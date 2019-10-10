Куда пойти на выходных в Киеве: афиша на 11 – 13 октября

Осень подходит к своему экватору, дни становятся все короче, а солнце – холоднее. Но это не причина грустить! Ведь на выходных нас ждет столько всего интересного!

Читайте дальше афишу событий в Киеве на 12-14 октября и выбирайте то мероприятие, которое заинтересовало вас больше всего.

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Вселенная Тела

ВДНХ, 4 павильон

До 31 октября, 20:00

Стоимость: 350-400 гривен

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Всемирно известная выставка, о которой спорят уже во всем городе и которая умеет своим появлением вызвать настоящий фурор, считает на ВДНХ последние дни. Поэтому, если вы еще не успели увидеть скандальные экспонаты, самое время отправиться в анатомическое путешествие. Во время него вы увидите настоящие человеческие тела и органы, которые были сохранены после смерти специальным методом бальзамирования. Просматривая экспозицию, вы узнаете о многочисленных секретах человеческого тела, а увиденное навсегда изменит ваше воображение о собственном теле.



Вселенная Тела

Junior Fashion Week

КВЦ Парковый

10-13 октября, с 14:00

Стоимость: 100-300 гривен

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Осень постепенно превращается в зиму, поэтому советуем поторопиться, если вы еще не успели подобрать теплую одежду для своего ребенка. Однако не стоит сломя голову бежать по магазинам. Лучшие зарубежные и украинские дизайнеры соберутся на неделе детской моды Junior Fashion Week, чтобы представить новые коллекции теплой одежды на сезон "осень-зима 2019-2020". Хотите найти теплую и комфортную одежду, которая одновременно подчеркнет индивидуальность, будет стильной и современной? Ищите ее 10-13 октября на территории КВЦ "Парковый". Тем более, здесь будут действовать скидки до 50%.



Junior Fashion Week

Photon x Promin'

Киностудия имени Довженко

13 октября, 22:00

Стоимость: 650-1200 гривен

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Вечеринки от H2D и Smailov умеют запоминаться. Исключительными и всегда аутентичными локациями, замечательным звуком, впечатляющими световыми инсталляциями, максимальной синергией людей, музыки, света и архитектуры. Все это организаторы доказали прошлыми выступлениями в Киеве Modeselektor, Aparat и Telefon Tel-Aviv. Время продолжать вечеринку: 13 октября команда Promin' приглашает всех желающих на диджей-сет электронного продюсера Бена Клока. Вместе с резидентом немецкого клуба Berghain на сцене выступят Ellen Allien (Германия), Voin Oruwu (Украина) и DVS1 (Америка).



Photon x Promin'

U.D.O

НАУ

11 октября, 19:00

Стоимость: 790-1990 гривен

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Передайте всем фанатам Heavy Metal, которых знаете, и приходите сами! 11 октября возвращаются олдскульные и легендарные U.D.O – в клочья разорвать хитами Центр Культуры НАУ и представить свежий альбом Steelfactory. Концертная программа состоит из проверенных временем хитов, которых за 16 альбомов накопилось немало. Получится идеальная смесь из старого и нового! Это главный голос Heavy Metal Диркшнайдер – и он снова в Киеве, считайте часы до концерта!



U.D.O

Дизель Шоу

Дворец Украина

11 октября, 19:00

Стоимость: 300-2500 гривен

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Осенью очень важно следить за собственными здоровьем и хорошим настроением. Но где их взять, если на работе очередной "завал", а свободного времени, как всегда, ни на что не хватает? Выход – прийти всей семьей на выступление "Дизель Шоу", известной среди миллионов украинцев юмористической команды. 10 и 11 октября во Дворце "Украина" состоится съемка двух осенних концертов для канала ICTV, чтобы после зрители со всей страны смогли дома поднять себе настроение от доброго комедийного шоу. Все любимые артисты команды и специально приглашенные гости встретятся на одной сцене – новые шутки, новые скетчи, авторские песни и приятные сюрпризы!



Дизель Шоу

Луна

Киностудия имени Довженко

11 октября, 20:00

Стоимость: 750-1050 гривен

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Феномен певицы Луны уже давно избавился от привязки к молодой аудитории. Ее музыкой, искренними текстами и минималистичным саундом могут наслаждаться от мала до велика. За ее релизами следят все специализированные СМИ, а проект ЛУНА считают одним из самых честных проектов современной украинской музыки. Новый альбом "Транс" еще больше расширит художественную вселенную певицы, которая уже состоит из "Зачарованих снів", "Острова свободи" и дебютных "Маг-ні-тів". С нетерпением ждем презентации 11 октября на киностудии имени Довженко.



Луна

Парк ВДНГ

Ул. Академика Глушкова, 1

Станция метро Выставочный центр

Что может быть осенью лучше, чем прогулка по цветному парку? И сейчас на киевском ВДНХ – лучшее время для фотопрогулок. Желто-красные аллеи, оранжерея, осенние цветы, а вместе с этим – более 20 локаций, действующих для маленьких и взрослых. Здесь есть чем занять в день не только себя, а и всю семью.



Парк ВДНХ