Отдых на море в марте: список лучших мест куда можно отправиться

Когда в марте еще достаточно холодно и ветрено, а зимнюю одежду убирать в шкаф еще рано, каждый из нас мечтает о тепле, чтобы вволю отдохнуть. Не считайте дни до лета, чтобы увидеть море и понежиться на солнышке, ведь организовать полноценный отдых можно в первый месяц весны.

LifeStyle 24 собрал для вас лучшие места для путешествий, куда можно поехать, чтобы загореть и покупаться. Учитывая то, что летний сезон еще не начался, туристические фирмы предлагают цены на отдых по демократичным ценам.

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Египет

Температура воздуха в Египте является достаточно теплой, особенно это касается Шарм-эль-Шейха, Хургады и курортов Акабского залива, среди которых Таба и Дахаб. Днем температура воздуха достигает отметки почти в 26 °С, а ночью около 16 °С, при этом вода прогревается до 24 °С.

Прибрежная зона Шарм-эль-Шейха

Египет в марте не является идеальным местом для отдыха. Однако погода достаточно спокойная и солнечная. Известно, что в марте Египет "накрывают" песчаные бури, которые исключают и пляж, и экскурсии. Однако такая погода длится не весь месяц, а только затягивается на несколько дней.

ОАЭ

Март в Арабских Эмиратах можно назвать переходным периодом, ведь прогноз погоды в начале и в конце месяца отличается. В начале марта еще довольно прохладно, а вот в конце месяца становится очень жарко.



Отдых в Абу-Даби

На побережье Персидского залива в Абу-Даби, Шардже и Рас-аль-Хайме дневная температура воздуха достигает отметки 28 °С, тогда как в Дубае и Фуджейре немного прохладнее, около 27 °С и 26 °С. Ночью температура воздуха опускается до отметки в + 19 °С в Фуджейре, до 16-17 °С в Шардже и до 15 °С в Абу-Даби. Благодаря тому, что в марте погода в ОАЭ еще не настолько жаркая, как в летние месяцы, март идеально подходит для пляжного отдыха.

Кипр

Начало весны на острове радует посетителей своей легкостью. Кратковременные дожди обеспечат поток свежего воздуха. Если вы поедете сюда именно в марте, то вы воочию сможете увидеть, как цветут миндальные сады, а на виноградных лозах появляются первые листья. Если вы запланировали отпуск на март, то Кипр идеально подойдет для отдыха, однако помните, что вода в море еще не слишком прогрелась, температурная отметка достигает лишь 21 °С. Если же выдался солнечный день, можно смело отправляться на пляж и немного погреться на солнце. Учитывая то, что его лучи не столь активны, как летом, обгореть будет сложно. Чтобы ваш отпуск был полноценным, выбирайте отель с подогреваемым бассейном.

Кипр подарит вам незабываемые эмоции

На острове проводятся множество увлекательных экскурсий, которые обеспечат вам хорошее настроение и повышенную активность. Врачи советуют отправиться отдыхать на остров в марте людям, которые тяжело переносят летнюю жару, парам с маленькими детьми, туристам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. В этот период благодаря мягкой погоде акклиматизация проходит быстро и незаметно, в течение дня нет потребности прятаться от солнца и использовать кондиционеры.

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Март на Кипре обеспечит вам много интересных событий. В начале марта начинается Великий пост. В первый день поста у киприотов принято отмечать Зеленый понедельник, олицетворяющий чистоту души. Традиционно вместе с огромным количеством овощей и фруктов к столу подается несколько видов постного хлеба, среди которых и хлеб на оливковом масле.

Испания

Отдых в Испании в марте – лучшее время для знакомства с историческим и культурным наследием страны. Начало месяца может быть прохладным, а конец невероятно теплым и солнечным, что обеспечит вам максимальный комфорт. Температура воздуха в Мадриде достигает 13-20 °С. Однако у вас есть прекрасная возможность купить путевку по низкой цене, поэтому горящие туры обеспечат вам полноценный отдых в отелях с подогревающимся бассейном.



Испания в марте

В эту пору в Средиземном море и Атлантическом океане еще не начинают купаться. На Тенерифе и островных курортах сохраняется умеренная прохладная погода. Тем не менее, море вы можете увидеть при любых обстоятельствах, сочетая гастрономический тур и осмотр главных музеев и достопримечательностей. Запишите себе в заметки города, которые обязательно вам стоит увидеть. Прежде всего начните с Барселоны, она вас изрядно удивит. Приятные впечатления у вас останутся от Гранады, Севильи, Малаги, Валенсии.

Также особого внимания заслуживает столица Испании – Мадрид и небольшие города в ее окрестностях: Бильбао, Сарагоса и Сантьяго-де-Компостела. Испанская культура очень разнообразна. Вы влюбитесь в музыку, танцы, еду и местных людей.