Куда поехать на Новый год-2020 в Украине: подборка сказочных мест

Аромат какао, мороз на щеках и золотые огоньки – уже почти пришла самая сказочная пора в году. Не знаете, куда поехать на Новый год-2020? LifeStyle 24 подготовил подборку фантастических мест для празднования Нового года в Украине.

Накупить еды на несколько дней, нарезать тазик оливье и затариться мандаринами... Ваше празднование Нового года выглядит так же? Но ведь все может быть по другому сценарию!

Читайте также: Выходные на Новый год 2020: сколько будем отдыхать в январе

Заснеженные Карпаты

"Бухта викингов"

Почувствовать и увидеть горы можно лишь в 12 километрах от Львова. Там расположен курортный отель "Бухта викингов". Это уникальный комплекс, имеющий два озера и огромную территорию в 12 гектаров. В номерах есть балкон с фантастическим видом на лес.

"Бухта викингов"

Также курортный отель предлагает стать настоящим рыцарем, поучаствовать в турнирах, попробовать древний напиток викингов, почувствовать себя метким стрелком из лука, покататься на санях и даже приобщиться к этническим танцам.



"Бухта викингов" расположена в 12 километрах от Львова

Mardan Palace SPA Resort 4*

Для тех, кто хочет провести Новый год с шиком, но не знает, куда поехать на Новый год – воспользуйтесь предложением от Mardan Palace SPA Resort 4*. Кроме горнолыжного отдыха вас ждут спа-комплекс, бани, бассейн, соляная комната. Все номера в отеле со свежим ремонтом и оформлены в европейском стиле с карпатской изюминкой. Также в отеле есть ресторан национальной кухни и бар.



Mardan Palace SPA Resort 4*

"Гуцульський край" в Яблунице

Спокойный отдых, чистый воздух и незабываемые пейзажи заснеженных вершин – все это вы найдете в усадьбе "Гуцульский край". Она расположена в селе Яблуница, недалеко от популярного горнолыжного курорта Буковель. От отеля удобно добираться сразу до двух подъемников, а до буковельских спусков всего 9 километров.



Чистый воздух и незабываемые пейзажи в Карпатах гарантированы

"Вилла Олена"

Выгодные цены на празднование Нового года предлагает гостиничный комплекс "Вилла Олена". Там вы сможете отдохнуть на буковельских горнолыжных трассах, вкусно поесть и поплавать в бассейне. А панорамный вид из ресторана сделает празднование незабываемым.

Панорамный вид из ресторана сделает празднование незабываемым

Сказочный Львов

Хоть раз в жизни надо побывать во Львове на Новый год. В эту пору город сияет другими красками, пахнет глинтвейном и мандаринами. К слову, в предновогодний период во Львове начинает работу рождественская ярмарка, которая является единственной ярмаркой европейского образца в Украине.



Рождественская ярмарка во Львове

Отдельный день надо отвести на экскурсию по замкам Львовщины. Приобрести тур вы сможете либо непосредственно во Львове, или заранее – в интернете. На самом деле их очень много, а цены – лояльные. В новогоднюю ночь вы сможете посетить заведения, которых во Львове немало. Советуем забронировать столик заранее, ведь в топовых заведениях места быстро заканчиваются.



Новый год во Львове

Уютные Черновцы

Интересно, что в 2018 году Черновцы попали в рейтинг лучших городов Украины для празднования Нового года. Именно в период новогодних праздников уютные улочки Черновцов превращают в сказку.



Уютные улочки Черновцов

В городе устанавливают много экспозиций, которые приятно радуют не только детей, но и взрослых.



Сказочные экспозиции в Черновцах

Веселых праздников!