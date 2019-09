Куда пойти на выходных в Киеве: афиша на 13 – 15 сентября

Осенний сезон начался с ярких событий, которые не угасают и в середине сентября. Концерты, выставки, фестивали – это далеко не все, чем в этот уикенд будет удивлять столица киевлян и гостей города.

Поэтому не отлеживайтесь дома, а проводите уютные осенние вечера в компании самых близких людей! А для разнообразия ваших выходных, предлагаем еженедельную подборку, которая поможет найти событие, что запомнится вам надолго.

How to Dress Well

арт-центр Closer

13 сентября, 19:00

Стоимость: 550 грн.

How to Dress Well – это творческий псевдоним певца, писателя, поэта, философа и артиста Тома Крелла, который 13 сентября презентует новый альбом "The Anteroom" в арт-центре Closer. Его музыка сочетает элементы эмбиента и поп-мотивов, создавая поистине космический аудиомузыкальный поток. Арт-центр Closer прекрасно подходит для подобного концерта: голос Тома Крелла будет синхронизирован с видеоэквалайзером на большом экране, а необычный звук и эмоциональное сценическое действо в полумраке танцевального зала создает гипнотизирующий эффект.



How to Dress Well в Киеве / Фото: пресс-служба

Группа "Руки'В Брюки"

Caribbean Club Concert-Hall

13 сентября, 19:00

Стоимость: 150-490 грн.

Главная рок-н-рольная группа Киева "Руки'В Брюки" представит долгожданный 7-й альбом "Дай Мені Знати". Коллектив поразит не только рок-н-роллом на украинском. Музыканты примеряли на себя стиль yearly soul, или если быть точнее – retro soul. Ранее "Руки'В Брюки" вдохновлялись больше рок-н-роллом 50-ых годов. Сейчас чувствуется очень сильное влияние афроамериканских исполнителей первой половины 60-ых. Кроме новых композиций, коллектив сыграет любимые песни из предыдущих 6 альбомов.



Выступление группы "Руки’В Брюки" / Фото: пресс-служба

Наталья Могилевская

Ботанический сад им. Гришко

14 сентября, 19:00

Стоимость: 400 грн.

Приглашаем на концерт Натальи Могилевской в Ботаническом саду им. Гришко, а именно – в романтическом Саду Роз. Благотворительная цель этого выступления – собрать средства на обустройство этно-ботанической экспозиции "Гималаи", но для фанатов легендарной певицы украинской эстрады готовится еще больше приятных сюрпризов. Взять хотя бы презентацию украиноязычной версии безоговорочного хита "В Киеве осень", или программу из новых и старых песен – не опаздывайте на начало и помните, что вход в Ботанический сад оплачивается отдельно.



Концерт Натальи Могилевской / Фото: пресс-служба

Праздник грузинского вина и кухни

ВДНХ

14-15 сентября, с 12:00 до 22:00

Стоимость: 50 грн.

Какой украинец не любит вкусно поесть, послушать замечательную музыку и отдохнуть в приятной гостеприимной атмосфере? Поэтому Kartuli Fest стоит ждать как настоящего праздника грузинского вина и национальной кухни. Кроме вкусного и пьянящего, вас ждут тематические мастер-классы для фанатов вкусной еды, экспресс-курс настоящих грузинских танцев, розыгрыш поездки в Грузию и выступления музыкальных исполнителей: Арсена Мирзояна, Dudu Band, Gio Darakhvelidze, La Festa, G-Sound и Chica Band. Не забудьте взять на входе вкусный презент в виде бокала вина!



Праздник грузинского вина и кухни / Фото: пресс-служба

Лето на ВДНХ

до 29 сентября, с 10:00

Вход бесплатный



На улице уже осень, но в парке на ВДНХ лето продлится до 29 сентября! Это замечательная новость для всех, кто еще не успел отдохнуть на зеленой лужайке, встретиться с друзьями на пикнике или подкрепиться на вкусном фудкорте. Вас ждут музыкальные выступления, спортивные площадки, детские активности, романтические прогулки и много других приключений! Успейте насладиться осенней прохладой и летними развлечениями в самом популярном месте для отдыха в столице. Масштабные мероприятия и фестивали – еще одна изюминка проекта "Лето на ВДНХ". В эти выходные в парке можно послушать джаз на бесплатном концерте "Лунное сияние" (14 сентября в 18:00) в Пикник-Саду или попасть на Киевский международный скульптурный симпозиум (проходит с 9 по 14 сентября).



Лето на ВДНХ продолжается / Фото: пресс-служба

Анатомическая выставка: "Вселенная Тела"

ВДНХ, 4 павильон

до 31 октября, с 09:00 до 20:00

Стоимость: 350-400 грн.

Впервые в Украине! Необычная анатомическая экспозиция от немецкого доктора Гюнтера фон Гагенса Body Worlds (Вселенная Тела) – это невероятно известная передвижная выставка, которую с момента открытия в 1995 году посетили более 50 миллионов человек! С 31 августа по 31 октября территория 4 павильона ВДНХ превратится в зону анатомического исследования собственного тела. Экспонаты Body Worlds – настоящие тела, что люди завещали науке после смерти и которые были забальзамированы специальным методом "пластинации". Мультимедийные установки в деталях раскроют удивительные способности нашего организма и тайны человеческой анатомии.



Выставка "Вселенная Тела" / Фото: пресс-служба