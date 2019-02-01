Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 1-3 февраля

Вот и начался последний месяц зимы – февраль. В воздухе уже витает запах весны, слышно легкое пение птиц, а утреннее небо становится уже совсем не похожим на морозные рассветы. Влюбленные пары с нетерпением ожидают самый романтичный день в году – День Валентина, в то время как христиане восточного обряда тщательно готовятся к Великому посту (с 11 марта), что предшествует светлому празднику Пасхи.

Многие украинцы уже успели спрятать на чердак или кладовку свои пышные новогодние елки, но это совсем не означает, что зимняя атмосфера завершилась. Вокруг еще столько замечательных зимних событий, которые обязательно стоит успеть посетить в эти выходные.

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Афиша событий в Киеве на 1 – 3 февраля

Точка G

Freedom Hall

1 февраля, 19:00

Стоимость: 200-350 гривен

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Харизматичный ведущий Юрий Кляцкин и шесть выпускников школы Комедийной Импровизации и Театра импровизации "Черный Квадрат" приглашают на удивительное юмористическое шоу, где не существует заранее написанных сценариев, скетчей или поворотов сюжета – все ситуации придумывают зрители, они становятся неотъемлемой частью выступления. Самый непредсказуемый концерт выходных, ведь никто не может сказать заранее, что нас ожидает – приходите 1 февраля в Freedom Hall, чтобы узнать правду.



Точка G

Mylah

Caribbean Club

1 февраля, 20:00

Стоимость: 250-700 гривен

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Mylah – юное музыкальное дарование из Соединенных штатов, которая уже стала большой звездой на своей родине, а теперь покоряет заокеанские страны. Исполнительнице пророчат славу новой r'n'b-королевы Америки, ведь для этого есть все задатки: привлекательная внешность, армия поклонников, замечательная музыка, а главное – искренность, которой иногда очень не хватает известным музыкантам. В пятницу вечером будем заряжать душу и тело правильными вибрациями на выступлении Mylah – 1 февраля, Caribbean Club!



Mylah

Jay Jay Johanson

Caribbean Club

2 февраля, 19:00

Стоимость: 590-2190 гривен

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Меланхоличный швед Джей Джей Йохансон занимается музыкой более двадцати лет. Он сотрудничал со всемирно известными музыкантами, писал саундтреки для популярных фильмов, экспериментировал и выпустил немало замечательных релизов. Ранее артист посещал Украину с концертами (Jazz Koktebel Fest, Atlas Weekend), но большого сольного выступления фанаты дождались только сейчас. 2 февраля станет памятным днем среди фанатов меланхоличного трип-хопа, поэтому встречайте Джей Джей Йохансона на сцене киевского Caribbean Club!



Jay Jay Johanson

День памяти Скрябина

Docker Pub

3 февраля, 20:00

Стоимость: 250-3150 грн

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Кузьма Скрябин еще долго будет жить в сердцах украинцев. Его жизнь трагически оборвала автокатастрофа, но музыка неподвластна времени, благодаря чему даже сегодня у нас с вами есть возможность побывать на концерте группы "Скрябин" еще раз. Дань памяти талантливому человеку, чья мудрость и философия жизни не раз поддерживали нас в трудные минуты. Не стоит унывать, приходите на концерт в Docker Pub с хорошим настроением и наслаждайтесь прекрасным выступлением.



День памяти Скрябина

Underground StandUp

K.Point

3 февраля, 20:00

Стоимость: 150-300 гривен

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Всемирно известные звезды комедийного жанра приезжают в Киев с выступлениями, а самый популярный юморист страны даже баллотируется в президенты. Это значит, что stand up актуален, как никогда ранее. Поэтому встречайте Underground StandUp на Подоле, где самые наглые и смелые юмористы Киева шокируют неподготовленного слушателя откровенным юмором на самые деликатные темы. Кроме вкусных напитков на баре, непринужденной дружеской атмосферы и ароматных кальянов вы получите два часа незабываемого юмора, K. Point гарантирует!



Underground StandUp

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Зимняя Страна

ВДНХ

8 декабря – 10 марта

Вход на территорию парка – свободный

Стоимость комплексного билета на локации: 390 гривен

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Праздничная иллюминация, прекрасный сказочный лес и счастливые лица посетителей. Это место ни с чем не спутать, в нем есть своя атмосфера, волшебная привлекательность, благодаря которой парк ВДНХ уже не первый год становится обязательным пунктом для семейного посещения в холодное время. Активные развлечения, любимые персонажи, театральные представления, вкусные напитки, подарки для каждого и многое другое. Чтобы обойти все развлечения одного дня будет недостаточно! Запасайтесь хорошим настроением и приходите в "Зимнюю страну"!

Зимняя Страна

Квест "Поиски алмазов Майнкрафт в Волшебном мире Гарри Поттера"

ТРЦ "Dream Town"

3 февраля, 13:00

Регистрация – бесплатная, количество мест – ограничено

Если вам не хватает ярких эмоций в холодную пору, то новый квест в ТРЦ "Dream Town" обязательно понравится вам, вашим детям и друзьям. Ведь здесь вы сможете окунуться в два самых популярных вымышленных мира-Майнкрафта и Хогвартса. Настоящие искатели приключений должны пройти 15 нелегких локаций, где в команде будут раздумывать над сложными головоломками. Работу квеста обеспечат опытные организаторы и актеры, с которыми смогут сфотографироваться все желающие и получить от них солоде сюрпризы.

Квест "Поиски алмазов Майнкрафт в Волшебном мире Гарри Поттера"

Фото: пресс-служба