Куда пойти на выходных в Киеве: афиша на 30 августа – 1 сентября

В последние выходные лета в Киеве пройдут громкие праздники и благотворительные вечера, которые помогут вам интересно провести уикенд. Встречи со звездами, активный досуг с кофейным вкусом, развлечения под открытым небом и экспозиции, не оставят вас равнодушными!

Итак, какие события стоит посетить в последние дни лета – смотрите в традиционной подборке редакции LifeStyle 24.

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Body Worlds

ВДНХ, 4-й павильон

31 августа – 31 октября, с 9:00 до 20:00

Стоимость: 350-400 грн. / Купить билеты

Хотели когда-нибудь посетить действительно шокирующую выставку? Пришло это время! С 31 августа по 31 октября известную экспозицию Body World впервые привезут в украинскую столицу! Настоящие человеческие тела, сохраненные после смерти особым методом бальзамирования, станут экспонатами, благодаря которым зрители смогут воочию увидеть как меняется тело в течение жизни. Анатомическую выставку "Вселенная тела" доктора Гюнтера фон Гаґенса посетило уже почти 50 миллионов человек, и несмотря на неоднозначную реакцию, она превратилась в феномен.



Вселенная тела. Body Worlds в Киеве / Фото: пресс-служба

Charity Weekend

Арт-завод Платформа

31 серпня, 12:00

Стоимость: 100-250 грн. / Купить билеты

Charity Weekend с Машей Ефросининой доказывает, что делать добро – легко и приятно. Уже четвертая по счету благотворительная ярмарка становится все более масштабной, а выгода от нее продолжает спасать больных детей Украины: на этот раз деньги от "Звездной лавки здоровой пищи" получит фонд "Твоя опора". Интересные лекции, спортивные тренировки, йога для беременных и танцевальные репетиции от звездных преподавателей – это лишь часть Charity Weekend, не менее интересной будет Зона здоровья, где вашего малыша бесплатно обследуют врачи. Приходите всей семьей для благотворительного, полезного и здорового отдыха!



Маша Ефросинина/ Фото: пресс-служба

Кава Квест Фест

ВДНХ

31 августа, 11:00 – 1 сентября, 22:00

Стоимость: 100 грн. / Купить билеты

Считаете себя настоящим кофеманом и не представляете жизни без этого ароматного напитка? В таком случае, приходите на масштабный "Кофе Квест Фест", где множество вкусного, бодрого и интересного ждет вас! Соревнования профессиональных бариста, уличные филиалы более 50 украинских кафе, познавательные лекции и полезные мастер-классы, ярмарка оборудования, дегустация напитков и другие бодрые развлечения: музыка, кино, детские шоу, духи с ароматом кофе и даже возможность найти свою любовь на быстрых свиданиях. Обязательно примите участие в кофейном празднике жизни, которое надолго зарядит вас энергией!



Кофе Квест Фест / Фото: пресс-служба

Latexfauna

ЮБК, Труханов остров

31 августа, 20:00

Стоимость: 390 грн. / Купить билеты

Latexfauna удалось превратиться в известную по всей Украине группу еще задолго до выхода своего первого альбома! Как такое вообще возможно? Все благодаря невероятно теплому, как любили раньше говорить – "ламповому", саунду и танцевальным мелодиям. С первыми, опубликованным в социальных сетях, синглами группа приковала внимание молодежной аудитории – какое-то время Latexfauna были повсюду: на афишах среди хедлайнеров фестивалей, на радио, ТВ, или на онлайн-страницах музыкальных изданий. И если вы не успели за три месяца понежиться на пляже, то советуем 31 августа обязательно прийти к "Северному Берегу Киева", где Latexfauna устроит очень пляжный концерт в лучах теплого солнца



Latexfauna в Киеве / Фото: пресс-служба