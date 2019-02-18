Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Украине

Март – отличное время, чтобы начать старт путешествий. Украина является чрезвычайно разнообразной страной, поэтому в вашей записной книжке всегда найдутся места, которые вы еще не посетили. Предлагаем вам посмотреть волшебные места в Украине, которые вас точно поразят.

Украина сочетает в себе незабываемые пейзажи, живописные уголки и впечатляющие областные центры. Если вы давно лелеяли в своих планах увидеть всю страну – предлагаем вам самые красивые и интересные уголки Украины, которые удовлетворят каждого путешественника.

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Хмельницкий

Хмельницкая область является одной из старейших областей Западной Украины. Среди близлежащих городов наиболее популярным остается Каменец-Подольский, который известен своей крепостью. Великолепные пейзажи и старинный монастырь вы увидите в национальном природном парке "Подольские Товры".

На Хмельнитчине можно побывать и в настоящем затопленном селе – Бакоте, которое пользуется популярностью среди туристов.



Что стоит увидеть на Хмельнитчине

Львов

Львов – город шоколада, кофе и дождя. Город привлекает туристов со всех уголков Украины. Во Львовской области есть немало пейзажных мест, которые стоит увидеть. Прежде всего вволю прогуляйтесь по мостовой, зайдите в уютные кафе, посетите национальный академический театр оперы и балета и встретьте закат на горе "Высокий замок". Не забудьте посетить известную "Крыивку" и "мастерскую шоколада".

Львовщина подарит вам увлекательное путешествие по замкам. Посетите экскурсию в Золочеве, Подгорцах и Олесько. Вам откроются тайны, скрывающиеся в стенах дворца, которые окутаны богатой историей.



Куда поехать на Львовщине

Черновцы

Черновицкая область является маленькой, однако имеет богатое культурное и историческое наследие. В ней объединена красота горных и лесных пейзажей, стремительных водопадов, величественных архитектурных зданий, храмов, старинных замков и уютных городов.

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Черновцы называют "Маленьким Парижем". Обязательно прогуляйтесь по четырем главным площадям города (Театральная, Соборная, Филармонии и Центральная). Важнейшей архитектурной достопримечательностью остается Черновицкий Национальный университет, от которого захватывает дух.



Куда поехать в Черновицкой области

Ивано-Франковск

Ивано-Франковщина – одна из немногих областей, которая сочетает в себе множество самых интересных и посещаемых мест. Ивано-Франковск – маленький и уютный город, в который влюбляешься с первого взгляда. Узнаваемый атрибут города – фонтан Яйцо, который находится перед городской ратушей. Также обязательно отправьтесь к городскому живописному озеру и пройдитесь по известной "стометровке".

Область манит туристов, ведь именно здесь находятся излюбленные места отдыха: Яремче, Ворохта, Буковель, Коломыя и другие впечатляющие места.



Что надо увидеть на Ивано-Франковщине

Киев

Для романтической прогулки по Киеву выбирайте Подол. Узенькие улочки пропитаны особой атмосферой. На Подоле находятся две старинные площади – Контрактовая и Почтовая. На территории Подола есть множество церквей и храмов. Набережная Днепра подарит вам яркие и незабываемые эмоции. Не менее известный Андреевский спуск привлечет творческих людей из всех городов Украины и других стран. Андреевская церковь поразит вас своей помпезностью и величием. Также стоит осмотреть Золотые ворота – главные врата древнего Киева.



Что увидеть на Киевщине​

Тернополь

Тернополь – привлекательный и компактный областной центр Украины. Настоящая жемчужина города Тернополя - Тернопольский пруд, который привлекает туристов. Невозможно обойти вниманием театральный майдан и Бульвар Тараса Шевченко.

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На Тернопольщине можно увидеть Плебановский виадук, который привлекает внимание туристов и местных жителей своими высокими 9 арками на подъезде к Теребовле со стороны Черновцов.



Что надо увидеть на Тернопольщине

Закарпатье

Закарпатье - красивый уголок, который поражает своей уникальной природой. Почти всю территорию занимают горы. На Черногорском хребте находится гора Говерла (2061 метров), которая является высочайшей точкой области и Украины. Длина маршрута – 4,7 километров. Длительность похода занимает 8 часов.

Закарпатская область предлагает отдых каждому. Для туристов, которые любят экстрим – поход на горные массивы Черногора и Свидовец; для тех, кто любит пассивный отдых – термальные воды Косина и Берегового; для ценителей исторического наследия – замки Ужгорода и Мукачево.



Куда поехать на Закарпатье

Одесса

Одесса поразит любого туриста колоритными развлечениями. Вы будто перенесетесь в другой мир, когда впервые прогуляетесь по Дерибасовской улице. На ней стоит увидеть памятник 12-му стулу из одноименного романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Украшением Одессы считают Оперный театр. Именно это здание является своеобразной визиткой города. Еще одной визитной карточкой Одессы является Потемкинская лестница.

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Сразу возле Потемкинской лестницы расположен Морской вокзал. Сюда приплывают большие лайнеры, которые завораживают красотой. На вершине же лестницы – живописный Приморский бульвар.



Что стоит увидеть в Одессе

Херсон

Херсонщина богата не только сочными арбузами в разгар летнего сезона. Сюда стоит приезжать, чтобы увидеть озера, "мертвое море", острова, реки и крупнейшую в Европе пустыню.



Куда поехать на Херсонщине​