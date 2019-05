Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 24-26 мая

Украинцы не успели оглянуться, как уже на этой неделе мы встретим последние весенние выходные. Чтобы они прошли "на полную", предлагаем их провести на вкусном уличном фестивале, театральных постановках и музыкальных концертах.

А подборку самых актуальных событий в столице Украины вы как всегда можете посмотреть у нас. Ярких выходных!

Читайте также: Куда пойти в Киеве в мае: афиша самых интересных событий

HVOB

Atlas

24 мая, 19:00

Стоимость: 800-1600 гривен

Купить билеты

HVOB – это основанный в Вене электронный проект Анны Мюллер и Пола Уолнера. Сдержанная минималистичная электроника с использованием живого вокала сразу после выхода первых треков на SoundCloud понравилась немецкому продюсеру Оливеру Колецкому. Этой весной австрийский дуэт готовится к новому концертному туру с презентацией альбома Rocco, релиз которого состоялся в марте – но Киев все еще ждет обещанного выступления в украинской столице. Дождались! Встречайте атмосферный лайв Анны Мюллер и Пола Уолнера 24 мая, клуб Atlas!



HVOB

YUKO

Зеленый Театр

25 мая, 19:00

Стоимость: 400 гривен

Купить билеты

Любимые участники лейбла Masterskaya готовятся к презентации нового альбома DURA? – в это время их фанаты, уже не впервые, готовятся к настоящему украинскому рейву с использованием фольклорных мотивов и мощных ритмов. Музыкальный феномен YUKO (дуэт Юлии Юриной и Стаса Королева) родился на шоу Голос Страны, но уже вырос, набрался сил и создает ультрасовременный саунд для настоящих меломанов. Этой музыке можно подпевать, даже не зная слов. Долгожданный концерт состоится в подходящем для этого месте – "Зеленый Театр" открывает сезон летних музыкальных вечеринок на свежем воздухе!



YUKO

Нино Катамадзе

Октябрьский дворец

26 мая, 19:00

Стоимость: 450-3150 гривен

Купить билеты

Если спросить украинца про Грузию и попросить назвать одного исполнителя, чей характер и вокальные данные лучше всего передают характер их культуру, то почти 100% опрошенных назовут имя потрясающей Нино Катамадзе. Интеллектуальный коктейль из джаза, народных мотивов и традиционного хулиганства на сцене стали залогом успеха и доверия восторженной публики. Каждое ее выступление напоминает праздник – счастливые лица, блестящие глаза и бурные овации. 26 мая братский народ отмечает "День Независимости Грузии", и мы присоединяемся к поздравлениям на концерте главной аджарской певицы в Международном центре культуры и искусств.



Нино Катамадзе

Got To Be Free

Драмтеатр на Подоле

25 мая, 18:00

Стоимость: 200-900 гривен

Купить билеты

Got To Be Free – это документальный рок-мюзикл с невероятной предысторией. В далеком 2014 году, в самый разгар Революции Достоинства, семеро энтузиастов из разных сфер деятельности (от музыкантов до банкиров) собрались вместе, чтобы записать одноименный музыкальный альбом. Позже замысел разросся до музыкальной репрезентации событий Майдана, но за пределы узкого круга друзей проект не выходил. Хорошо, что создатели все же решили поделиться творчеством со всеми желающими, ведь не так часто в Украине выходят проекты подобного уровня – с яркими визуальными эффектами, участием симфонического оркестра, профессиональных актеров и музыкантов. Все средства, полученные от продажи билетов, будут направлены на помощь украинским военным.



Got To Be Free

Анна Каренина

Малая Опера

24 мая, 19:00

Стоимость: 150-300 гривен

Купить билеты

Киевский театр "Тысячелетие" представляет собственную версию прочтения романа Льва Толстого "Анна Каренина". Даже если вы знаете оригинал произведения наизусть, то будете приятно удивлены новыми уголками души героини, которая бросила вызов всему миру ради любви. Изменилось и место действия, которое перенесет зрителя в украинскую столицу, где недавно во время часа пик на станции "Льва Толстого" киевского метрополитена, гражданка Анна Каренина поскользнулась и... что будет дальше – мы узнаем от участников проекта "Экспериментальная сцена", в котором роли на сцене исполняют не только профессионалы, но и любители, которые только учатся в театральной студии.



Анна Каренина

Читайте также: Главные события весны в Киеве: где провести время с родными

MARTINI FOOD LOVE

Арт-завод Платформа

25-26 мая, 11:00

Стоимость: 100 гривен

Купить билеты

Впервые в стране – парк вкусных развлечений. Наслаждение пищей на уровне всех ощущений: на нее можно будет посмотреть, потрогать и, конечно, попробовать. На выходных киевлян ждет целый гастрономический лунапарк вкусных развлечений, наиболее итальянский фудкорт в городе и музыка от Masterskaya. Все средства от продажи билетов на мероприятие будут направлены на благотворительность.



MARTINI FOOD LOVE

Океан Эльзы

ВДНХ

26 мая, 11:00

Стоимость: 250-950 гривен

Идея большого, открытого рок-концерта возникла у Святослава Вакарчука, который неоднократно бывал на музыкальных событиях и фестивалях на территории ВДНХ. Замечательный комплекс, который получил буквально второе дыхание пару лет назад, стал культурным, музыкальным, фестивальным центром в Киеве и замечательной площадкой для выступления группы. Концерт состоится на свежем воздухе, в кругу друзей и с уникальной сценой формата 360 градусов, доступной для просмотра со всех сторон.

Океан Эльзы