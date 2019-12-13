Куда пойти в Киеве на выходных: афиша на 13-15 декабря

Вторые выходные декабря традиционно предлагают большую выставочно-концертную программу для взрослых и малышей. Чем ближе к рождественско-новогодним праздникам, тем разнообразнее становится расписание событий в столице.

Но уже и первый зимний уикенд обещает быть богатым интересными мероприятиями. Поэтому выбирайте активности, которые вам больше всего импонируют, и отправляйтесь на поиски ярких впечатлений!

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Зимняя Страна на ВДНХ

Станция метро "Выставочный центр"

13 – 15 декабря 2019 г., с 10:00 до 21:00 (касса закрывается в 20:15)

Стоимость: вход на территорию парка свободный, развлечения на локациях – от 100 до 280 гривен

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7 декабря в 10:00 состоится открытие пятого сезона "Зимней Страны на ВДНХ". Локации с разнообразными активностями как в павильонах, так и на свежем воздухе подарят посетителям множество возможностей весело и активно провести время с семьей или большой компанией. Здесь есть и каток, тюбинговые горки, и парк ледяных скульптур, и рождественская ярмарка, и контактный зоопарк, и ферма бабочек, также ежедневно проходят спектакли, выставки, экскурсии. Любимый тематический парк-фестиваль будет работать для киевлян и гостей города до 1 марта 2020 года.



Зимняя Страна на ВДНХ

Рождественская Фабрика Грез

ВДНХ, станция метро "Выставочный центр"

13 – 15 декабря, 10:00

Стоимость: 200 гривен

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В праздничный период каждому хочется почувствовать себя чуточку волшебником – сотворить чудо собственными руками. На ВДНХ – это реально! Здесь есть настоящий европейский городок с собственным предприятием, фабрикой елочных украшений. Местные жители-эльфы-помогают гостям приобщиться к процессу исполнения желаний. Они проводят для ребят экскурсию по фабрике, где работают цеха по изготовлению украшений, а также показывают магическую комнату, где составляют письма с пожеланиями для Деда Мороза, и делятся со своими маленькими друзьями рецептом исполнения желаний. Каждый ребенок обязательно сделает елочный шарик своими руками. Вестибюль павильона оформлен в виде праздничной ярмарки, где можно выпить кофе и купить домой игрушек.



Рождественская Фабрика Грез

Лига Смеха – 2019, "Кубок президента"

Национальный дворец искусств "Украина"

13 декабря, 19:00

Стоимость: 300 гривен

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Неутомимые комики из "Лиги смеха" покажут новую программу в соревновании на "Кубок президента Украины". Зрителей ждут чрезвычайно острые шутки и яркие импровизации на злободневные темы, забавные скетчи и нешуточное противостояние молодых комиков. Организаторы обещают, что зрители будут смеяться много, долго и без умолку, а на протяжении действа выяснится, кто лучшая юмористическая команда страны. До этого этапа дойдут только самые сильные, остроумные и, конечно же, смешные. Поэтому не стоит пропускать настоящий фейерверк потрясающих шуток и комических сценок, приходите повеселиться и узнать, кому вручат "Кубок президента Украины". А самые активные болельщики смогут и сами попасть на телеэкран вместе с любимой командой.



Лига Смеха – 2019, "Кубок президента"

Фестиваль гигантских китайских фонарей в Киеве

Парк" Певческое поле", ул. Лаврская, 33

13 – 15 декабря, 16:00 – 20:00

Стоимость: для взрослых 200 гривен, для детей от 7 до 16 лет – 160 гривен

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Многие путают грядущее событие с запуском "небесных фонариков", но это совсем разные вещи. Организаторы подчеркивают, что такие фестивали – целая культура, которая пришла к нам с Востока. Более 30 огромных инсталляций, подсвеченных изнутри, создадут волшебную атмосферу на территории одного из лучших ландшафтных парков столицы. Гостей ждут анимационные зоны, праздничная ярмарка и зрелищная шоу-программа в выходные. Фестиваль продлится до 2 февраля 2020 года.



Фестиваль гигантских китайских фонарей в Киеве

Ночь перед Рождеством

Международный центр культуры и искусств

14 декабря, 19:00

Стоимость: 250 – 750 гривен

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Музыкальная комедия в исполнении артистов Черниговского областного муздрамтеатра имени Шевченко демонстрирует весьма неожиданное и креативное прочтение одноименной повести Николая Гоголя. В этом спектакле причудливо переплелись древние легенды и картины жизни тогдашнего украинского села, фантастическое и комическое. Фантастически красивая комедийная сказка для взрослых с первого премьерного показа в декабре 2015 года неизменно завоевывает симпатии зрительской аудитории в Украине и за ее пределами. На гастролях в Киеве выступит почти вся труппа театра и около 20 человек оркестра, а колоритные образы и удивительная энергетика сценического действа помогут зрителям зарядиться прекрасным предновогодним настроением.



Ночь перед Рождеством

Научная квест-миссия " Лаборатория грез"

Центр семейного досуга Teleport360, ВДНХ, павильон 10

14 декабря 2019 г., 13:00

Стоимость: 350 гривен

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Эта лаборатория – находка для юных мечтателей, которые верят, что еще не все тайны Вселенной разгаданы, не все крупнейшие открытия осуществлены и не все суперустройства изобретены. Ведь каждый выдающийся ученый когда-то был ребенком и мечтал воплотить свое заветное желание, ну а между тем прославиться на весь мир.

Спецагенты Teleport360 помогут юным гениям отправиться в невероятное путешествие, в течение которого те будут крутить педали навстречу северному сиянию, изменять цвета прикосновением руки, раскрывать секреты левитации, укрощать огонь, искать сокровища в пустыне, и все вместе в очередной раз докажут, что в мире возможно все! Ну и куда же без главного новогоднего героя в праздничные дни? Даже настоящие спецагенты верят, что его волшебное морозноедыхание поможет осуществить самые смелые мечты каждого участника научной квест-миссии.



Научная квест-миссия " Лаборатория грез"

Снежная Королева

Национальная опера Украины

14 декабря, 19:00

Стоимость: 300 – 2350 гривен

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Балет поставлен по мотивам любимой многими поколениями детей сказки Ганса Христиана Андерсена о добре и зле, силе любви и самоотверженности, но в необычной музыкальной обработке. К основе спектакля – музыке Петра Чайковского – добавляются мелодии Анатолия Лядова, Антона Рубинштейна, Эдварда Грига, Жюля Массне, также использованы фрагменты двух симфоний Чайковского – 6-й и "Манфред". Либретто и музыкальную концепцию создали художественный руководитель балетной труппы Анико Рехвиашвили и дирижер Алексей Баклан. В роли Снежной Королевы – прима-балерина театра, заслуженная артистка Украины Кристина Шишпор.



Снежная Королева

Victoria Museum – музей костюма и стиля

Бутышев переулок, 23

14 декабря, 11:00

Стоимость: для взрослых – 130 гривен; для школьников и студентов – 65 гривен

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Частный музей костюма и стиля Викторианской эпохи, который занимает два этажа в историческом здании конца XIX века на Печерске, открылся весной 2017 года. Его основатель и куратор Виктория Лысенко изучала музейное дело в Лондоне, посетила множество музеев и выставок по всему миру, прежде чем воплотить свою мечту в Киеве.

Экспозиция Victoria Museum регулярно обновляется. В частной коллекция музея – около 100 подлинных мужских и женских костюмов и более 350 других экспонатов, которые передают атмосферу 1840 – 1910 годов. Это бальная, свадебная и повседневная обувь, броши, шляпки, зонтики, перчатки, палки, театральные бинокли, сумочки и другие аксессуары. В стоимость билета входит аудиогид на четырех языках (украинский, русский, английский, китайский).



Victoria Museum – музей костюма и стиля

Ляпис 98: Всем девчонкам нравится!

Stereo Plaza

15, Декабрь, 19: 00

Стоимость: 799 – 3499 гривен

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Белорус Сергей Михалок хоть и стал брутальным рокером, основав коллектив Brutto, но о том, что его ранние хиты всем девушкам и не только девушкам нравятся, тоже не забывает. Поэтому продолжает радовать поклонников исполнением легендарных "Ливни осенние", "Зеленоглазое такси", "Ты кинула", "Яблони", "Ау". Вот и накануне зимних праздников Сергей устраивает для всех зрителей большой гала-концерт "Всем девчонкам нравится" в Stereo Plaza на проспекте Валерия Лобановского, 119.



Ляпис 98: Всем девчонкам нравится!

Новогодний бал Золушки

Национальный дворец искусств Украины

15 декабря, 15:00

Стоимость: 120 – 290 гривен

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Театр "Колоритмы" приглашает малышей посмотреть добрую и поучительную музыкальную сказку, полную захватывающих поворотов сюжета, магических событий и персонажей, которые будут интересны и малышам, и их родителям. На пути героев встанет множество препятствий и сложных ситуаций, в которых им придется сражаться со всевозможными злодеями, но в финале обязательно ждет победа. Талантливые актеры поразят публику виртуозными акробатическими номерами и изысканной хореографией. А благодаря новому современному музыкальному оформлению сказочная история по-настоящему "оживет". Также в праздничной программе гостей ждет невероятное световое пиксель-шоу, возможность сфотографироваться с Дедом Морозом и Снегурочкой и получить приятные сюрпризы, гарантированные всем участникам.