Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 23-25 августа

Вот и подходит к концу теплый и уютный август! Студенты и школьники понемногу готовятся к учебному сезону, а взрослые ловят последние дни лета, отдыхая в пабах и на летних площадках. А где вы проведете эти выходные?

Если вы до сих пор находитесь в поисках места, где можно получить массу положительных впечатлений и эмоций, то айда следить за нашей подборкой событий!

Читайте также: Куда пойти в Киеве в августе: афиша самых громких событий

Сергей Жадан

МЦКИ Октябрьский

23 августа, 19:00

Стоимость: 150-550 гривен

Купить билеты

Один из самых известных культурных деятелей Украины Сергей Жадан вскоре отпразднует 45-летие и приглашает по этому поводу всех поклонников его творчества присоединиться к праздничному творческому вечеру в Международном центре культуры и искусств "Октябрьский". Писатель, поэт, эссеист, общественный активист, переводчик, фронтмен ска-панк группы "Жадан и Собаки" и патриот своей страны – у Сергея Жадана много разных амплуа, но каждый его проект находит преданного слушателя. 23 августа прозвучат как старые, так и совсем новые стихотворения, автор расскажет невероятно интересные истории из жизни писателя, а звездные гости, имя которых организаторы не разглашают ради интриги, выйдут на большую сцену в необычных творческих дуэтах.



Сергей Жадан

Secret Service

Docker Pub

23 августа, 20:00

Стоимость: 550-1550 гривен

Купить билеты

В музыкальные 70-80-е годы Швеция подарила миру большое количество очень известных музыкальных коллективов, но только единицы до сих пор выступают с концертами на сцене. Одним из таких примеров остаются Secret Service, которые в свое время оседлали волну "синти-поп" и на долгое время заняли топовые места в хит-парадах Европы. "Flash In The Night", "Ye Si Ca", "Closer Every Day", "Ten O'Clock Postman" – вы наверняка помните эти песни, но до начала концерта советуем еще раз их послушать. Потому что все они прозвучат 23 августа на праздничном концерте, который приурочен к 17-летию Docker Pub! Ждем всех, будет ностальгически и весело!



Secret Service

Автомобильный фестиваль "Независимость"

Киевская крепость

24 августа, 12:00

Стоимость: 180 гривен

Купить билеты

Встречайте главный международный фестиваль автомобильной культуры "Независимость 2019"! В этом году ивент состоится 24 августа, во время празднования Дня Независимости, на территории Киевской Крепости. Если вы считаете себя частью этой культуры или заинтересованно следите за миром автомеханики, то обязательно приходите на главную специализированную выставку страны – познакомиться с единомышленниками, посмотреть на лучшие машины этого континента, или просто отдохнуть с друзьями в этот праздничный день. Вкусный фудкорт, кальяны, ярмарка деталей, детская зона и музыкальное сопровождение – обязательные компоненты любого масштабного действа ждут вас!



Автомобильный фестиваль "Независимость"

Le Coeur

Caribbean Club

24 августа, 19:00

Стоимость: 150-350 гривен

Купить билеты

После участия в восьмом сезоне талант-шоу "Х-Фактор", конголезец Диедонне Нгелека настроен на покорение украинского шоу-бизнеса. Эта история берет свое начало в 2013 году, когда студенты пяти разных стран в комнате общежития сделали сразу две важных вещи: основали группу Le Coeur и создали собственный музыкальный жанр "cKor", который можно назвать смесью африканских ритмов, Rock, Funk, Fusion и Electronic. Первую попытку объединить сердца украинцев с помощью музыки Le Coeur сделали в 2014 году – на их дебютный сольный концерт пришли около 300 человек. Прошло много лет, поменялся состав музыкантов, но группа Диедонне Нгелека успел побывать на больших сценах многих украинских фестивалей и записать второй альбом "We Are Coming". Настало время не менее важного и волнующего второго сольного концерта! Приходите 24 августа в Caribbean Club, послушать позитивную музыку и поддержать молодую группу!



Le Coeur

Читайте также: Главные события лета в Киеве: афиша, где провести время с родными

Лето на ВДНХ

До 29 сентября, с 10:00

Стоимость: бесплатно

Расписание и информация

Можно с полной уверенностью сказать, что на сегодняшний день ВДНХ является самым любимым и наиболее популярным местом для семейного отдыха – только в 2018 году проект "Лето на ВДНХ" посетили больше двух миллионов человек! В этом году вас ожидает еще больше развлечений и разнообразных активностей! Пикник-зона для отдыха с друзьями, фуд-корты, выступления музыкантов, кинопоказы, мастер-классы, лекции – не говоря об огромном количестве мероприятий, которые регулярно привлекают внимание киевлян и гостей столицы. Эти выходные не исключение: приходите на празднование Дня Независимости, приходите на экскурсию за кулисами шоу "Танцы со Звездами", или приходите на выступление "Дикого Театра" с премьерой нового спектакля. Это лишь краткий пересказ афиши, потому что с подробным расписанием вам лучше лично ознакомиться на сайте проекта! Берите семью, зовите друзей и приезжайте на ВДНХ, где можно с удовольствием и пользой провести последние летние дни!



Лето на ВДНХ

Brave! Factory Festival 2019

Завод "Киевметрострой"

24-25 августа, 20:00

Стоимость: 1300-2100

Купить билеты

Фестивальный сезон в Киеве завершается в Киеве на территории завода "Метрострой". Там с 24 по 25 августа состоится фестиваль электронной музыки и визуального арта – Brave! Factory Festival. За два дня на 6 сценах выступят лучшие диджеи современности и ряд электронных, экспериментальных, инди-групп. Среди артистов лайн-апа этого года: Model 500, Dubfire, Rhadoo, Jane Fitz&Carl, Marcel Dettmann и др. Украинская музыка будет представлена ​​благодаря Nastia, YOURA, Alina Pash и других. Кроме музыкальной программы на территории – зоны с арт-инсталляциями, фуд-корт и концепт-стор с украинскими брендами.



Brave! Factory Festival 2019

Все фото: пресс-служба