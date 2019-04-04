Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 4-6 апреля

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Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 4-6 апреля
Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 4-6 апреля / unsplash.com

Несмотря на политические междоусобицы и настоящую президентскую гонку, всем стоит отдохнуть и с легкостью провести грядущие выходные. Поэтому предлагаем забыть про все социальные сети хотя бы на несколько часов и насладиться отличным времяпрепровождением.

Выбирайте самое интересное событие для себя и ваших родных и скорее отправляйтесь на поиски ярких впечатлений!

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Kovacs

Stereo Plaza

4 апреля, 20:00

Стоимость: 590-4000 гривен

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Молодая певица Шэрон Ковакс не зря претендует на звание "новой Билли Холидей". Перспективная исполнительница получила его благодаря таланту и очень своевременному релизу дебютного альбома "Shades of Black": нуарному сочетанию классического джаза и потрясающего вокала. Успех пришел с бешеной скоростью. Робби Уильямс, с которым певица отправилась в совместное турне, назвал Шэрон "Билли Холидей, Эми Уайнхаус и Бет Гиббонс в одном лице"! В Киев Kovacs возвращается с полным составом группы и оркестровой секцией, поэтому готовьтесь к непредсказуемому музыкальному спектаклю!


Kovacs

Nikita Lomakin

Atlas

5 апреля, 19:00

Стоимость: 198 гривен

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Nikita Lomakin только начал восхождение к вершине отечественного шоу-бизнеса, но у него за плечами уже есть ряд достижений. Среди них – номинация в категории "Прорыв года" премии M1 Music Awards, выступление дуэтом с Тиной Кароль и участие в качестве специального гостя в туре Dan Balan. 5 апреля в клубе Atlas Nikita Lomakin даст первый сольный концерт и презентует дебютный альбом "Зеркала". Приходите все, кто желает стать свидетелями этого исторического в карьере исполнителя момента и потанцевать под современную украинскую поп-музыку.

Nikita Lomakin
Nikita Lomakin

NRJ Birthday Party

Pochayna Event Hall

4 апреля, 19:00

Стоимость: 599-950 гривен

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Праздничная вечеринка в честь дня рождения топовой радиостанции NRJ. Представители говорят, что всегда придерживалась золотого принципа "лучше больше, чем меньше". Именно поэтому развлекать гостей и поздравлять именинников будут лучшие украинские исполнители. На сцене Pochayna Event Hall выступят эпатажная героиня недавних скандалов MARUV, новый украинский феномен и "звезда Shazam" группа Kazka, Настя Каменских в амплуа поп-латино проекта NK, звезда прошлогоднего конкурса Евровидение MELOVIN, участники лейбла Kontramarka – Dilemma, Sonya Kay, Ivan Navi и много других!

NRJ Birthday Party
NRJ Birthday Party

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Lords of the Sound "Music is Coming"

Дворец "Украина"

5 апреля, 19:00

Стоимость: 300-950 гривен

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"Игра престолов" – самый популярный и зрелищный сериал современности. Совсем скоро на телеканале HBO выйдет последний сезон – завершения фэнтезийной саги ждут миллионы фанатов по всему миру. Но стал бы культовый сериал таким известным без удивительно атмосферной музыки? Ответ: вряд ли. В этом поможет убедиться оркестр Lords of the Sound – их программа Music is Coming посвящена музыке художественных фэнтези-миров: "Викинги", "Мстители", "Алиса в стране чудес", "Аватар", "Властелин колец", "Игра престолов" и саундтреки к многим другим голливудским кинофраншизам.

Lords of the Sound
Lords of the Sound "Music is Coming"

ТиШоу / Импровизация

Crazy Quentin

4 апреля, 20:00

Стоимость: 150-200 гривен

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Главное отличие "ТиШоу" от многих других юмористических шоу – это полное отсутствие заранее написанного сценария. Только импровизация и экспромт, которые считаются одними из самых трудных жанров комедии. Актерам почти без подготовки придется показывать каждую историю, которую им предложит зрительный зал. И актеры шоу – талантливые комики, которые уже много раз отлично зарекомендовали себя победами в лучших юмористических шоу Украины, а потому не боятся сложностей на сцене. Приходите, будет весело!

ТиШоу / Імпровізація
ТиШоу / Импровизация

Фото: пресс-служба 

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Теги: Новости Украины LifeStyle Новости LifeStyle Новости Киева Новости культуры Концерты Афиша
Источник: LifeStyle 24
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