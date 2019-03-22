Куда поехать на майские праздники на море: лучшие бюджетные предложения

Майские праздники – прекрасная возможность расслабиться после затяжной зимы и холодной погоды. Кроме традиционного отдыха на природе с шашлыками или маленького путешествия по Украине, смело можно открывать пляжный сезон и отправляться на море. В этом году украинцев ожидает аж 5 выходных дней, поэтому это прекрасная возможность поехать заграницу, позагорать и поваляться на пляже под шум прибоя.

В мае украинцы будут иметь 9 выходных и 22 рабочих дня. В этот месяц выпадает два дополнительных официальных выходных – 1 и 9 мая. Однако, к ним можно добавить четыре последних дня апреля, которые также будут нерабочими. В воскресенье 28 апреля христиане будут праздновать Пасху, выходной которой переносится на понедельник, 29 апреля. Вторник, 30 апреля, также будет выходным, однако его придется отработать в субботу, 11 мая.

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Майские выходные 2019 в Украине:

27 апреля – суббота

28 апреля – воскресенье (Пасха)

29 апреля – понедельник (переносится выходной за Пасху)

30 апреля – вторник (отрабатывается в субботу, 11 мая)

1 мая – День труда (среда)

9 мая – День Победы (четверг)



Выходные в мае 2019

Чтобы провести эти выходные под теплым солнышком на берегу моря, стоит заранее спланировать весь отдых – выбрать страну и маршрут, позаботиться о билетах на самолет, забронировать отель и составить список мест, где обязательно надо побывать.

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Журналисты 24 канала подготовили для вас самые интересные и выгодные предложения, куда поехать отдохнуть на майские праздники на море за границу в 2019 году.

Египет

Горячий Египет – идеальная страна для открытия курортного сезона в мае. Пляжи здесь омываются теплыми водами сразу двух морей: на севере туристы купаются в Средиземном море, а на востоке – в Красном. Погода в Египте в мае очень комфортная для отдыха – уже нет холодных ветров, но еще не началась летняя жара. В общем температура воздуха составляет +30 градусов, а вода в море прогревается до +25+27 градусов.



Отели Египте

Египет манит туристов необычайной красотой коралловых рифов в Красном море. Любители дайвинга могут рассмотреть уникальный подводный мир с огромным количеством видов цветных рыбок, сотнями видов кораллов и любоваться всеми оттенками изумрудного и ярко-синего цвета морей.



Коралловые рифы в Египте

Любителям веселья и развлечений также будет интересно отдыхать в этой стране. Туристам предлагают дайвинг, снорклинг, катание на бананах, аквапарки, пенные вечеринки, сафари-туры, поездки на квадроциклах или верблюдах по пустыне, посещение поселений бедуинов, а также дискотеки и активная ночная жизнь в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе.

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В Египте можно узнать историю древних цивилизаций, существовавших на нашей планете. Здесь проводят экскурсии к памятникам древней архитектуры – пирамидам Гизы и Сфинкса, Египетского национального музея, на фабрику по производству папируса.



Египетские пирамиды

Примерный бюджет: 9-13 тысяч гривен на одного человека.

Кипр

Для отдыха на море в мае среди европейских локаций подходит только Кипр. В начале месяца на острове открывается пляжный сезон, а вода в море теплая. Температура воздуха поднимается до +25+27 градусов тепла, однако у побережья бывает немного холоднее. Вода в Средиземном море прогревается до комфортных +21+23 градусов, что идеально подходит для купания.



Море на Кипре

Еще одно преимущество отдыха на Кипре в начале мая – традиционные мероприятия к празднику цветов Анфестирия. Во всех городах проводятся яркие карнавалы и огромные цветочные ярмарки, на которых представлены тысячи различных растений. Яркий праздник отмечают в Лимасоле, Ларнаке и Пафосе.

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Кроме пляжного отдыха, на Кипре проводят различные экскурсии. Для активного отдыха прекрасно подойдет город Лимасол. Это большой экономический, культурный и финансовый центр, где работают аквапарки, луна-парк и зоосад. Также туристы смогут увидеть здесь руины древнего города Кипра – Куриона, различные музеи. А вот для молодежи лучший отдых будет в Айя-Напе. Вечером город превращается в гламурный центр с громкими дискотеками и тусовками.



Ночная жизнь Айя-Напе

Примерный бюджет: 12-16 тысяч гривен на одного человека.

Турция

Еще одно популярное бюджетное направление для украинцев – солнечная Турция. Купальный сезон здесь начинается с конца апреля, поэтому смело можно планировать путешествие на майские выходные. Страна привлекает туристов благоприятным климатом, теплым морем и доступными ценами.



Курорт Мармарис в Турции

Лучший пляжный отдых – в Анталии или Кемере. Пляжи расположены неподалеку от гор, поэтому природа завораживает своей красотой. Здесь много ресторанов и кафе, чистые и красивые пляжи, улицы засажены пальмами и цветами, много шопинг-центров и развлекательных заведений. Еще один живописный курорт – Мармарис. Он расположен на полуострове, разделяющем Эгейское и Средиземное моря. Погода на курортах нежаркая, но подходит для купания. Температура воздуха днем ​​поднимается до +25 градусов тепла, а море прогревается до +15+18 градусов.

Туристы едут в Турцию не только, чтобы позагорать на солнце, но и для того, чтобы окунуться в историю, ведь здесь невероятное количество древних городов. Стамбул – настоящая жемчужина всей Европы. В нем так много выдающихся и колоритных мест, которые трудно увидеть даже за несколько дней. В Стамбуле стоит посетить знаменитый Софийский собор, Голубую мечеть, мечеть Сулеймание, крепость Румелихисар и известный во всем мире Египетский рынок.



Вид на Стамбул

Примерный бюджет: 7-10 тысяч гривен на одного человека.

Объединенные Арабские Эмираты

Отдых в ОАЭ – уникальная возможность почувствовать себя в современной восточной сказке, наполненной изысканностью и богатством. Страна с шикарными отелями, чудесами инженерии, невероятными небоскребами манит к себе туристов со всего мира. Она расположена на небольшой территории юго-западной Азии среди пустыни и омывается Оманским и Персидским заливами.



Пляжи Объединенных Арабских Эмиратов

Максимально комфортно насладиться арабской экзотикой можно именно в мае, когда нет жары, а температура воздуха здесь не превышает +30 градусов тепла.

Пляжи в Эмиратах – невероятно красивые, с мелким белым песком. Самые популярные курорты – Дубай, столица Абу-Даби, Шарджа. Они расположены на стороне Персидского залива, вода в котором нагревается до 28-29 градусов. Туристы имеют возможность погулять по улицам современных городов, понежиться на пляже, устроить экстремальные катания на джипах или верблюдах в пустыне и тому подобное.



Дубай

В Дубае можно не только расслабляться на пляже, но и посмотреть на фантастические достопримечательности и сходить на шопинг в крупнейший торговый центр мира Дубай Молл. Именно здесь построили самый высокий небоскреб в мире Бурдж-Халифа, со смотровой площадки которого открывается потрясающий вид на всю округу. Рядом с ним струится всемирно известный музыкальный фонтан, расположен огромный аквапарк и цветочный сад. Город – центр активной жизни молодежи с множеством клубов, ресторанов и аттракционов.

Для более спокойного и тихого отдыха ОАЭ предлагает эмират Шарджу с прекрасными парками, фонтанами и spa-зонами. Особенно любят в нем отдых дети, ведь здесь есть огромный парк развлечений с аквапарком, зоопарком и гигантским аквариумом.



Вид на Шарджу

Примерный бюджет: 15-19 тысяч гривен на одного человека.

Индонезия

Индонезия – очень колоритная страна, которая расположена в юго-восточной Азии и является крупнейшим в мире архипелагом с 18 тысячами островов. Она поражает красивыми местами, уникальными памятниками, загадочными джунглями, теплым океаном и бескрайними пляжами. В мае в Индонезии спадает жара, и это отличное время для отдыха.



Живописная Индонезия

Крупнейшие острова Индонезии – Новая Гвинея, Калимантан, Суматра, Сулавеси и Ява. Однако, самый популярный ее курорт – остров Бали. Он невероятно живописный с мягким климатом, прекрасными пляжами и множеством гостиниц и вилл. Этот остров – настоящий рай для любителей пляжного отдыха, громкого ночной жизни, экскурсий и водных видов спорта. Занимаясь дайвингом, вы будете просто в восторге от чистой бирюзовой воды и красивых подводных пейзажей. А еще здесь много парков, где можно познакомиться с экзотическими птицами и покататься на слонах.

Температура воздуха и воды Индийского океана в мае обычно примерно одинакова и достигает +28+30 градусов тепла, поэтому хороший отдых и загар вам гарантированы.



Пейзажи Бали