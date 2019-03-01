Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 1-3 марта

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Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 1-3 марта
Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 1-3 марта / unsplash.com

Весна пришла, однако пока в Украине погода еще остается зимне-прохладной, предлагаем вам подборку событий в Киеве, для того, чтобы согреться и развлечься на выходных.

Вокруг происходит столько событий, зажигающие весенним настроением, которые обязательно стоит успеть посетить в эти выходные.

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Куда пойти в Киеве в выходные: афиша 1-3 марта

Дискотека 80-х

Дворец Спорта

1 марта, 19:00

Стоимость: 750-3150 грн. / Купить билеты

Хотите встретить первый день весны на танцполе? Замечательно, потому что в киевском Дворце Спорта как раз будет проходить Дискотека 80-х с участием легендарных артистов европейской эстрады. Ощущение приятной ностальгии и беззаботной молодости не отпустит в течение всего трехчасового музыкального марафона. Любимые хиты Thomas Anders, Sandra, Ottawan и Fancy – звезды диско-сцены этой ночи зажигают в Киеве!

Дискотека 80-х
Дискотека 80-х

The Hypnotunez

Caribbean Club

1 марта, 20:00

Стоимость: 220-850 грн. / Купить билеты

Два саксофониста, гитарист, тромбонист, барабанщик и вокалист-контрабасист – фронтмен группы Гера Луидзе собрал яркую музыкальную компанию. И хотя состав группы неоднократно менялся, the Hypnotunez всегда были яркими, крутыми и необычными. Провокационное сочетание свинга, джаза и классического рок-н-ролла в крайне экспрессивной обертке. В Киеве ребята будут представят несколько песен с нового альбома и отыграют хитовую программу, после чего отправятся в большой гастрольный тур по городам Европы.

The Hypnotunez
The Hypnotunez

Steven Wilson

Октябрьский дворец

2 марта, 19:00

Стоимость: 680-2990 грн. / Купить билеты

Гений-самоучка, лидер культовой группы Porcupine Tree, главный популяризатор жанра "прогрессив-рок" – отношение Стивена Уилсона к музыке можно назвать фанатичным, но его поклонникам это играет только на руку. После того, как Porcupine Tree объявили о прекращении творческой деятельности, Стивен Уилсон отправился в сольное плавание, где прекрасно себя чувствует по сегодняшний день. Он одинаково хорошо играет на гитаре, клавишных, бас-гитаре, арфе, флейте, расширяет привычное представление о звука, погружает слушателя в темные глубины своей музыки. Не пропустите презентацию его пока последнего альбома "To The Bone" 2 марта в Октябрьском дворце.

Steven Wilson
Steven Wilson

Enter Shikari

Stereo Plaza

2 марта, 20:00

Стоимость: 850-1500 грн. / Купить билеты

В позапрошлом году Enter Shikari отпраздновали десятилетний юбилей своего дебютного альбома "Take to the Skies", и если взглянуть на их дискографию то в глаза бросается верность одному из главных принципов успешных коллективов: меняйся или умри. Альбомы Enter Shikari неизменно придерживаются этого принципа, широкий диапазон жанров охватывает пост-хардкор, электронные стили, агрессивный рэп-речитатив, пение с чистым вокалом, скримо – все-все-все, благодаря чему их так любят не только фанаты тяжелых жанров. Их концерт сначала вытрясет из вас душу, после вернет ее назад усталой, но довольной – оно того стоит. Если нуждаетесь в эмоциональной встряске, то 2 марта приходите в Stereo Plaza!

Enter Shikari
Enter Shikari

Tiesto

Stereo Plaza

3 марта, 21:00

Стоимость: 1349-5499 грн. / Купить билеты

За свою продуктивную карьеру диджей Тиесто добился всего и даже больше. Рыцарские титулы, ордена, музыкальные премии, благотворительные фонды, место в списках Forbes, Dj Mag и The Wall Street Journal – чего еще нужно музыканту для счастья? Только довольных слушатели, счастливо танцующих на выступлениях. Один из лучших (если не лучший) диджей в мире возвращается в Киев с самой крутой вечеринкой в вашей жизни, так что настоятельно рекомендуем не терять возможность встретить весну на дискотеке в Stereo Plaza, где будет играть сам Tiesto!

Tiesto
Tiesto

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Теги: LifeStyle Новости культуры Новости Киева Афиша
Источник: LifeStyle 24
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