ежедневно 9:00 – 21:00

Стоимость: от 45 грн в будни, от 50 грн в выходные, есть месячные абонементы и бесплатный вход для льготных категорий граждан

Экологически чистое пространство, в котором собраны уникальные качели самых разнообразных форм, размеров и конструкций. Пока маленькие катаются на всевозможных качелях или прыгают на батуте, взрослые следят за их игрой, отдыхая на удобных лавочках и в подвесных креслах, расположенных в тени. Территория качельного парка огорожена, поэтому родители могут не беспокоиться, что дети уйдут на аллею или потеряются. А еще в пространстве можно проводить детские праздники, маленькие гости будут в восторге.



Пространство семейного отдыха KACHELI / Фото: Пресс-служба

Зоны детских развлечений KidCity и KidCity Крейзи

Местонахождение: малые зоны развлечений у павильонов №5 и №10; KidCity Крейзи у павильона №11

График работы: будни 10:00 – 18:00, выходные 10:00 – 20:00

Стоимость: от 60 грн

Еще две комплексные детские зоны ВДНХ наполнены развлечениями для детей любого возраста. Здесь можно попрыгать на батуте, пройти детский лабиринт, поиграть в рыбалку, покататься на поезде или карусели, испытать спортплощадку и попрыгать на джампе. А в зоне KidCity Крейзи совсем скоро начнет работать уникальный китайский лабиринт в виде кокона, который будет одинаково интересен и детям, и взрослым. Гигантское вязаное полотно, выполненное без металлических деталей, было создано вручную художницей Тошико Хориучи Макадам. В Украину его привезут впервые.



Зоны детских развлечений KidCity и KidCity Крейзи / Фото: Пресс-служба

Eco Track

Местонахождение: липовая аллея, рядом с пожарной частью или павильоном №27

График работы: будни 12:00 – 20:00, понедельник – выходной

Стоимость: от 100 грн

Единственная в Украине трасса с искусственным газонным покрытием для радиоуправляемых off-road автомоделей разного масштаба. Трек имеет сложную конфигурацию длиной 200 метров, много трамплинов, характерных препятствий и сложных участков. Рассчитан на использование только электрических моделей. Благодаря тому, что здесь есть и начальный, и профессиональный треки, локация одинаково интересна и детям, и профессиональным спортсменам.



Eco Track / Фото: Пресс-служба

Лемурашник

Местонахождение: у павильона №11

График работы: ежедневно 11:00 – 20:00

Стоимость: будни – от 60 грн, выходные и праздничные дни – от 140 грн

Детская смарт-площадка, на которой представлена сеть соединенных между собой домиков на деревьях. Каждый имеет свой игровой сюжет, а все переходы между деревьями защищены сеткой подстраховки. Также на площадке есть и защищенная от солнца и дождя смарт-зона, в которой располагаются интересные конструкторы для детей и их родителей. Периодически в Лемурашнике проводят мастер-классы и STEM-практики для дошкольников.



Лемурашник / Фото: Пресс-служба

Ganz Paintball

Местонахождение: павильон №21

График работы: 10:00 – 20:00 (по предварительной записи)

Стоимость: от 200 грн

Пейнтбол и лазертаг способствуют командному духу, помогают выявить и улучшить лидерские качества, всегда положительные и интересные. Играть в такие игры можно не только во взрослом обществе, но и с детьми. А в память о дне, проведенном здесь, останутся яркие фото.



Ganz Paintball / Фото: Пресс-служба

Квесты от Квестмания

Местонахождение: павильон №6

График работы: будни 10:00 – 19:00, выходные 10:00 – 20:00

Стоимость: от 300 грн

Отличное развлечение для тех, кто не привык сидеть на месте и любит шевелить мозгами над решением сложных задач. На ВДНХ регулярно можно пройти: пешеходные квесты для всей семьи, командные квесты для детей от 6 до 12 лет, а также принять участие в оригинальных игровых квестах.

Kitchen Garden

Местонахождение: яблоневый сад возле павильона №10

График работы: ежедневно 12:00 – 22:00

Стоимость: бесплатно

Студия декоративных растений и центр садоводства с маленьким уютным кафе в яблочном саду – одна из самых фотографических локаций ВДНХ. Главная миссия магазинчика – развитие культуры выращивания пряных трав на подоконниках городских жителей. Здесь всегда доступен прекрасный выбор пряно-ароматических трав, рассады цветочных и овощных культур, комнатные растения, суккуленты, кактусы и декоративные композиции из цветов. Ну а для того, чтобы впечатления от посещения Kitchen & Garden остались исключительно положительные, посетителям предложат вкусный кофе или лимонад.

Пикник Сад

Местонахождение: яблоневый сад возле павильона №10

График работы: ежедневно 12:00 – 22:00

Стоимость: бесплатно

Собственное insta-пространство ВДНХ, где для гостей уже приготовили все, что нужно для пикника в приятной компании – от пледов и обособленных столиков под яблонями до продуктовых корзин. Кстати, здесь пропагандируют здоровый образ жизни, поэтому Пикник Сад – зона свободная от курения, крепких алкогольных напитков и других вредных привычек.



Пикник Сад / Фото: Пресс-служба

Сад гамаков

Местонахождение: в начале Липовой аллеи в яблоневом саду

График работы: с 7 июня, ежедневно с 14:00 до последнего гостя

Стоимость: бесплатно

Идеальное место для тех, кто ищет тишину и покой. Ориентировочно Сад гамак начнет работать на ВДНХ уже с 7 июня. Здесь можно прекрасно провести время наедине с природой, собой или интересной книгой. А можно устроить посиделки с друзьями или романтическое свидание в гамаках. Ближе к вечеру в саду проводят концерты и кинопоказы под открытым небом.



Сад гамаков / Фото: Пресс-служба

Поляна ВДНХ

Местонахождение: липовая аллея за Садом гамака

Время работы: с 7 июня, понедельник – четверг с 12:00 до 00:00, пятница-воскресенье – с 12:00 до 02:00

Этим летом все главные развлечения – под открытым небом. На поляне, которую можно будет посетить на ВДНХ уже совсем скоро, стартует интересная и разнообразная программа, которая поможет сделать ярче летний сезон. Здесь планируют проводить кинопоказы, принимать диджеев со всей Украины, а также предлагать и другие активности для приятного времяпрепровождения на поляне. Все мероприятия будут проводиться с соблюдением социальной дистанции и в соответствии с нормами ВОЗ и Минздрава.

Зоны BBQ: Sport Family Park, Сад, Колыба, Островок

Местонахождение: по всей территории ВДНХ

График работы: 10:00 – 23:00 (по предварительному бронированию)

Стоимость: от 700 грн

Самые популярные локации для активного летнего отдыха на природе. Здесь можно собраться веселой компанией, приготовить вкусный шашлык или наоборот – устроить вегетарианский пикник. Все, что может понадобится для организации – от мангалов и шампуров до удобной беседки, в зонах уже есть. Также в отдельных зонах доступны: футбольное и волейбольное поля, поле для игры в бадминтон, фрисби; воздушные змеи, детские зоны с аниматорами.

Фуд-зоны: BBQ под липами, киоски с парковой пищей, Кафан, лаунж-бар Fiorelli

Местонахождение: по всей территории ВДНХ

График работы: ежедневно с 9:00

Голодным на ВДНХ никто не останется. Здесь есть летние площадки; точки с овощами-гриль и шашлыком и свежей выпечкой на Липовой аллее; киоски с популярной парковой пищей (хот-догами, картошкой фри, вафлями с самыми разнообразными начинками, напитками и мороженым) по всей территории парка. В "Кафане" можно приятно провести время в уютном зале с удобной плетеной мебелью, а в лобби отеля Fiorelli отдохнуть на небольшой летней террасе, утопающей в зелени.



Фуд-зоны: BBQ под липами, киоски с парковой пищей, Кафана, лаунж-бар Fiorelli / Фото: Пресс-служба