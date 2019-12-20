Куда пойти в Киеве на выходных: афиша на 20-22 декабря

Считанные дни оставляют до Нового 2020 года! Поэтому стоит весело и ярко провести один из последних уикендов 2019-го. И здесь организаторы праздников могут удивить даже самых опытных туристов. Спектакли, концерты, зимние гуляния и соревнования юмористов – выбирайте, какое шоу вам больше нравится в ближайшие выходные, и вперед за новыми впечатлениями!

Зимняя Страна на ВДНХ

Станция метро "Выставочный центр"

20-22 декабря, с 10:00 до 21:00 (касса закрывается в 20:15)

Стоимость: вход на территорию парка свободный, развлечения на локациях – от 100 до 280 грн.

Купить билеты

Смотрите также: Куда пойти в Киеве в декабре: афиша самых интересных событий

Популярное место для семейного отдыха – тематический парк-фестиваль "Зимняя Страна на ВДНХ" – не устает радовать своих гостей разнообразными активностями. Пятый сезон дарит множество возможностей весело провести время: каток, тюбинговые горки, парк ледяных скульптур, рождественская ярмарка, контактный зоопарк и ферма бабочек, спектакли, выставки, экскурсии как на свежем воздухе, так и в павильонах. "Зимняя Страна на ВДНХ" будет работать до 1 марта 2020 года.



Зимняя Страна на ВДНХ / Пресс-служба

Мюзикл-феерия "Арабская ночь"

Кинотеатр "Флоренция", проспект Маяковского, 31 20 декабря, 19:00 Стоимость: 150-300 грн. Купить билеты Музыкальное шоу от театра Povir расскажет известную всем историю любви простого парня Аладдина и принцессы Жасмин. Много препятствий встретят они на пути к своему счастью, но в итоге все смогут преодолеть, а поможет им таинственный колдун – джин. Актеры обещают своим зрителям головокружительные сюжетные перипетии, чрезвычайную хореографию, множество трюков и спецэффектов и проникновенный вокал.

Музыкальное шоу "Арабская ночь" / Пресс-служба

Рождественская Фабрика Грез

ВДНХ, станция метро "Выставочный центр"

20-22 декабря, 10:00

Стоимость: 200 грн.

Купить билеты

Одна из самых любимых локаций на ВДНХ в праздничный период – настоящий европейский городок со своим предприятием, фабрикой елочных украшений. Трудолюбивые местные жители – эльфы – старательно исполняют желания всех гостей и устраивают для детей увлекательную интерактивную игру. Группы проходят всеми цехами фабрики, знакомятся с процессом изготовления игрушек и узнают рецепт исполнения желаний. Каждый ребенок обязательно сделает елочный шарик своими руками. Фойе павильона оформлено в виде праздничной ярмарки, где можно выпить кофе и купить домой игрушек.



Рождественская Фабрика Грез / Пресс-служба

Киевский академический ансамбль украинской музыки "ДНІПРО"

Дом актера

20 декабря, 19:00

Стоимость 100-150 грн.

Купить билеты

Ансамбль – лауреат многих международных фестивалей и конкурсов, организатор фестиваля "Виртуозы фолка", за 25 лет своего творчества неоднократно гастролировал в Европе и за океаном.

Художественный руководитель коллектива, народный артист Украины Любомир Матейко (скрипка), солистка, народная артистка Украины Елена Кулик и другие участники подарят своим поклонникам настоящий праздник любимых мелодий в современных аранжировках. Обещают очень красочное и эмоциональное выступление с уникальным сочетанием тембров и звуков.



Выступление ансамбля / Пресс-служба

Дон Жуан

Центральный дом офицеров Вооруженных Сил Украины

20 декабря, 19:00

Стоимость 350-850 грн.

Купить билеты

Уже много веков человечество пытается осмыслить фигуру легендарного героя-любовника и соблазнителя. Авторы спектакля решили показать давно известный сюжет с неожиданной стороны.

Зрители будут иметь возможность наблюдать курьезные приключения Дон Жуана и его верного слуги, похождения которых закончатся в самом аду. Но до этого печального момента все будет довольно весело.



Спектакль "Дон Жуан" / Пресс-служба

Winterra. Легенда сказочного края

Концерт-холл ВДНХ 20 декабря, 19:00, 21-22 декабря, 14:00, 17:00 Стоимость 390-2499 грн. Детям до 5 лет (без предоставления отдельного места) вход в сопровождении взрослых бесплатный. Купить билеты Проникновенная история о сказочном крае Winterra, где воплощаются в жизнь самые сокровенные мечты, где в согласии живут волшебные звери и птицы, где царит Его Величество Мороз. Зрителей поразят чрезвычайные визуальные спецэффекты, драйвовые хореографические и акробатические номера, удивительный вокал. Над созданием шоу работали режиссеры постановщики Константин Томильченко и Александр Братковский, музыку написал Юрий-Юркеш Юрченко. Все трюки выполняются без страховки, а все вокальные номера звучат вживую. В этом году изменилось расположение входа в концерт-холл. Попасть на шоу Winterra можно будет с центрального входа на территорию ВДНХ или с внутренней парковки ВДНХ (заезд на территорию платный). Для тех, кто приедет на авто, нужен второй вход в павильон, изображенный на карте.

Куда пойти в Киеве 20-22 декабря / Пресс-служба

Зачарованный полет

Государственный музей авиации Национального авиационного университета, ул. Медовая, 1 (борт самолета ИЛ-86)

21 декабря, 11:00, 13:00

Стоимость 350 грн.

Купить билеты

Веселое интерактивное музыкальное представление о коварной королеве Наррисе, которая больше всего боялась, что ее пасынок принц Эдвард женится и заберет у нее трон. Поэтому каждый год перед Рождеством устраивала бал, где собирала всех красивых девушек королевства, которые надеялись завоевать сердце принца. Но Нарриса каждый раз замораживала сердце Эдварда, который на балу вел себя чрезвычайно жестоко, а потом не помнил ни одного лица. И как-то принц во время охоты встретил красавицу Жизель. И вот уже злая Нарриса пытается во что бы то ни стало отменить свадьбу, поэтому отправляет невесту в... новогодний Нью-Йорк.

Продолжительность спектакля 60 минут. Каждый ребенок получит сладкий подарок и игрушку- самолетик. А Святой Николай вместе со всеми сказочными героями сфотографируются с гостями за штурвалом в кабине самолета.



Музыкальное представление «Зачарованный полет" / Пресс-служба

Новогодний беспорядок

Театр кукол на левом берегу Днепра

21 декабря, 11:00, 13:00

Стоимость 80 грн

Купить билеты

Концертно-игровое шоу для детей с участием клоуна-медведя, кота-факира и змеи с магическим выступлением, колдуньи Гермионы VIII, которая имеет невероятные способности, и укротительницы диких животных Рашумбы Тумба-Юмбы, которая приехала из самой Африки. Также зрителей порадует уникальное подводное шоу с главной звездой праздничного действа – дрессированным крокодилом.

Гостей ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, игры со зрителями, зажигательные танцы и песни.



Новогодний шум / Пресс-служба