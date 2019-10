Куда пойти на выходных в Киеве: афиша на 4 – 6 октября

Не хватает ярких эмоций и впечатлений в серые и уже холодные будни? Тогда самое время оторваться и насладиться отдыхом в грядущие выходные.

А для горячих любителей атмосферного и крутого отдыха мы подготовили традиционную подборку событий.

Вселенная Тела

ВДНХ, 4 павильон

До 31 октября, 20:00

Стоимость: 350-400 гривен

"Body Worlds" – самая известная передвижная выставка, количество посетителей которой уже давно перевалило отметку в 50 миллионов посетителей. Впервые "Вселенную Тела" представили в Токио в далеком 1995 году, но она вызвала такой большой резонанс среди общества, что с тех пор она посетила 50 музеев и творческих площадок Северной Америки, Европы и Азии. В конце августа экспозиция впервые посетила Украину и открыла свои двери для всех желающих в 4 павильоне киевского ВДНХ. Анатомическое путешествие раскроет все шокирующие тайны человеческого организма на примере настоящих тел, которые после смерти сохранили благодаря специальному методу бальзамирования. Вы готовы изменить собственное представление о человеческом теле и увидеть ужасные последствия вредных привычек для внутренних органов? Готовые узнать, как жить долго и сохранить здоровье? Тогда приходите на "Body Worlds" – выставка открыта для посещений до 31 октября.

Вселенная Тела

Открытие выставки "Тель-Авив от А до Я"

Музей истории Киева

4 октября

В рамках выставки "Тель-Авив от А до Я" команда израильских художников представит серию постеров, посвященных 110-летию города. На них изображены памятные места Тель-Авива в с помощью символов алфавита иврита.

Открытие выставки "Тель-Авив от А до Я"

Brunettes Shoot Blondes

Atlas

4 октября, 20:00

Стоимость: 350-990 гривен

Настоящий праздник для любителей качественного инди-рока! Криворожская группа Brunettes Shoot Blondes когда-то была известена среди тесного круга поклонников британской музыки, который был источником вдохновения. Но потом ребята выпустили вирусный клип на песню "Knock Knock", который своим креативом напоминал подход американской группы OK Go. Впоследствии Brunettes Shoot Blondes записали первый альбом "Bittersweet", и хотя с момента релиза прошло много времени, он до сих пор звучит современно и интересно. Последнее, что вы могли слышать о них – участие в Нацотборе на Евровидение и клип на песню "Houston", для которого BSB создали гибридный чудо-рояль с 20 музыкальными инструментами! Так что, прежде всего, 4 октября ребята презентуют новый альбом, но для старых фанатов большой сольный концерт – не менее важное и приятное событие.



Brunettes Shoot Blondes

Old Car Land

Музей Авиации

4-6 октября, с 09:00

Стоимость: 150 гривен

Ежегодная выставка ретро-автомобилей Old Car Land собирает фанатов олдскульной техники со всей страны! Тем более, что каждый раз масштабы экспозиции пересекают рекордную отметку. С 4 по 6 октября на традиционной локации Музея Авиации у вас будет возможность ознакомиться с коллекцией классических моделей середины и начала XX в., и многих других, не менее интересных, экспонатов. Приходите на дрифт-шоу, отдохните на фудкорте с вкусной едой, сыграйте с детьми в зале классических игровых автоматов, и не забудьте сделать много ярких фотографий на память в селф-зонах!



Old Car Land

Kyiv Food and Wine Festival

ВДНХ

5-6 октября, с 11:00

Стоимость: 150-200 гривен

Kyiv Food and Wine Festival празднует первый 5-летний юбилей. На тринадцатом по счету событии поклонники изысканных вкусов получат возможность попробовать более 300 различных сортов украинского вина и не меньшее количество сыров, как от крафтовых украинских производителей, так и известных иностранных брендов. Джазовые ритмы музыкальной сцены, выставка виноделия, устричный батл, возможность подавить виноград как Адриано Челентано, школа дегустации вина, йога с бокалом любимого напитка, детская зона с творческими мастер-классами и еще много всего интересного ждет вас 5-6 октября!



Kyiv Food and Wine Festival

Концерт "I am waiting for you last summer"

Mezzanine

5 октября, 20:00

Стоимость: 300 гривен

Российская группа "I am waiting for you last summer", которая исполняет песни из смеси построк и индитроник, является одним из самых интересных проектов на сцене Восточной Европы. Кроме того, на концерте у фанатов будет возможность услышать вживую материал с их будущего альбома.



Концерт "I am waiting for you last summer"

Pokaz Trio

Caribbean Club

5 октября, 19:00

Стоимость: 170-590 гривен

Pokaz Trio – джаз-бэнд из Одессы, который в 2016 году создал пианист и композитор Андрей Показ. В музыкальный состав также входят барабанщик Яков Тарунцов и басист Евгений Мирмир. В своей музыке Pokaz Trio выходят за пределы джаза, объединяя классику, этническую и электронную музыку – все согласно последним музыкальными трендами! Их первый альбом "Kintsugi" вышел на норвежском джазовом лейбле, а сама группа путешествовала по миру и выступала на лучших джазовых фестивалях, поэтому сомневаться в их профессионализме не приходится. Хотите культурного просвещения? Ответ: джаз или классика? А поскольку есть возможность совместить эти два направления, то грех отказывать себе в таком удовольствии.



Pokaz Trio

Игра "Futurism"

Арт-завод "Платформа"

5 октября, 17:00

Стоимость: 550 гривен

Необычный способ задуматься о будущем, на которое влияют экологические изменения и искусственный интеллект. В этой игре каждый участник заранее получает роль персонажа и может взаимодействовать с актерами и окружающим миром, непосредственно изменяя сюжет постановки.



Игра "Futurism"

Junior Fashion Week

КВЦ Парковый

10-13 октября, 12: 00-19: 00

Стоимость: 100-300 гривен

Самые известные бутики и дизайнеры страны соберутся на четыре дня вместе, чтобы представить главные тренды детской моды, а также показать свои новые коллекции на сезоны осень-зима 2019-2020. Представлять модные коллекции на подиуме будут дети звезд: в показах примут участие дочери певицы Камалии, сын Ирины Билык, дочь Гайтаны, дети известных телеведущих и бизнесменов. В перерывах между показами гостей ожидают интересные мастер-классы, лекции и фотозоны. Участие в них – бесплатное. А самое приятное то, что приобрести вещи можно будет прямо с подиума. Некоторые со скидками до 50%. Предлагать будут: школьную форму, теплую одежду, даже вечерние костюмы и платья для малышей.