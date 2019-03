Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 22-24 марта

Что ни день, то погода на улице становится все уютнее и теплее, а это значит, что пора надевать свои стильные тренчи и белые кроссовки, и отправляться на долгие прогулки по Киеву!

А в организации замечательных выходных вам, как всегда, пригодится наша подборка событий! Не теряйте времени и набирайтесь новых сил и эмоций на лучших мероприятиях столицы.

Junior Fashion Week

КВЦ "Парковый"

21-24 марта, 12:00

Лимитированное количество приглашений: 600-1000 гривен

Junior Fashion Week — детская неделя моды была основана в Украине в 2018 году. Главная цель мероприятия – развитие детской моды и поддержка украинских дизайнеров и брендов. В этом году открытие недели совпадает со Всемирным днем людей с синдромом Дауна. Именно поэтому 21 марта ивент откроет особый показ с участием детей с синдромом и украинских звезд. Идея показа – показать трансформацию взглядов и отношения к людям с синдромом в обществе. Главный месседж в том, что все дети равны в своих правах. Среди участников показа: Оля Фреймут (телеведущая), Григорий Решетник (актер и телеведущий), Тимур Мирошниченко (телеведущий), Надежда Матвеева (телеведущая), Мария Орлова (телеведущая), Геннадий Попенко (телеведущий), Яна Заец (танцовщица, финалистка "Танцы со звездами", руководитель OPEN KIDS), Елена Рева (дизайнер), Елена Бурба (дизайнер) и другие.



Вечерняя программа начнется с показа Andre TAN Kids. Здесь он впервые покажет коллекцию для детей в возрасте от 3 до 11 лет. Представят новые тренды на сезон весна-лето 2019 приглашенные звездные гости. Показы будут проходить в "Парковом" все четыре дня недели. Подробное расписание можно посмотреть на официальном сайте события.

Йозеф Гайдн

Кирха Святой Екатерины

23 марта, 18:00

Стоимость: 150-350 гривен

В прошлом году Киевский камерный оркестр под руководством дирижера Натальи Пономарчук сыграл в Национальной филармонии произведения Йозефа Гайдна. Но музыканты покинули традиционную площадку ради максимально аутентичного воплощения евангелистского сюжета о "Семи последних словах Спасителя нашего на Кресте". Кирха Святой Екатерины обладает потрясающей акустикой, к тому же только это место позволит познать весь талант австрийского композитора. Что почувствуют слушатели – религиозный экстаз или эстетическое наслаждение? Каждому свое, но вы гарантированно получите порцию ярких впечатлений.



Tommy Cash

Atlas

23 марта, 19:00

Стоимость: 700-1500 гривен

Четыре года фанаты ждали новинок Томми Кэша – и наконец-то исполнитель приезжает в украинскую столицу, где выступит в клубе Atlas с презентацией нового альбома YES. Лонгплей продолжает традицию удачных творческих коллабораций, кроме фронтмена над треками работали Boys Noize, Amnesia Scanner, Danny L Harle и A. G. Cook. В субботу "Темный лорд постмодернистских мифов", представитель необычного жанра "цыганский шик" и "русский трэш" приглашает всех желающих на свой концерт – вас ждет жаркий вечер танцев в самой крутой компании.



Toto Cutugno & Lords of the Sound

Дворец "Украина"

23 марта, 19:00

Стоимость: 650-6000 гривен

На этих выходных главным претендентом на ваше свободное время, внимание и зрительскую симпатию станет легендарный Тото Кутуньо. Один из самых известных итальянских исполнителей, автор прекрасных песен о вечной любви L'italianо, Solo Noi, Serenata, победитель Евровидения, популяризатор лирической баллады и композитор, который сотрудничал с Челентано, Далидой и Джо Дассеном – перечислить все достижения этого великого артиста невозможно. Не сомневайтесь и подарите себе билет на его концерт, тем более, что только 23 марта выступление кумира миллионов будет сопровождать киевский симфонический оркестр Lords of the Sound. Если его, конечно, пустят на территорию Украины.



Penelope Isles

Closer

23 марта, 20:00

Стоимость: 399 гривен

Специальный ивент Selector Live для кинофестиваля "Docudays UA" – концерт британского коллектива Penelope Isles в культовом Closer, где часто выступают самые прогрессивные исполнители современности. Семейный дуэт брата и сестры из Брайтона играет гипнотизирующие, немного психоделические мелодии – микс электронной музыки, пьяного шума гитары, поп-мотивов с удачным применением вокальных гармоний Джека и Лили Уолтер. Если вы фанат Arcade Fire, Mogwai или Grandaddy, то обязаны прийти 23 марта на презентацию дебютного альбома Penelope Isles "Until The Tide Creeps In".



Вера Полозкова

Октябрьский дворец

24 марта, 20:00

Стоимость: 500-1850 гривен

Выступление известной поэтессы Веры Полозковой – это не только нежнейший поэтический вечер, но яркое доказательство, что современная поэзия развивается и пользуется любовью среди аудитории. Поклонники ее творчества способны с легкостью заполнить многотысячный зал Октябрьского дворца, при этом исполнительнице удается сохранить атмосферу небольшого творческого квартирника, будто она постоянно находится в контакте со слушателем. Хотите насладиться любовной лирикой и нежным музыкальным сопровождением? Тогда ждем вас 24 марта на выступлении Веры Полозковой.



Sofi Tukker

Atlas

24 марта, 20:00

Стоимость: 1090-2600 гривен

Творческий дуэт Софи Гаули-Велд и Такера Галперна стал популярным с феноменальной скоростью. Treehouse вышел весной прошлого года, но проект Sofi Tukker успел обзавестись армией поклонников и удачными коммерческими контрактами. Более того, группа номинировалась на премию Грэмми за песни Best Friend и Drinkee в категории "Лучшая танцевальная запись" – это большой успех даже для музыкальной индустрии, где постоянно вспыхивают и пропадают новые звезды. Поэтому устройте себе праздник и приходите на презентацию дебютного альбома Sofi Tukker 24 марта в клубе Atlas!



