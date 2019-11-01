Куда пойти на выходных в Киеве: афиша на 1 – 3 ноября
За окном уже начало ноября, а наряду с этим – короткие солнечные дни и длинные вечера. И хотя кажется, что после рабочих дней совсем ничего не хочется, на пороге выходные, а значит время освободиться от мрачного волнения и отправиться на поиски новых, приятных впечатлений. Читайте дальше афишу событий в Киеве на 1 – 3 ноября.
В Киеве всегда найдется место, где можно интересно провести свое свободное время, набраться приятных впечатлений и энергии. И в эти выходные нас ждет немало увлекательных событий.
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Рождественская Фабрика Грез
ВДНХ, павильон №2
2 ноября, с 10:00
Стоимость: 200 гривен
В этом году на ВДНХ откроет двери для всех желающих совершенно новая сказочная резиденция, сеансы которой стартуют уже в начале ноября и продлятся до 19 января, пока не закончатся основные новогодние торжества. Посетите рабочий кабинет волшебных эльфов, узнайте, как производят красивые украшения для лесной зеленой красавицы и даже собственноручно примите участие в создании украшения, чтобы накануне Нового Года повесить его на елку у себя дома. Берите детей, приглашайте всю семью и приходите в павильон №2, чтобы оказаться в зимней сказке!
Рождественская Фабрика Грез
The Great Gatsby Ballet
Дворец "Украина"
2 ноября, 19:00
Стоимость: 200-2450 гривен
Суперсенсация от мира балета, уникальный спектакль, который неизменно собирает аншлаги на главных европейских площадках! Это "Великий Гэтсби" – успешный и невероятно амбициозный украинский проект, отмечающий в этом году свой первый небольшой 5-летний юбилей. Вас ждет фантастическое путешествие историей Скотта Фицджеральда, поэтому выступление наполнено отсылками к литературе, кинематографу и театральным постановкам. 2 ноября в Дворце "Украина" будут современные танцевальные форматы и классические балетные постановки в сопровождении симфонического оркестра и под руководством талантливых представителей мировой культуры!
The Great Gatsby Ballet
Выставка "Вселенная Тела"
ВДНХ, павильон №4
До 1 декабря, с 09:00
Стоимость: 350 гривен
Выставку немецкого доктора Гюнтера фон Хагенса "Вселенная тела: Body Worlds" продлили еще на один месяц, до 1 декабря, чтобы все желающие наконец успели увидеть эту необычную анатомическую экспозицию. Узнайте тайны человеческого организма, поймите как работают многочисленные процессы внутри нашего тела, и самая важная информация – как сохранить здоровый организм на всю жизнь! Раскрыть секреты анатомической выставки вы сможете с помощью мультимедийных установок и настоящих человеческих тел, которые сохранили после смерти специальным методом бальзамирования.
Выставка "Вселенная Тела"
LAUD
Caribbean Club
1 ноября, 19:00
Стоимость: 250-650 гривен
Людям нравятся истории огромного успеха, который довольно часто сопровождает представителей шоу-бизнеса, героев в жанре "рок-н-ролл" и всех остальных музыкантов. LAUD понадобилось более двух лет, чтобы вырасти из участника телевизионного талант-шоу «Голос» в неотделимого представителя современной поп-сцены. Сильный голос в стиле "soul" с характерным тембром, волшебные мелодии из потрясающего дебютного альбома "Музыка" и статус новой звезды украинской музыки – этого оказалось достаточно, чтобы полностью с головой окунуться в музыку LAUD и насладиться его долгожданным большим сольным выступлением в киевском клубе Caribbean Club!
LAUD
Все фото: пресс-служба