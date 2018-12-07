Куда пойти в Киеве на выходных: афиша на 7 – 9 декабря

Трудовые будни остались позади, а значит стоит спланировать что-то интересное на выходные дни. Для киевлян и гостей города приготовили немало мероприятий, которые могут запомниться на всю жизнь. Поэтому выбирайте то, что вам по душе.

Концерты, спектакли и новогодне-рождественские развлечения – такие события охватят столицу Украины на выходных. Таким образом люди смогут окунуться в сказочную атмосферу, удачно спланировав свой отдых. Журналисты LifeStyle 24 решили помочь вам в этом, подобрав самые интересные мероприятия, которые разбавят ваш уик-энд.

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Афиша событий в Киеве на 7 – 9 декабря

ONUKA

7 декабря, 19:00

Stereo Plaza

600 гривен

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Популярная певица ONUKA дает последний в 2018 году концерт в Киеве. Звезда выступит в зале клуба Stereo Plaza в поддержку своего нового альбома "MOZAЇKA". По словам организаторов выступления, концерт может стать самым масштабным в истории группы.

Стоит отметить, что после шоу ONUKA планирует взять перерыв в гастролях по Украине, поскольку артистка запланировала грандиозный тур по Европе. Следовательно меломанам, которые мечтали послушать оригинальные музыкальные инструменты и зажигательные песни, не стоит пропускать мероприятие.



Выступление ONUKA в Киеве

Rock MOZART

7 и 8 декабря, 19:00

Национальный дворец “Украина”

700 – 1750 гривен

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Музыка всемирно известного гения может по-новому воплотиться в реальность, а сам композитор предстанет перед зрителями как рок-музыкант, который отрицает каноны и несправедливость своего времени. Трогательно-тревожное звучание симфонического оркестра, эпатажность главного героя, удивительная мощь и сочетание семи голосов – это не все, чем удивит яркое шоу. Проверьте сами!



Rock MOZART в Киеве

Ночная иммерсионная экскурсия по центру Киева "Farolero"

7 декабря, 21:00

Майдан Независимости

300 – 650 гривен

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Мечтаете попасть в настоящую сказку – тогда вам стоит посетить экскурсионный спектакль прямо на ночных улицах столицы, который проводит таинственный волшебный фонарщик по имени FAROLERO. Его перформанс – это оригинальный микс пешеходной экскурсии и иммерсионного театра. Таким Киев вы точно не видели!

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Экскурсия по центру Киева "Farolero"

Зимняя Страна на ВДНХ

8 декабря, 10:00

ВДНХ

Вхід на территорию парка – свободный

Комплексный билет на локации – 390 гривен

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Уже 8 декабря все украинцы и туристы смогут окунуться в настоящую новогоднюю атмосферу, так как на ВДНХ начнет работу огромный развлекательный парк – "Зимняя Страна на ВДНХ". Главной темой мероприятия стали рождественские и новогодние традиции, поэтому гости смогут посетить мастер-классы и собственноручно создать традиционный соломенный оберег для себя и своей семьи, расписать елочную игрушку или сплести рождественский венок. Кроме этого, посетителей ждут сказочные декорации, фотозоны, виртуальные экскурсии, игры с аниматорами, розыгрыши призов и праздничный концерт. Окунитесь в мир новогодней сказки уже в эти выходные!



"Зимняя Страна на ВДНХ": что предлагают киевлянам

Charity Weekend. Public Talk Маша Ефросинина и Надя Дорофеева

9 декабря, 13:00

Mercure Congress Centre

500 – 1000 гривен

Билеты

Если вы хотите стать очевидцем эксклюзивного интервью с известным человеком, тогда вам стоит посетить "Charity Weekend. Public talk". Это камерное мероприятие, все средства от которого будут перечислены на благотворительность фонду "Твоя Опора”. Среди звезд мероприятия – телеведущая Маша Ефросинина и певица Надежда Дорофеева.



"Charity Weekend. Public talk"