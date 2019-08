Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 16-18 августа

В Украине штормит, а душа требует праздника и веселья! Разве не так? Если вы не хотите потерять последние дни лета и провести их максимально весело и круто, то заглядывайте в нашу подборку событий, в ней как всегда вы найдете много интересного.

Романтические концерты, солнечные ванны и душевная гармония с дзен-буддистской музыкой – всем этим вы сможете насладиться в эти выходные в столице Украины.

Читайте также: Куда пойти в Киеве в августе: афиша самых громких событий

Juicy Beats Party: Elvis Presley

Caribbean Club

16 августа, 19:00

Стоимость: 150-490 гривен

Купить билеты

Juicy Beats – это оригинальный, прикольный и достаточно популярный формат вечеринок от Caribbean Club, который станет идеальным времяпрепровождением для тех, кто любит танцевать до рассвета под музыку в стиле буги-вуги. Разнообразие джазовых и блюзовых жанров подарит украинская рок-н-рольная группа "Руки'В Брюки". Тема очередной королевской вечеринки – Элвис Пресли, так что вас ждут романтические баллады и лучшие бессмертные хиты: "Blues Suede Shoes", "Сan't Help Falling In Love" и "Love Me Tender". Изюминкой вечера станет виниловый сет от Dj Melvis.



Juicy Beats Party: Elvis Presley

Белые Ночи

Арт-завод "Платформа"

16 августа, 20:00

Стоимость: 350-450 гривен

Купить билеты

Если немного перепеть известную песню, то получится что-то вроде "Что такое лето? Это – вечеринки!". А какую вечеринку можно назвать действительно долгожданным, невероятной и веселой? Конечно, дело о "Белых Ночах" на Арт-заводе "Платформа", поэтому если вы еще сомневаетесь – идти или нет – то мы должны вас убедить! Сотня музыкальных групп и исполнителей, пять танцевальных площадок (каждая в своем стиле), самый вкусный фудкорт от Ulichnaya Eda, горячие танцы, алкогольные коктейли, красивые люди – все, что должно быть на вечеринке в лучших европейских традициях.



Белы Ночи

СБПЧ

ЮБК, Труханов остров

18 августа, 20:00

Стоимость: 420 гривен

Купить билеты

То, что "Самое Большое Простое Число" (или просто СБПЧ) приезжают в Киев летом – хорошая традиция, которую совсем не хотелось бы нарушать. Потому что от их музыки становится хорошо, хочется влюбиться снова, танцевать до рассвета, бродить по ночному городу и соглашаться на разнообразные (но всегда романтичны) авантюры. 18 августа на пляже Южного Берега Киева СНПЧ сыграют программу "Динозавр и другие забытые животные" – это сборник лучших песен для преданных фанатов и отличный повод познакомиться с русскоязычной инди-рок группой для новых слушателей.



СБПЧ

Читайте також: Головні події літа в Києві: афіша, де провести час з рідними

Лето на ВДНХ

1 червня – 31 августа, з 10:00

Расписание и та информация

В прошлом году проект "Лето на ВДНХ" посетили более двух миллионов киевлян и гостей украинской столицы. Такое количество посетителей позволяет назвать парк самой популярной локацией для отдыха и семейного досуга на карте как столицы, так и страны в целом. Этим летом в новом сезоне локация возвращается и превращается в главную пикник-зону города, с выступлениями стендап-артистов, музыкальными концертами, DJ-сетами, кинопоказами и еще многими другими активностями – всего более полусотни локаций для досуга с семьей, друзьями и любимыми. Расписание ивентов и всю необходимую информацию вы можете найти на официальном сайте или на официальных страницах в соцсетях.



Лето на ВДНХ

Ун Рю: звук флейты над морем в тумане

Event Hall Маячок

18 августа, 15:00

Стоимость: 400 гривен

Купить билеты

Если начать уикенд с романтическими балладами Элвиса, потом гулять до утра во время Белых Ночей, а оттуда сразу ехать на концерт СБПЧ на ЮБК, то можно сильно устать! Впрочем, отдохнуть от многочисленных танцевальных вечеринок можно будет с инструментальной дзен-буддистской музыкой Un Ryu, которая вызывает в слушателе внутреннюю гармонию. Звуки бамбуковой флейты, симфония ветра и дыхание природы – 100% релакс, тем более, что сам концерт состоится в живописной зеленой зоне event-hall "Маячок", где помимо музыкального наслаждения вы получите возможность вволю надышаться чистым воздухом.



Ун Рю: звук флейти над морем в тумане