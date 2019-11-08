Куда пойти в Киеве на выходных: афиша на 8 – 10 ноября

Последний месяц ноябрь продолжает радовать своим теплом, но даже если на улицах станет холодно, не стоит унывать! Ведь в эти выходные в Киеве вас ждет множество интересных событий, которые стоит посетить со своими родными, любимыми или друзьями.

Впечатляющие концерты и площадки для веселого времяпрепровождения – именно такие культурные события ждут каждого, кто не поленится выйти на улицу и провести время с пользой и удовольствием. Поэтому, надевайте свою любимую комфортную одежду и уверенно идите отмечать лучшие мероприятия грядущих выходных.

Читайте также: Куда пойти в Киеве в ноябре: афиша самых интересных событий

Jah Khalib

Палац спорту

8 ноября, 19:00

Стоимость: 690-3490 гривен

Купить билеты

Самый известный рэп-исполнитель Республики Казахстан приглашает всех фанатов собраться вместе 8 ноября в киевском Дворце спорта. Это уже стало хорошей традицией, которую сложно назвать "концертом" – это встреча старых друзей, которые знают Бахтияра Мамедова как Баху. Тем более, что это первый сольник Jah Khalib в столице с тех пор, как он переехал в Украину. Крутой саунд, качественный бит, лирический текст и презентация нового альбома "Выход в свет", к записи которого присоединились Kyivstoner, Maruv, Jamala, Cosmos Girls и Олег Груз.



Jah Khalib

Рождественская Фабрика Мечты

ВДНГ, павильон №2

до 19 января с 10:00

Стоимость: 200 гривен

Купить билеты

Вскоре со всех сторон начнет играть праздничная музыка, а город исчезнет под белым-белым снегом. Вы готовы к Новому году? Уже чувствуете волшебную атмосферу, когда хочется делать или получать подарки, есть мандарины, открывать шампанское? Потому что Рождественская Фабрика Мечты уже открыта для посетителей, готова выполнять детские желания и изготавливать невероятно красивые елочные украшения. Приглашаем на экскурсию! Вы увидите, как работают на производстве эльфы, где составляют письма с огромными мечтами о полетах на Марс, узнаете рецепт осуществления любых желаний и заберете домой шарик, который станет первой игрушкой на новогодней елке.



Рождественская Фабрика Мечты

Друга Рика

Октябрьский Дворец

14 ноября, 19:00

Стоимость: 390-1050 гривен

Купить билеты

Трудно поверить, но не так давно "Друга Рика" отметила 20-летний юбилей творческой деятельности. Однако популярные украинские музыканты тормозить не планируют. В течение нескольких последних лет "Друга Рика" выпустила новый альбом и несколько видео, а также в рекордно короткие сроки собрала Дворец спорта на своем выступлении.

На этот раз артисты представят слушателям акустическую программу с аккомпанементом камерной оркестровой группы. Лучшие песни из всей дискографии группы и последнего альбома "Пирамида" зазвучат по-новому, но 100% заставят сторонников кричать от радости. Неплохой такой способ подвести итоги за 2019.



Друга Рика

ВДНХ

Станция метро "Выставочный центр"

10:00 – 22:00

Расписание и подробная информация

Устали от тесноты концертных залов? Хотите чего-то душевного, успокаивающего и одновременно интересного, активного, динамичного? Тогда приглашаем в парк на Выставочном Центре, где можно найти развлечения на любой вкус и в любой сезон. Вкусный фудкорт, ярмарка, прогулка на свежем воздухе, детские аттракционы, мастер-классы, лекции, масштабные мероприятия – например, популярная барахолка "Кураж Базар", или анатомическая выставка "Вселенная Тела", которая, кстати, продлена до 19 января.



ВДНХ

ПроМова 2019

MonteRay Live Stage

8 ноября, 19:00

Стоимость: 280-400 гривен

Купить билеты

Последние годы рэп-музыка пользуется спросом среди массового слушателя. И даже в Украине рэп-исполнители занимают большое почетное место на музыкальном Олимпе нашей отечественной сцены. Однако огромное количество талантов еще не видели на большой сцене – поэтому и рэп-фестивали остаются большой редкостью. Где же тогда можно открыть для себя свежую кровь, а новым музыкантам – заявить о себе? Выход есть – это фестиваль "ПроМова 2019"! Лучшие представители рифмованного слова со всей Украины: Киева, Днепра, Винницы, Луцка, Львова, Николаева, Прилук и Харькова. Електромед, Olive Taud, Капитана Смолетт, Ennyday, Ropan и Дядя Вова. Хедлайнер фестиваля – участник многочисленных телевизионных талант-шоу ХАС.



ПроМова 2019

Все фото: пресс-служба