Куда пойти в Киеве на выходных: афиша на 16-18 ноября

В Киеве уже выпал первый снег и столица Украины наполнилась настоящим новогодним настроением. Ребятишки уже спешно слепили несколько снежных фигур, а взрослые наперебой щеголяли своими очаровательными фото в соцсетях. Надеемся, что предпраздничная атмосфера не оставит вас в эти выходные и вы с удовольствием посетите несколько интересных событий!

Если вы еще не знаете, куда деть себя на грядущих выходных, то для вас мы составили подборку разнообразных событий, которые каждому придутся по "вкусу". Яркие концерты и удивительные шоу уже ждут вас и ваших друзей в самых популярных местах Киева! Не медлите и уже сегодня эффективно планируйте свое время на 16-18 ноября.

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Афиша событий в Киеве на 16-18 ноября

Tik Tu

Арт-клуб "Теплый Ламповый"

16 ноября, 20:00

250 гривен

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Инди-поп группа из Тернополя уже едет в Киев, чтобы поразить своих слушателей очередным выступлением. Поклонники любят творчество Tik Tu не только из-за их композиций, но и за их интересную изюминку – все музыканты являются мультиинструменталистами, которые часто меняются между собой местами, что создает эффект настоящего перформанса! Не упустите возможность стать свидетелем удивительного шоу от тернополян.



Tik Tu

Пошлая Молли

Концертная площадка "Stereo Plaza"

17 ноября, 19:00

640-1599 гривен

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Один из самых ярких представителей синти-панка на просторах СНГ – группа "Пошлая Моллы" – даст свой очередной концерт в столице Украины. Основателем группы является молодой харьковчанин Кирилл Бледный, который в 2016 году объединился с другими музыкантами и начал завоевывать музыкальную индустрию. Популярность группы быстро выросла, а их дебютный альбом с провокационным названием "8 способов как бросить дрочить" стал одним из самых обсуждаемых в социальных сетях. За их творчество музыканты получили звание "Рок-артист года" от премии "Jagermeister Music Awards 2017", поскольку они стали настоящими кумирами молодого поколения и представителями мем-попа.



Пошлая Молли

Лихтариус. Истории оживают

Концертный зал "Caribbean Club"

18 ноября, 12:00

260-1800 гривен

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Удивительное семейное шоу обязательно понравится как взрослым, так и детям, которые верят в сказку. История о яркой Звезде Лихтариус, которая бродит по Вселенной, однажды встречает Старого киномеханика, обычного Мальчика и Прожектор в зале театра "Музыкальный иллюзион". С тех пор и начинается их удивительное путешествие в мире настоящего искусства. Оригинальный формат шоу соединит в себе недюжинные вокальные номера в сопровождении джазового оркестра и эффектные постановки, в которых вы едва почувствуете грань между фантазией и реальностью.



Лихтариус. Истории оживают

Шоу братьев Шумахеров

Международный центр культуры и искусства

18 ноября, 19:00

350-690 гривен

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Если вы хотите получить порцию качественного украинского юмора на выходных, тогда вам обязательно стоит посетить "Шоу братьев Шумахеров". Главными героями концертной программы являются Сергей Цвиловский и Юрий Великий, которые готовят для своих поклонников забавные истории о жизни рядовых людей. В их репертуаре не найдешь лишней пошлости, которую часто можно встретить в юмористических шоу, а лишь удачные и остроумные шутки, в которых каждый найдет самого себя.



Шоу братьев Шумахеров

Stone Sour

Концертная площадка "Stereo Plaza"

18 ноября, 19:00

1499-5000 гривен

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Легендарный музыкант Кори Тейлор, который создал знаменитую группу Slipknot, теперь приехал в Украину с новым проектом Stone Sour. Если в репертуаре первой группы можно почувствовать гнев, бунт и ярость, то Stone Sour ведет свой рассказ обо всем на свете, экспериментируя с жанрами и сюжетами. Музыканты долго искали свой стиль, чтобы не стать копией первой группы и им все же удалось это! Хотя и не обошлось без характерных тяжелых рифов, скриминга, примесей металла и тяжелого металла. А впрочем, оцените все сами на концерте Stone Sour и поделитесь своими впечатлениями.



Stone Sour