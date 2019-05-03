Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 3-5 мая

После долгих выходных почему бы не отдохнуть еще больше? Конечно, это шутка, но все же доля правды в этом есть. Поэтому планируйте свои выходные, чтобы провести их с пользой и яркими впечатлениями.

Вас ждет много смеха, музыки и веселья, а помочь с выбором событий в столице Украины вам, как всегда, поможет наша еженедельная подборка.

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Лесь Подервянский: "Рэпка, или х*ли тут не ясно"

Caribbean Club

3 мая, 19:00

Стоимость: 210-1180 гривен

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Уже несколько поколений украинцы слушают нецензурные поэмы Леся Подервянского, начиная с магнитофонных записей в конце 70-х и заканчивая огромными архивами произведений писателя в интернете. У каждого из нас есть темная сторона, но известный драматург гиперболизирует ее, убеждает зрителей никого не осуждать с первого взгляда. Мизантропы, маргиналы, расисты, антисемиты, алкоголики и гомофобы – все герои пьес Подервянского говорят на суржике и не стесняются использовать нецензурную лексику. Во взрослой хулиганской сказке "Репка или х*ли тут не ясно" играют замечательные актеры киевской сцены: Алексей Вертинский, Александр Папуша, Ксения Вертинская, Даниил Маржец и Александр Жила.



Лесь Подервянский: "Рэпка, или х*ли тут не ясно"

Zombie Run

X-Park

4 мая, 12:00

Стоимость: 330-449 гривен

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Доставайте любимую спортивную обувь и приходите на экстремально веселый Zombie Run! Представьте, что большинство людей на планете превратились в зомби – вы можете стать выжившим и отправиться в зону отчуждения за антидотом, который спасет все человечество; или присоединиться к команде зараженных ради охоты и более сложного испытания. Все, кто примет участие в зомби-марафоне, имеет шанс выиграть один из спортивных призов: action-камеру или фитнес-браслет, а на территории "города Z" будут проходить мастер-классы и курсы по оказанию первой медицинской помощи.



Zombie Run

Seryozha Nabroskyn: концерт-медитация

Avatar Space

4 мая, 18:00

Стоимость: 150 гривен

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Готовые музыкальные формы меняются интуитивными звуками и мелодиями, а вместо японской флейты сякухати начинает играть ханг, испанская гитара или перкуссия. Сергей Наброскин – известный украинский мультиинструменталист, импровизатор и основатель школы игры на глюкофоне "ЗвучимВместе", его довольно часто можно услышать на различных йога-фестивалях. Неудивительно, что его отношение к музыке слегка отличается от привычного, поэтому мелодия меняется в зависимости от настроения людей в зале. Действительно уникальный концерт, который больше никто и никогда не услышит. Слушатели, которые придут на концерт-медитацию 4 мая, станут единственными свидетелями этого музыкального чуда.



Seryozha Nabroskyn: концерт-медитация

Лихтариус: истории оживают

Caribbean Club

5 мая, 12:00

Стоимость: 250-890 гривен

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Согласитесь, что семейное шоу должно быть интересным не только детям, но и родителям – и музыкальное представление "Лихтариус: истории оживают" понравится зрителю независимо от возраста! Это яркий отечественный аналог бродвейских мюзиклов под живой аккомпанемент джазового оркестра и выступления 34 маленьких артистов, звезд различных талант-шоу украинского телевидения. Но даже это – лишь верхушка айсберга. С территории ВДНХ представление переехало в более удобный и джазовый Caribbean Club, где актеры ждут вас вечером 5 мая, чтобы окунуться в сказочное путешествие!



Лихтариус: истории оживают

Орлуша: "Птн-Пнх"

Docker Pub

5 мая, 20:00

Стоимость: 275-4550 гривен

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В России творческую программу Андрея Орлова, которого поклонники знают по сценическому прозвищу Орлуша, и декларации "я – украинец" встретили враждебно. Почему автор, кажется, только рад, ведь это значит, что цель достигнута! На вопрос, не боится ли он расправы за свои стихи, Орлуша отвечает: "Боюсь. И тюрьмы боюсь, и пули в спину. Но больше боюсь, что если не скажу и не напишу нужных слов, то их не скажет и не напишет никто". Теплый майский вечер в компании известного сатирика – это незабываемое приключение страниц поэтических сборников, где рядом со злободневными строками зритель услышит гражданскую и любовную лирику.



Орлуша: "Птн-Пнх"

Все фото: пресс-служба