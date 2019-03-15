Куда поехать на майские праздники в Украине: на море, в горы и с детьми

Официально майские выходные весной 2019 года продлятся целых пять дней – с 27 апреля по 1 мая включительно. Это прекрасное время, чтобы провести его с родными и друзьями, отдохнуть, набраться новых сил и вдохновения. Выходные можно традиционно провести на природе с шашлыками, а можно отправиться навстречу приключениям и посетить красивые и интересные уголки Украины.

Всего в последний месяц весны украинцев ждут аж 9 выходных и 22 рабочих дня.

Читайте также: Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Украине

В мае будет два официальных выходных дня – 1 и 9 мая. Тем не менее, к ним еще можно добавить и четыре последних дня апреля, которые также будут нерабочими. В воскресенье 28 апреля христиане будут праздновать Пасху, выходной которой переносится на понедельник, 29 апреля. Вторник, 30 апреля, также будет выходным, однако его придется отработать в субботу, 11 мая.

Майские выходные 2019 в Украине:

27 апреля – суббота

28 апреля – воскресенье (Пасха)

29 апреля – понедельник (переносится выходной за Пасху)

30 апреля – вторник (отрабатывается в субботу, 11 мая)

1 мая – День труда (среда)

9 мая – День Победы (четверг)



Выходные в мае 2019 года

Пять выходных на майские праздники – отличная возможность отправиться в небольшое путешествие. Украина богата на интересные места, куда можно поехать весной, чтобы полюбоваться красивыми пейзажами гор, бурных рек, неповторимым цветением сакуры и нарциссов, отдохнуть на берегу моря или же погулять по улочкам уютного Львова, Черновцов или Киева.

Чтобы провести эти выходные с пользой и наслаждением для себя, стоит заранее спланировать весь отдых – выбрать маршрут, позаботиться о билетах на поезд или автобус, забронировать отель и составить список мест, где обязательно надо побывать.

Журналисты 24 канала подготовили для вас самые интересные предложения, где отдохнуть на майские праздники в Украине в 2019 году.

Куда поехать на майские праздники на море в Украине

Майские выходные – отличное время, чтобы поехать на Черное или Азовское море. Купаться рано, ведь вода еще прохладная, но прекрасная прогулка по берегу моря вам гарантирована. Вы сможете насладиться шумом волн, полюбоваться на яхты и судна в морском порту, и даже отправиться на морскую прогулку.

Читайте также: Как полететь за границу не за все деньги: советы для путешественников

В Украине есть множество морских курортов, куда можно поехать на майские выходные: Одесса, Затока, Черноморск, Грибовка, Железный Порт, Скадовск, Лазурное, Приморский, Коблево, Рыбаковка, Кинбурнская коса, Очаков, Кирилловка, Бердянск и тому подобное.

Одесса – морская жемчужина Украины. Весной здесь можно погулять по набережной, не опасаясь жары, и посетить все самые интересные локации города. Вас ждет бескрайнее Черное море, знаменитый одесский колорит, веселая дружеская атмосфера, отдых в уютных двориках, Дерибасовская, Потемкинская лестница, Приморский бульвар, Воронцовский дворец, уютные парки Одессы и шумные дискотеки Аркадии на берегу.



Вид на морской порт в Одессе

Коблево – поселок на Николаевщине, ориентированный на семейный отдых. Пляж тянется на 6 километров, и весь – в мелком чистом песке. Это удобно для туристов, а особенно для деток, которые смогут на берегу моря строить замки из песка. Село очень живописное, и здесь вы найдете комфортное жилье на любой вкус и кошелек. Кроме того, в Коблево есть много развлечений для отдыхающих: дельфинарий и аквапарк, которые не оставят равнодушными ни одного ребенка, прогулки по морю на яхтах и катамаранах, водных мотоциклах, много кафе, ресторанов и различные экскурсии.

Железный Порт прекрасно подойдет для активного отдыха молодежи. Поселок расположен на Херсонщине и омывается водами Черного моря. Для туристов здесь работает множество интересных ресторанов, кафе, ночных клубов и отелей.



Море в Железном порту

Скадовск – идеальное место для спокойного семейного отдыха с детьми в Херсонской области. Здесь можно восстановить свои силы, набраться энергии и улучшить здоровье. В Скадовске есть теплое море, неглубокое побережье, мягкий климат, большое количество развлекательных мероприятий и фестивалей, парк аттракционов, аквапарк и хорошо развитая городская инфраструктура.

Куда поехать на майские праздники на автомобиле и с детьми

Закарпатье

В конце апреля – начале мая Ужгород манит путешественников со всей Украины, которые приезжают насладиться невероятным цветением сакуры и магнолии. Город словно тонет в розовых тонах и превращается в настоящую сказку.



Сакуры в Ужгороде

В Ужгороде находится самая большая в Европе Аллея сакур, протянувшаяся вдоль берега реки Уж, на Православной и Киевской набережных. Преимущественно японская вишня цветет две недели, а пик цветения, когда ее ветви покрываются пышными розовыми цветами – невероятно захватывающее явление.

Читайте также: 7 туристических мест в Украине, которые расцветают весной

Весной в Ужгород стоит ехать не только чтобы погулять среди сакур и сделать десяток красивых фото. По всему городу разбросаны множество интересных мини-скульптур. Для туристов, а особенно для детей, их поиск превращается в настоящий квест. Сейчас в Ужгороде можно увидеть такие скульптурки: семья ежиков, солдата Швейка, самая маленькая статуя Свободы, кубик Рубика, помощник Святого Николая, рыбки, Эйфелева башня, скульптура виноделию и тому подобное.



Скульптура "Свободовка" в Ужгороде

Попав в столицу Закарпатья, стоит посетить и знаменитый Ужгородский замок. Почти тысячу лет на Замковой горе возвышается величественная крепость, поэтому там и сейчас царит настоящая атмосфера старины.



Ужгородский замок

Где найти: Капитульная улица, 33, Ужгород.

Если вы приехали на Закарпатье в начале мая, обязательно посетите еще одно невероятное место – Долину нарциссов. Она расположена на окраине города Хуст в урочище Киреши и является частью Карпатского биосферного заповедника. Тысячи диких нарциссов расцветают на подножьи карпатских гор и создают удивительной красоты картину.



Долина нарциссов

Где найти: урочище Киреши, в 4 километрах от города Хуст Закарпатской области.

Карпаты

Украинские Карпаты целый год заманивают туристов своей красотой, экстремальным отдыхом, горными прогулками и неповторимой атмосферой дремучих лесов. Майские выходные – отличное время, чтобы поехать в горы, отдохнуть и набраться новых впечатлений. В это время Карпаты особенно красивы, ведь на их подножьи начинают распускаться первые цветы, а высоко в горах еще лежит снег.



Весенние Карпаты

В Карпатах на Ивано-Франковщине прежде всего стоит посетить один из небольших горных городков – Яремче, Ворохту или Верховину. Во время отдыха можно полюбоваться живописными весенними горами и покорить Говерлу, посмотреть на шумные водопады, покататься на лошадях и добавить немного экстрима – отправиться в рафтинг-тур по реке Черемош. Именно май лучшее весеннее время для полных адреналина прогулок по горным порогам бурной реки.



Рафтинг по Черемошу

Почувствовать настоящий карпатский дух и гуцульский колорит можно в городе Косов. Кроме живописной природы и неповторимых пейзажей, Косов славится уникальными изделиями народно-декоративного искусства. Здесь можно приобрести писанки, резные из дерева шкатулки, посуду, вышитые сорочки со старинными узорами, керамическую посуду, покрывала из овечьей шерсти и многое другое.



Гуцульский фестиваль в Косове

Львов

Прекрасный европейский Львов поражает красотой, гостеприимством, неповторимой аурой и уникальностью. Туристы любят посещать город в любое время года. Однако, в мае город погрузится в атмосферу фестивалей и неповторимое празднование Пасхи.



Пасхальная ярмарка во Львове

В центре города перед Оперным театром традиционно устанавливают огромную писанку и открывается пасхальная ярмарка. Традиционно на ней можно приобрести интересные сувениры, украшения, вышитую одежду, мед, плетеные корзины, сладости, карпатский чай и квас, блюда на гриле и тому подобное. Кроме того, на ярмарке постоянно проходят мастер-классы народных мастеров, писанкарей, гончаров, резчиков, кондитеров, обучающих желающих своему делу.

Читайте также: Где погулять в Харькове: самые интересные места, поражающие красотой

Самый интересный отдых на майские праздники гости города получат посетив в Шевченковский гай. Там, пройдут фестины "Великдень у гаю". Программа праздника переполнена духовными и красивыми украинскими традициями: на праздничных полянах будут водить гаивки, веснянки, проводиться конкурсы, флешмобы, средневековые рыцарские бои, выступления фольклорных коллективов.



Гаивки в Шевченковском гаю

Где найти: улица Чернеча Гора, Львов.

Работает с 9:00 до 18:00.

Если приедете на выходных в столицу Галичины, обязательно прогуляйтесь по площади Рынок и живописными улочками, выпейте ароматного львовского кофе, зайдите в патриотическую "Криивку", поднимитесь на ратушу и Высокий замок, полюбуйтесь старинной архитектурой и величественными соборами. Город Льва навсегда останется в вашей памяти приятным и незабываемым воспоминанием.



Площадь Рынок во Львове

Киев

Величественный Киев – удивит даже опытного туриста. Он гостеприимный, просторный, уютный, с положительной энергетикой, древней историей и множеством удивительных мест. Даже киевляне могут годами жить здесь, но так и не побывать в живописных местах украинской столицы. Одного дня точно мало, чтобы пройти все самые интересные маршруты в городе и побывать в неповторимых местах.

Читайте также: Где погулять в Днепре: удивительные места, которые стоит посетить каждому

Прогулку столицей начните с живописного Андреевского спуска. Это улица-музей, одна из главных достопримечательностей Киева, где жили и работали выдающиеся деятели науки и культуры. Сейчас в домах вдоль старинного спуска расположены галереи, музеи, театры, художественные мастерские.



Андреевский спуск

В центре Киева раскинулся легендарный Майдан Независимости. За последние годы он стал символом несокрушимости и патриотизма украинцев. 5 лет назад на майдане началась Революция Достоинства, которая навсегда переломила ход истории страны и ее народа. В центре столицы до сих пор есть места и памятники, которые напоминают те бурные события и погибших ангелов Небесной сотни, отдавших жизнь за независимость Украины.



Вид на Майдан Независимости

От Майдана Независимости можно прогуляться по Крещатику, по улицам Софиевской, Институтской, подняться в Кабинет Министров, Верховную Раду или администрацию Президента. Также от него можно пойти к Софийской площади и собору, Михайловскому Златоверхому собору и Золотым воротам.

В Киеве обязательно надо погулять по набережной Днепра. В теплое время года киевляне и гости города часто устраивают здесь уютные посиделки и наслаждаются красотой могучей реки. Гуляя днепровской набережной, можно увидеть мост Патона, волшебную Церковь на воде, речной вокзал, Почтовую площадь и Пешеходный мост. Кроме того, с нее открывается потрясающий вид на Днепровские холмы и колокольню Киево-Печерской лавры.



Вечерняя набережная Днепра в Киеве

Киев – сокровищница интересных мест для отдыха и взрослых, и детей. В столице есть множество развлекательных центров, ночных клубов, кинотеатров, ресторанов, дельфинарий, зоопарк, аквапарк и тому подобное. Поэтому, если вы ищете насыщенный и интересный отдых на майские выходные – приезжайте в Киев.

Умань

В мае, когда природа распускает свои зеленые ветки и весенние цветы, стоит посетить неповторимую жемчужину Украины – Софиевский дендропарк "Софиевка" в Умани. Здесь вы окунетесь в романтическую сказку и сможете увидеть пруд с лебедями, фонтаны, водопады, беседки, интересные парковые скульптуры и тому подобное. Уманская "Софиевка" – волшебный рукотворный сад, привлекающий туристов своей неповторимой красотой и уютной атмосферой.



Уманский дендропарк "Софиевка"

Где найти: Киевская улица, 12а, Умань.

В Умани есть еще одна уникальная локация, которую стоит увидеть – светомузыкальные фонтаны "Жемчужина любви". Это единственный в Украине комплекс на воде и на суше. Феерическое шоу фонтанов отражается на водном экране площадью 200 квадратных метров. Он расположен в сквере на Осташевском пруду. Чаша главного фонтана составляет рекордные 450 квадратных метров, а высота струи плавающего фонтана на пруду – 19 метров.



Светомузыкальный фонтан в Умани

Где найти: улица Независимости, 41А, Умань.