Куда пойти в Киеве на выходных: афиша на 22-24 ноября

Несмотря на то, что природа вокруг готовится к зимнему сну, последний месяц осени поражает своей насыщенностью. Последние выходные ноября готовят для украинской столицы настоящий взрыв невероятных впечатлений. Читайте дальше нашу афишу, куда пойти в ноябре в Киеве.

Несмотря на то, что в Киеве уже "ударили" первые морозы, предлагаем вам подборку лучших событий, где вы с удовольствием и теплом проведете свое время.

Super Disco

Stereo Plaza

22 ноября, 20:00

Стоимость: 690-5000 гривен

Легендарные коллективы жанра "диско" возвращаются в Киев, чтобы выступить перед фанатами ностальгической танцевальной эры на сцене Stereo Plaza. Песни и группы, которые еще несколько десятилетий назад играли со всех сторон, будут звучать для своих поклонников, которые соберутся вместе на концертной площадке 22 ноября.

Личным главным хедлайнером этого выступления является Boney M – группа, голограмму которой хотели отправить в мировое турне, визитка стиля диско. К шведу Dr. Alban возвращается былая слава, а потому харизматичный исполнитель вновь выходит на большую сцену с песнями It's My Life и One Love. Еще ждут выступления американского трио No Mercy, Happy Nation от Ace of Base и немецкого хип-хоп от NANA.



Super Disco

Женский Квартал

МЦКИ

22 ноября, 19:00

Стоимость: 490-2490 гривен

В современной женщины много ролей, задач и обязанностей, но Украине действительно не хватало настоящей женской комедии. Актриса "Вечернего Квартала" Елена Кравец решила исправить это досадное недоразумение, собрала вместе не менее талантливых комедианток и организовала собственный "Женский Квартал".

В юмористической команде Елены – наиболее очаровательные и умные женщины: телеактриса Татьяна Песик, Ирина Сопонару, вокалистка Вера Кекелия, Марта Адамчук, Александра Машлятина, актриса "Вечернего Киева" Настя Короткая, участница "Лиги Смеха" Гордиенко Алина и еще много других девушек, которые выступают с танцевальными и вокальными номерами, показывают скетчи, юмористические сценки и шутят на любые темы.



Женский Квартал

Incognito

Freedom Hall

22 ноября, 20:00

Стоимость: 490-2500 гривен

Jazz Weekend – это один из самых ожидаемых музыкальных фестивалей этой осенью. Событие, которое в течение четырех дней будет собирать в культурном центре Freedom Hall мировых звезд jazz и funk музыки. Первыми, 21 ноября, сыграет американский джазовый дуэт из Нью-Йорка The Baylor Project. 22 ноября украинская столица увидит легендарную британскую группу Incognito, лидер которого Жан-Поль Моник уже 40 лет экспериментирует с джазовыми стандартами.

Этот композитор занимает почетное место рядом с большими Стиви Уандером, Джорджем Дюком, бас-гитаристом Маркусом Миллером и Марио Бионди. Поэтому вы понимаете, что без уважительной причины терять возможность посетить этот концерт просто невозможно! Но это еще не все! 23 ноября в Freedom Hall сыграют исландцы Mezzoforte, а закрывает фестиваль 29 ноября дуэт Andrey Chmut & Bob James.



Incognito

Камерный оркестр: "Северное Сияние" Эдвард Григ

Кирха Святой Екатерины

23 ноября, 18:00

Стоимость: 200-350 гривен

Эдвард Григ – знаменитый норвежский пианист, которого считают одним из главных композиторов эпохи романтизма, а его музыка является частью классического репертуара по всему миру. Его мелодичную теплоту и музыкальную страсть признали выдающиеся музыканты как прошлого, так и современности.

Поэтому Киевский камерный оркестр в рамках проекта скрипача Вадима Борисова решил передать слушателям через музыку красоту норвежской природы, раскрыть фольклорное богатство наследия Эдварда Грига. Малоизвестные композиции автора и знакомые многим камерные сюиты прозвучат в максимально аутентичном для инструментального выступления месте – в лютеранской церкви Святой Екатерины!

Камерный оркестр: "Северное Сияние" Эдвард Григ

ВДНХ

Станция метро "Выставочный центр"

10:00 – 22:00

Парк на Выставочном Центре на зря стал одним из самых популярных мест для семейного и активного отдыха. С многочисленными развлечениями можно подробнее ознакомиться на его сайте – потому что весь перечень будет занимать слишком много места. Не откладывайте надолго, потому что свободного времени – мало, а развлечений много. Но прежде всего советуем посетить две следующие локации: "Рождественскую Фабрику Грез" и "Вселенную Тела". Обе локации будут работать до 19 января, как раз до конца зимних праздников.

Первая локация – это огромное производство елочных украшений, с настоящими эльфами-волшебниками и красавицей-елкой. Лучшее место для создания новогодней атмосферы. Второе место – это шокирующая анатомическая выставка, о которой уже несколько месяцев сплетничает пол Киева. Выбирайте и наслаждайтесь прогулкой! А уже 7 декабря здесь начнет работать и "Зимняя страна на ВДНХ".



ВДНХ