Куда пойти на выходных в Киеве: афиша на 1 – 3 ноября

За окном уже начало ноября, а наряду с этим – короткие солнечные дни и длинные вечера. И хотя кажется, что после рабочих дней совсем ничего не хочется, на пороге выходные, а значит время освободиться от мрачного волнения и отправиться на поиски новых, приятных впечатлений. Читайте дальше афишу событий в Киеве на 1 – 3 ноября.

В Киеве всегда найдется место, где можно интересно провести свое свободное время, набраться приятных впечатлений и энергии. И в эти выходные нас ждет немало увлекательных событий.

Читайте также: Куда пойти в Киеве на Хеллоуин: афиша мероприятий

Рождественская Фабрика Грез

ВДНХ, павильон №2

2 ноября, с 10:00

Стоимость: 200 гривен

Купить билеты

В этом году на ВДНХ откроет двери для всех желающих совершенно новая сказочная резиденция, сеансы которой стартуют уже в начале ноября и продлятся до 19 января, пока не закончатся основные новогодние торжества. Посетите рабочий кабинет волшебных эльфов, узнайте, как производят красивые украшения для лесной зеленой красавицы и даже собственноручно примите участие в создании украшения, чтобы накануне Нового Года повесить его на елку у себя дома. Берите детей, приглашайте всю семью и приходите в павильон №2, чтобы оказаться в зимней сказке!



Рождественская Фабрика Грез

The Great Gatsby Ballet

Дворец "Украина"

2 ноября, 19:00

Стоимость: 200-2450 гривен

Купить билеты

Суперсенсация от мира балета, уникальный спектакль, который неизменно собирает аншлаги на главных европейских площадках! Это "Великий Гэтсби" – успешный и невероятно амбициозный украинский проект, отмечающий в этом году свой первый небольшой 5-летний юбилей. Вас ждет фантастическое путешествие историей Скотта Фицджеральда, поэтому выступление наполнено отсылками к литературе, кинематографу и театральным постановкам. 2 ноября в Дворце "Украина" будут современные танцевальные форматы и классические балетные постановки в сопровождении симфонического оркестра и под руководством талантливых представителей мировой культуры!



The Great Gatsby Ballet

Выставка "Вселенная Тела"

ВДНХ, павильон №4

До 1 декабря, с 09:00

Стоимость: 350 гривен

Купить билеты

Выставку немецкого доктора Гюнтера фон Хагенса "Вселенная тела: Body Worlds" продлили еще на один месяц, до 1 декабря, чтобы все желающие наконец успели увидеть эту необычную анатомическую экспозицию. Узнайте тайны человеческого организма, поймите как работают многочисленные процессы внутри нашего тела, и самая важная информация – как сохранить здоровый организм на всю жизнь! Раскрыть секреты анатомической выставки вы сможете с помощью мультимедийных установок и настоящих человеческих тел, которые сохранили после смерти специальным методом бальзамирования.



Выставка "Вселенная Тела"

LAUD

Caribbean Club

1 ноября, 19:00

Стоимость: 250-650 гривен

Купить билеты

Людям нравятся истории огромного успеха, который довольно часто сопровождает представителей шоу-бизнеса, героев в жанре "рок-н-ролл" и всех остальных музыкантов. LAUD понадобилось более двух лет, чтобы вырасти из участника телевизионного талант-шоу «Голос» в неотделимого представителя современной поп-сцены. Сильный голос в стиле "soul" с характерным тембром, волшебные мелодии из потрясающего дебютного альбома "Музыка" и статус новой звезды украинской музыки – этого оказалось достаточно, чтобы полностью с головой окунуться в музыку LAUD и насладиться его долгожданным большим сольным выступлением в киевском клубе Caribbean Club!



LAUD LAUD

Все фото: пресс-служба