Куда поехать холостякам: рейтинг самых сексуальных городов мира

Редакторы издания Big 7 Media опубликовали рейтинг самых сексуальных городов мира. Первое место возглавляет Майами из-за раскрепощенности жителей в городе, а также бурной ночной жизни.

Редакторы Big 7 Media разместили рейтинг топ-50 самых сексуальных городов мира. При составлении списка авторы использовали статистику по городам, где чаще занимаются сексом, данные о странах, которые имеют наибольшее количество связанных с сексом поисковых запросов в поисковиках, а также обратили внимание на рейтинги лучших городов для одиноких людей и самых сексуальных национальностей в мире. Также журналисты просмотрели списки городов с наибольшим количеством романтических ресторанов и ночных клубов, а также отзывы.

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Первое место занимает Майами. Второе возглавляет Париж за французское вино, вкусную еду и достопримечательности. В Big 7 Media считают, что этот город является самым романтичным.



Майами признан самым сексуальным городом мира / Unsplash

Тройку самых сексуальных городов мира закрывает американский Денвер. Отмечается, что согласно результатам исследования компании Quality Health Денвер является наиболее сексуально активным городом в США.



Денвер – столица Колорадо / Unsplash

На четвертой строчке разместился Копенгаген. Редакторы добавляют, что в столице Дании чаще всего покупают игрушки для эротических игр.

Также в первой десятке есть такие города: Кейптаун (ЮАР), Цюрих (Швейцария), Кап-д'Агд (Франция), Дублин (Ирландия), Ливерпуль (Великобритания) и Лос-Анджелес (США).



Копенгаген / Unsplash