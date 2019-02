Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 22-24 февраля

Меньше чем через неделю в Украину придет весна. И пока погода еще не совсем радует теплым воздухом, нужно хотя бы запастись позитивным настроем, и в хорошей компании посетить интересные события в столице Украины.

Последние выходные зимы нужно провести шумно и весело, поэтому не медлите и выбирайте мероприятие, которое вам нравится больше всего. Весна близко!

Лига Смеха-2019, Первый этап

Октябрьский дворец

22 и 24 февраля, 19:00

Стоимость: 290-450 гривен

Украинцы любят посмеяться, поэтому комедийные шоу, выступления юмористов и вечера стэндапа в столичных барах стали одними из наиболее популярных мероприятий среди людей, которые хотят отдохнуть и зарядиться позитивным настроением. Если хотите надорвать живот от смеха, не пропускайте новый сезон всеукраинского чемпионата юмора "Лига Смеха". На концерте 22 и 24 февраля будет проводиться телевизионная съемка, поэтому не опаздывайте, занимайте места и наслаждайтесь отборными номерами претендентов на звание "самый смешной украинец-2019"!



World Rock Hits 80-90

Дом Архитектора

22 февраля, 19:00

Стоимость: 450-850 гривен

Рок – это не просто жанр, а целое течение в музыке, внутри которого есть разделение на хард-рок, хэви-метал, блюз-рок, фолк-рок, арт-рок, психоделическую музыку, экспериментальные стили, space, acid и многое другое! Blur, Nirvana, Led Zeppelin, Guns N 'Roses – если вы чувствуете дрожь от названий этих культовых групп, то немедленно берите билеты на концерт World Rock Hits 80-90, где прозвучат легендарные хиты великих коллективов, которые оставили свое имя в истории рок-музыки.



Tempesta di Mare

Дом звукозаписи Украинского радио

22 февраля, 19:00

Стоимость: 150-450 гривен

Государственный академический эстрадно-симфонический оркестр Украины приглашает на первый концерт с новым дирижером Луиджи Гаджеро. Свой дебют дирижер начнет с известной украинской симфонии C-dur, которую написал композитор Максим Березовский. Выполнение композиции украинским оркестром под руководством итальянского дирижера откроет новые грани благодаря симбиозу двух дружественных культур. Кроме того, оркестр сыграет симфонию Йозефа Гайдна "Буря на море", концерт для фагота с оркестром Моцарта и "Итальянскую" симфонию Мендельсона!



Национальный отбор Евровидения-2019

Дворец культуры КПИ

23 февраля, 18:00

Стоимость: 390-1390 гривен

В середине мая внимание миллионов украинцев будет приковано к телеканалам СТБ и UA:Первый, где состоится трансляция международного конкурса песенных талантов Евровидение-2019. Но перед этим мы должны определиться с именем исполнителя или коллектива, который поедет от нашей страны в Тель-Авив и докажет, что украинцы – самая певческая нация! Позади два тура национального отбора, а в финале встретятся Maruv, Brunettes Shoot Blondes, YUKO, Freedom Jazz, KAZKA и Anna Maria.



The Wise Guyz

Caribbean Club

24 февраля, 19:00

Стоимость: 150-380 гривен

24 февраля Caribbean Club готовит большое рок-н-ролльное шоу с участием веселых и драйвовых групп The Wise Guyz и The Boomerangs. Только танцевальная музыка, драйв и безудержные танцы под сценой. И концерт планируется не обычный, а праздничный, так как the Wise Guyz празднуют свое 19-летие – согласитесь, очень серьезный стаж для украинского музыкального коллектива. Приятным бонусом станет просмотр короткометражного фильма Timeless о "рок-н-ролльной" жизни Украины!



Mari Cheba

Бизнец-центр "Каньон"

24 февраля, 19:30

Стоимость: 300 гривен

Mari Cheba – это название украинского трип-хоп проекта, основанного Марией Чебой в 2015 году. С тех пор исполнительница серьезно "набила руку" и стала авторитетным исполнителем в своем жанре. Более того, девушка стала обладательницей звания "лучший женский вокал" по версии Trip Hop Nation, поэтому смело приходите на сольный полуакустический концерт Mari Cheba, чтобы насладиться вокалом и музыкой, в которой сочетаются индийские и славянские мелодии!



