Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 10-11 августа

До осени осталось больше полумесяца, а вы еще не были ни на одной вечерней вылазке? Значит, в эти выходные самое время наверстать потерянное лето и как можно ярче "потусовать" в компании лучших друзей!

А чтобы вы знали, какие столичные локации принимают гостей в следующие дни, предлагаем заглянуть в нашу традиционную подборку выходных в Киеве.

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Экскурсия по центру Киева

City Zen Cafe

10 августа, 13:00

Стоимость: 250 гривен

Купить билет

Синоптики обещают солнечную погоду, предлагаем этим воспользоваться и отправиться на прогулку по любимому городу. А если устроить ее с экскурсоводом, то за два часа можно узнать много интересных историй и ранее неизвестных фактов о центральных районах Киева. Пейзажная аллея, Старокиевская гора, смотровая площадка, магазин диковинок Gara, хорошие киевские муралы – тем более, что кофе или чай идут в подарок, а по окончании прогулки организаторы угостят "туристов" вкусностями.



Экскурсия по центру Киева

VIP Boxing Party

Caribbean Club

10 августа, 16:00

Стоимость: 500-1000 гривен

Купить билет

Компания братьев Кличко "K2 Promotions Ukraine" вместе с молодой промоутерской компанией "Eliseev Boxing Team" решили удивить киевскую публику и устроить боксерскую VIP-вечеринку. Это событие привлекает необычным синтезом клубной атмосферы и азартом ожесточенной борьбы талантливых спортсменов. Хедлайнером первой вечеринки в новом формате станет Дмитрий Митрофанов, один из самых эффективных украинских боксеров и призер чемпионата Европы. Кроме того, на ринг выйдут Рамиль Гаджиев, чемпион юношеских Олимпийских Игр, и братья-боксеры Хусейн и Хасан Байсангуровы. В стоимость билета входит Welcome Drink и живая музыка!



VIP Boxing Party

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Underground Standup

Golden Gate

10 августа, 19:00

Стоимость: 150-250 гривен

Купить билет

Комедианты предупреждают, если вы боитесь за ваше психическое состояние, то еще есть возможность отказаться от underground stand up. Но как только вы спуститесь в Golden Pub, то ирландская культура, атмосфера киевского комедийного андеграунда и вкусные напитки уже не выпустят вас прежними. Настоящая комедия без ограничений в самом центре столицы! За хорошее настроение и смех отвечают давние знакомые: дважды победитель шоу "Рассмеши Комика" Сергей Липко, победительница независимого стэндап фестиваля в номинации "Лучшая женщина-юморист" Анна Кочегура, ведущий и постоянный участник подпольного стендапа Сергей Степанысько и победитель международного воскресенья юмора в Киеве Денис Дума!



Underground Standup

Братья Гадюкины

Docker Pub

10 августа, 22:00

Стоимость: 175-2450 гривен

Купить билет

Деды и легенды украинского рок'н'ролла врываются на сцену киевского Docker Pub, чтобы представить поклонникам синглы из нового альбома "Смех и Грех". Братья Гадюкины – это львовская группа, которую считают почти учредителями новейшей украинской музыки протеста, которая будучи откровенной "антисоветчиной", но при этом веселой и драйвовой, вдохновляла целое поколение молодежи. Жить и творить по-новому – вот главное кредо этих музыкантов, от которого они еще ни разу не отходили. Тем более, этот концерт – еще одно доказательство того, что "Гады" до сих пор остаются в музыкальном строю, и работают над новым материалом, который вы сможете заценить 10 августа в Docker Pub.



​Братья Гадюкины

Тренинг "Практики с закрытыми глазами"

Exit Games

11 августа, 16:00

Стоимость: 700-1300 гривен

Купить билет

Хотите провести время ярко и необычно, развить свою чувственность, интуицию, научиться глубже воспринимать людей? Если ваш ответ "Да", то вам с этим помогут "Практики с закрытыми глазами". Это тренинг об осознанности, взаимодействии с другими людьми и об умении отпускать внутреннюю пружину контроля, чтобы наконец начать наслаждаться жизнью! Сначала, возможно, будет немного страшно сидеть с повязкой на глазах, но еще до конца тренинга вы должны почувствовать результат! Успех гарантируют почти полторы тысячи человек, которые уже успели пройти тренинг за 5 лет его существования.



Тренинг "Практики с закрытыми глазами"