Куда пойти в Киеве на выходных: афиша на 29 ноября – 1 декабря

Встречайте первые зимние выходные насыщенно! Вот и осталась позади на удивление теплая и солнечная осень, оставив нам взамен холодные дожди и даже морозы со снегами. Однако это не повод оставаться в своих домах на выходных. Выпить горячего чая и укутаться в плед во время просмотра фильма вы сможете в любой вечер, а сейчас мы вам предлагаем несколько более активные развлечения.

Следите за следующими событиями и выбирайте то, которое больше всего пришлось по душе. Хороших выходных!

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Рождественская Фабрика Грез

ВДНХ, павильон 2

до 19 января, с 10:00

Стоимость: 200 гривен

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Декабрь как последний рубикон перед новогодними праздниками. С него начинается время, когда внутри просыпается ощущение чуда, желание запастись мандаринами и надежда, что под елкой для вас найдется подарок. Новая локация от Клавдиевской фабрики елочных украшений "Рождественская Фабрика Грез" открылась еще 1 ноября, но именно сейчас самый удачный момент, чтобы прийти вместе с семьей за праздничным настроением. Огромный павильон выставочного центра превратили в сказочную фабрику, где эльфы-рабочие стараются выполнить желание из детских писем Деду Морозу. В рамках веселой интерактивной игры вы попадете в мастерскую, где узнаете тонкости изготовления елочных украшений, и даже сможете забрать одно из них себе домой. "Рождественская Фабрика Грез" работает ежедневно до 19 января!



Рождественская Фабрика Грез

Зимняя страна на ВДНХ

Станция метро "Выставочный Центр"

с 10:00 – 22:00

Стоимость: вход на территорию парка – свободный

Расписание и подробная информация

Зимой на улице так холодно, что вообще нет желания куда-то выходить. Покидать теплую квартиру, прятать красный нос в шарф и вздрагивать от случайного порыва ветра. Однако рано или поздно даже в стенах родной крепости становится как-то скучно. К счастью, в Киеве есть особое место, куда можно приехать с семьей или друзьями за яркими эмоциями. ВДНХ даже зимой не прекращает радовать людей: теплым напитком на фудкорте, подарками на ярмарке, детскими аттракционами, катком под открытым небом и много чем еще. А если кто-нибудь из родных начнет замерзать, то советуем спрятаться от холода в помещении с анатомической выставкой "Вселенная Тела", о которой все говорят уже несколько месяцев. Познавательный и увлекательный экскурс в глубины нашего организма на примере забальзамированных человеческих тел. Успейте увидеть, пока эта шокирующая экспозиция еще открыта!



Зимняя страна на ВДНХ

BlackFest Ukrainian Coffee Show 2019

КВЦ Парковый

29-30 ноября, с 10:00

Стоимость: 200-1200 гривен

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Кофе – это уже нечто гораздо большее, чем просто напиток, который помогает нам проснуться и взбодриться утром. Вокруг этого напитка возникла целая культура со своей философией, которая объединяет людей по обе стороны от барной стойки. Так же делает фестиваль "BlackFest Ukrainian Coffee Show", на котором 29 и 30 ноября профессионалы встретятся с рядовыми кофеманами. Более 5000 приглашенных гостей из Украины и мира, более чем 50 часов познавательных лекций, и сотни разнообразных сортов на любой вкус. В прошлом году посетители мероприятия выпили 16 тысяч чашек кофе, а в этом году вы должны обязательно посетить и преодолеть этот рекорд.



BlackFest Ukrainian Coffee Show 2019

M1 Music Awards

Дворец Спорта

30 ноября, 18:00

Стоимость: 899-6490 гривен

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На церемонии вручения премии M1 Music Awards от главного украинского музыкального телеканала соберутся главные звезды отечественного шоу-бизнеса. Организаторы сделали ставку на громкие имена, которые знают по всей стране, и не прогадали – мероприятие превратилось в грандиозное шоу в прямом эфире. Но особого внимания заслуживает список исполнителей: Тина Кароль, Dan Balan, Настя Каменских aka NK и группа Потапа "Mozgi", Nikita Lomakin, главный танцор Monatik, "Время и Стекло" и покоритель женских сердец Олег Винник. К уже известным любимцам премии присоединятся номинанты-новички: Сергей Бабкин, рэп-феномен Alyona Alyona, Melovin и Антитела.



M1 Music Awards

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Sinoptik

Caribbean Club

30 ноября, 19:00

Стоимость: 250 гривен

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Вы даже не догадывались, но в Украине очень популярны группы, представляющие тяжелые жанры музыки: stoner, психоделический рок или альтернативу. Донецкая группа Sinoptik еще в 2014 году выпустили дебютный одноименный альбом. После этого коллектив дошел до финала международного конкурса "Global Battle Of The Bands" и даже сыграл на разогреве Океана Ельзи на концерте в НСК "Олимпийском". Вопреки их любви к экстремальным жанрам, музыка Sinoptik остается доступной даже для массового слушателя. Если вы любите Led Zeppelin, Deep Purple или Pink Floyd, то ждем всех на заключительном концерте всеукраинского благотворительного тура – 30 ноября в Caribbean Club!