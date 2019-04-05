Куда поехать на майские праздники в Европе: топ-5 городов, которые захватывают красотой

Отдых в Европе на майские праздники становится все популярнее среди украинцев. Во время этого путешествия можно посетить несколько стран. Путешествие по Европе – хорошая возможность убежать от привычной жизни, познать культуру различных городов, их традиции, познакомиться с местными жителями, получить незабываемый опыт и наполнится новыми невероятными эмоциями.

Куда поехать на выходные в мае в Европу

В мае украинцы будут иметь аж 9 выходных и 22 рабочих дня. Так, в этот месяц выпадает два дополнительных официальных выходных – 1 и 9 мая. К ним можно добавить еще четыре последние дни апреля, которые также будут нерабочими.

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В воскресенье, 28 апреля, христиане православного обряда будут праздновать Пасху, выходной которого переносится на понедельник, 29 апреля. Вторник, 30 апреля, также будет выходным, однако его придется отработать в субботу, 11 мая.

Майские выходные 2019 в Украине:

27 апреля – суббота

28 апреля – воскресенье (Пасха)

29 апреля – понедельник (переносится выходной за Пасху)

30 апреля – вторник (отрабатывается в субботу, 11 мая)

1 мая – День труда (среда)

9 мая – День Победы (четверг)



Выходные в мае 2019 года

Чтобы провести эти выходные ярко и незабываемо – не засиживайтесь дома, а отправляйтесь в путешествие. Европа манит туристов со всего мира весенними пейзажами высокогорья Альп, теплым Средиземным морем, красочным цветением тюльпанов в Нидерландах, мистическими замками, современными парками развлечений и многообразием культур народов.

В 2017 году Украина получила безвиз со странами ЕС, поэтому устроить такое путешествие теперь намного легче. Однако, перед поездкой обязательно нужно спланировать отдых и позаботиться о билетах на самолет или автобус, забронировать отель и составить список мест, которые стоит посетить. А еще – не забудь о загранпаспорте и хорошем настроении в путь.

Журналисты 24 канала подготовили для вас топ-5 интересных и выгодных предложений, куда поехать отдохнуть на майские праздники в Европу в 2019 году.

Париж

Город любви, самый романтический уголок мира – как только не называют столицу Франции Париж. И действительно, это город, который захватывает с первого знакомства, очаровывает архитектурой и уникальной атмосферой. Французская столица славится вкусными круассанами, изысканными террасами кафе, спокойным отдыхом на набережной Сены, очередями туристов возле Эйфелевой башни и сказочным Диснейлендом.

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Знакомство с Парижем можно начать с экскурсии по Лувру. Это самый популярный художественный музей во всем мире. Именно в нем хранится оригинал известной картины "Мона Лиза". Всего на 5 этажах грандиозного музея желающие могут увидеть более 35 тысяч экспонатов.



Парижский Лувр

Кроме Лувра в Париже обязательно нужно подняться на Эйфелеву башню. Эта огромная металлическая конструкция из железа – символ Парижа, который ежегодно посещает более 6 миллионов туристов. Фото под башней – обязательный атрибут для всех, кто приехал в Париж. Однако, красивее всего возле Эйфелевой башни вечером, когда она светится миллионами огоньков и создает вокруг сказочную атмосферу.



Эйфелева башня

Во время уикенда в Париже также бесспорно надо побывать на Монмартре, откуда открывается прекрасный вид на город, прогуляться по Латинскому кварталу в центре города, который напоминает об исторических событиях прошлого, зайти в Собор Парижской Богоматери, Версальский дворец, Базилику Сакре-Кёр и увидеть Триумфальную арку, которая гордо возвышается над Елисейскими полями.



Район Монмартр в Париже

Если вы приехали в Париж на отдых с детьми, то первым в списке мест, которые надо посетить, станет Диснейленд. Это целый мир чудес и развлечений, расположенный в пригороде Парижа. Французский Диснейленд – самый большой парк аттракционов в Европе. Отдых в нем придется по душе каждому, ведь здесь есть парк аттракционов и парк Киностудий Уолта Диснея, различные развлекательные центры, музыкальные клубы, более 50 тематических ресторанов и кафе, проходят увлекательные экскурсии на лодках, тематические ярмарки и парады с шоу персонажей сказок и мультфильмов.



Парижский Диснейленд

Париж – особенный город. Поэтому, чтобы почувствовать его настоящий дух и атмосферу, стоит хоть на час остановиться в уютном кафе, выпить кофе с круассаном или устроить пикник на набережной Сены.

Прага

Прага считается одним из самых интересных городов Европы и славится своим вкусным чешским пивом, уникальной кухней, интересной архитектурой, прогулками Карловым мостом. В столице Чехии хочется гулять и гулять, ведь город постоянно открывает все новые и мистические места.

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Пражский Град – это город в городе, расположенный на левом берегу реки Влтава. Этот огромный замок претендует на звание самого большого в мире. Сейчас огромная крепость служит резиденцией президента Чехии. Она возвышается над Прагой, сразу привлекая внимание гостей города. В Пражском граде обязательно нужно посетить Королевский дворец, Оранжерею, Летний дворец королевы Анны, монастырь святого Георгия, Страговский монастырь, сокровищницу Лоретта, собор Святого Вита, Златую Улочку и тому подобное.



Пражский град

Самое популярное туристическое место Праги – Старый Город. На одной его улице может сочетаться несколько стилей архитектуры, что делает его еще красивее. Сердце Старого города – Староместская площадь. Именно здесь происходили все знаковые события для страны от коронации царей до смертной казни осужденных людей.



Вид на Старый город в Праге

Самое интересное здание в Старом Городе – Староместская ратуша со знаменитыми астрономическими часами Орлой. Они очень уникальны и могут запутать туриста своим многообразием стрелок и меток. Часы Орлой показывают годы, месяцы, дни, часы, время восхода и захода Солнца, время восхода и захода Луны, а также положение знаков Зодиака.



Часы Орлой

Также во время путешествия в Прагу надо зайти в музей Кафки, прогуляться по историческому Еврейскому кварталу, Карловому мосту, Вацлавской площади, переполненной магазинами, казино, отелями, ресторанами, зайти в самый старый и самый большой музей города – Национальный музей, посмотреть на Петршинскую башню, Тройский замок, Танцующий дом и устроить поездку на кораблике по Влтаве.



Карлов мост

Каждый любитель чешского пива просто обязан посетить пивоварни в Праге и ознакомиться с процессом производства знаменитого чешского напитка. А к крепкому чешскому пиву можно попробовать и самые вкусные блюда местной кухни – вепрево колено, свиную рульку, кнедлики или "чеснечку".

Краков

Весело, насыщенно, недорого и близко к Украине можно провести майские праздники в Польше. Краков – самый популярный ее город, сердце студенческой жизни всей Восточной Европы. Город на протяжении веков сохранил королевскую архитектуру и атмосферу, но в то же время стремительно развивается и переполнен современными тенденциями.



Площадь перед Базиликой Святой Марии в Кракове

Знакомство с Краковом начинается со Старого города. Это большая пешеходная зона с узкими улочками уложенными брусчаткой, сотнями исторических памятников, уютными кафе и ресторанами, сувенирными лавками и тому подобное. В центре Старого Кракова раскинулась Главная площадь. Именно там расположены все символы города – Ратуша, Базилика святой Марии и старейший рынок города "Сукеннице". Главная площадь – эпицентр городской жизни, где всегда много туристов, молодежи, проходят фестивали и концерты.



Вид на Старый город в Кракове

Одно из самых интересных мест Кракова, куда стоит пойти – Вавель. Этот замковый комплекс расположен на левом берегу реки Висла. На его территории расположен Королевский замок, Кафедральный собор с уникальной коллекцией произведений искусства, мебели и предметов старины, десяток музеев, которые познакомят вас с бытом польских королей. Кроме того, в одной из башен Вавельского собора размещен колокол Сигизмунда – самый большой колокол в Польше. Также, во святилище похоронена большая часть польской королевской семьи с другими национальными героями.



Вавельский замок

А еще, будучи в Кракове, стоит зайти в еврейский район Казимеж, сторожевую башню Барбакан, Ягеллонский университет, костел святых Петра и Павла, Мариацкий костел, пойти на подземный рынок, музей современного искусства, прогуляться Вольским лесом и тому подобное. И не забудьте попробовать традиционный польский журек, бигос или краковский сырник.

Венеция

Венеция – одно из самых изящных, таинственных и уникальный мест не только в Италии, но и во всей Европе. Этот романтический город на воде с великолепной архитектурой и интересной историей давно покорил сердца миллионов туристов. Венецию называют красавицей на воде, ведь город расположен на сотни островков, соединенных между собой сетью каналов.



Вид на Венецию с высоты птичьего полета

Принято считать, что, оказавшись в Венеции, необходимо сделать три вещи: покататься на гондоле, купить яркую карнавальную маску и сфотографироваться на фоне венецианских каналов. Но, попав в этот город, вы понимаете: это другой – параллельный и удивительный мир, в котором каждое сооружение уникально.

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Венеция знаменита своими роскошными карнавалами. Художники и артисты со всей Италии и мира съезжаются сюда на праздник, венецианцы одеваются в средневековый наряд, улицы наполняются кавалерами и изысканными дамами, поэтому все погружается в атмосферу сказочности.



Карнавал в Венеции

Знакомство с Венецией начинается с красивой площади Сан-Марко. С трех сторон ее обступили галереи, а с четвертой стороны – красивый собор. Самая обаятельная она вечером, когда на площади зажигают фонари, а в ресторанах слышна утонченная игра скрипки.

Рядом расположена базилика Сан-Марко – собор, который был духовным центром Венеции и главным символом власти. В базилике короновали дожей, отсюда шли в дальнее плавание капитаны, а также знаменитый Марко Поло начал свое морское путешествие отсюда. Собор святого Марка поражает огромным количеством мозаик и других предметов, которые навевают печальные воспоминания. С лоджии де Кавалли (Лоджия лошадей) в соборе открывается невероятный вид на площадь Сан-Марко и саму Венецию.



Базилика Сан-Марко

На площади Сан Марко стоит самое высокое здание Венеции – Кампанила (колокольня). Ее высота – почти сто метров, а наверху есть смотровая площадка, куда можно подняться на лифте.

Также на площади находится Дворец дожей – памятник итальянской готической архитектуры, нестареющий символ былого величия и власти Венецианской республики. Именно Дворец дожей – резиденция правителей Венеции, место заседаний Большого совета, Сената и Верховного суда – веками встречал иностранных послов и всех гостей, прибывающих с моря. Дворец поражает роскошью и богатством внутренних комнат, над которыми работали величайшие художники того времени.



Вид на Дворец дожей в Венеции

Символ Венеции – Гранд канал, проходящий через весь город, разделяет его на две части и является центром, вокруг которого сосредоточена вся жизнь. Его берега украшают цветные дома, старинные постройки и соборы. Обязательно прокатайтесь на гондоле на волнах канала, чтобы рассмотреть Венецию изнутри и окунуться в ее душу. Умелые гондольеры в тельняшках и шляпах смогут показать всю красоту замечательного города.



Гондолы на Гранд канале Венеции

Также, будучи в Венеции, не забудьте посетить знаменитый музей Коррера, мост Риальто, дворец Санта-София, собор Санта-Мария, остров Мурано и мост вздохов – популярное место для поцелуев влюбленных.



Мост Риальто

Тбилиси

Солнечная Грузия радушно встречает туристов со всего мира. Они приезжают сюда, чтобы увидеть удивительную красоту гор, познакомиться с гостеприимным народом, попробовать традиционную грузинскую еду, выпить вино или крепкую чачу, познать весь колорит и историю этой страны.

Лучше всего расскажет о Грузии ее столица – Тбилиси. Это город контрастов, ведь в нем умело переплелась древняя история и современность. Так, новые здания не выглядят монстрами фоне старинных улиц, а наоборот, дополняют их прекрасный образ.



Вид на Тбилиси

Каждый турист грузинской столицы должен посетить старинную крепость Нарикала. Она расположена на Святой горе в самом центре города и считается одной из главных достопримечательностей Тбилиси. Это самый древний памятник города, его душа, где царит непередаваемая энергетика, атмосфера многовековой истории, а еще из стен крепости открывается великолепный вид на город, раскинувшийся внизу. Крепость стоит на горе Мтацминда, и поражает своими высокими стенами, неприступностью башен.



Крепость Нарикала и вид на город

Еще одна особая локация в Тбилиси – пешеходный мост Мира на реке Мтквари, соединяющий историческую и современную части грузинской столицы. Мост Мира является одним из самых масштабных зданий города. Он простирается на 156 метров, а его форма очень своеобразная и напоминает волнообразную фигуру. Особенно красиво смотрится он в темное время суток – там зажигается почти 30 тысяч лампочек и активируется около 240 сенсоров, объединенных в интерактивную световую систему.



Мост Мира в Тбилиси

Чтобы окунуться в Тбилиси, стоит идти в Старый город. Здесь царит настоящая грузинская атмосфера, много уютных колоритных двориков с балконами и интересными магазинами. Район богат на исторические достопримечательности, среди которых – храмы Метехи и Норашен, дворец царицы Дариджан "Сачин", кафедральный собор Сиони. Но самое интересное в Старом городе – серные бани Абанотубани. Здесь можно отдохнуть и телом, и духом, испытать на себе целебное действие природных серных источников, которыми так славится Грузия. Все бани построены в восточном стиле – это приземистые сооружения с полукруглыми куполами, с большими стеклянными окнами в центре, освещающими внутренние помещения.



Серные бани Абанотубани в Тбилиси

Также в солнечном Тбилиси стоит посетить церкви Сиони и Метехи, Троицкую церковь, Самеба собор, Этнографический музей под открытым небом, прогуляться по проспекту Руставели и покататься на канатной дороге над городом. А еще в Тбилиси обязательно надо попробовать традиционную грузинскую кухню – хачапури, хинкали, шашлык, харчо, выпить красного вина или виноградную водку чача.