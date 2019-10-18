Куда пойти на выходных в Киеве: афиша на 18–20 октября

Золотая пора в самом разгаре, а выходные стартуют уже завтра! После рабочей недели важно хорошенько отдохнуть и набраться сил и положительных эмоций. В последнем вам точно пригодится афиша самых интересных мероприятий в столице Украины.

Читайте дальше афишу событий в Киеве на 18–20 октября.

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Вселенная Тела

ВДНХ, 4 павильон

До 31 октября, 20:00

Стоимость: 350-400 гривен

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"Body Worlds" – самая известная гастрольная выставка в мире, количество посетителей которой уже давно достигло отметки в 50 миллионов посетителей. Впервые "Вселенная Тела" открылась в Токио в 1995 году, и с тех пор побывала в более чем 50 музеях и площадках Северной Америки, Европы и Азии. И вот наконец в конце лета экспозиция впервые посетила Украину и остановилась до 31 октября в 4 павильоне киевского выставочного центра. Это анатомическое путешествие, которое раскроет шокирующие тайны человеческого организма на примере настоящих тел, сохраненных после смерти специальным методом бальзамирования, изобретенным немецким доктором Гюнтером фон Хагенсом.



Вселенная Тела

Lords of the Sound

Дворец "Украина"

18 октября, 19:00

Стоимость: 350-1250 гривен

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Оркестр "Lords of the Sound" празднует первый юбилей – 5 лет насыщенной концертной жизни, в течение которых проект стал одним из самых востребованных коллективов Украины. Музыканты не раз выходили к аудитории в разнообразных амплуа, презентовали много концертных программ и каждый раз расширяли привычный многим формат оркестровых оркестров, как можно дальше отходя от стереотипного академизма, который отпугивал массового слушателя. На этот раз "Лорды" собрали топовые саундтреки из любимых фильмов и сериалов, которые успели стать настоящей классикой: "Шерлок Холмс", "Реквием по мечте", "Криминальное чтиво", "Матрица", "Мулен Руж", "Игра Престолов", "Мастер и Маргарита" и другие!



Lords of the Sound

Carbon Based Lifeforms!

Atlas

19 октября, 18:30

Стоимость: 890-1890 гривен

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Психоделический эмбиент от бывших резидентов французского лейбла Ultimae Records (Solar Fields, Aes Dana, I Awake и многие другие) – Carbon Based Lifeforms, чье имя можно увидеть среди хедлайнеров крупнейших psytrance-фестивалей мира. В Киеве классики современной транс-музыки выступят с ярким сценическим шоу в поддержку нового альбома "Derelicts". Журнал Billboard внес пластинку в топ-12 лучших электронных релизов – не пропустите выступление этого великолепного шведский дуэта 19 октября в клубе Atlas.



Carbon Based Lifeforms!

Танцы со звездами

Экспоцентр Украины

20 октября, 19:30

Стоимость: 800-3000 гривен

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В конце недели у вас появится возможность вживую увидеть самое яркое украинское супер-шоу "Танцы со звездами". Атмосфера на танцполе обостряется с каждым эфиром, а это значит, что зрителей ждут еще больше страстей, интриг, неожиданных творческих решений и хороших танцев! Приходите на съемки прямого эфира в Экспоцентре Украины, станьте частью легендарного шоу и проведите вечер вместе с суперзвездами! Не пренебрегайте возможностью вживую окунуться в водоворот танцевальных событий, увидеть своих кумиров и просто насладиться хорошей музыкой и зажигательными танцами.



Танцы со звездами

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Парк на ВДНХ

Выставочный Центр

10:00 – 22:00

Вход: свободный

Афиша и сайт

В столице любым мероприятиям и концертам найдется качественная альтернатива. Например, можете насладиться последними теплыми днями на территории Выставочного Центра – в парке на ВДНХ! Здесь найдется все: спортивные площадки, развлечения для любителей активного образа жизни, фуд-корты, детские зоны, веревочный парк, контактный зоопарк, семейные развлекательные квесты и даже пейнтбольные батлы между друзьями. В пятницу советуем уделить время полнокупольному шоу "Elton John by Alex Kozar" в центре семейного досуга "Teleport360", а утром в воскресенье приходите на фотопрогулку "Осеннее настроение"!



Парк на ВДНХ

Все фото: пресс-служба