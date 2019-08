Куда пойти в Киеве в августе: афиша самых громких событий

Вы можете поверить, что наступил последний месяц лета? Мы опомниться не успели, как теплые вечера начали наступать раньше, а нежные рассветы стали отдавать осенней прохладой и наполнять улицы легким туманом. Но есть еще время наверстать упущенное! Яркие концерты, постановки, перформансы и просто прогулки в приятной компании все еще ожидают вас следующие несколько недель.

А о все лучшее, что можно увидеть в столице Украины в этом августа, вы найдете в нашей традиционной афиши событий!

Тарас Чубай и "Плач Єремії"

Caribbean Club

2 августа, 20:00

Стоимость: 390-790 гривен

Плач Єремії – по-настоящему народная отечественный рок-группа, объединяющая серьезные философские тексты с лирическими балладами, а львовский колорит наполняет творчество чрезвычайной романтикой. "Днем с огнем" не найдешь человека, который бы не знал хит "Вона", одну из самых трогательных украинских песен. Вы сможете услышать строки "так у світі повелося" и не продолжить "я люблю її волосся"? 2 августа состоится долгожданный (и такой редкий) сольный концерт "Плача Єремії" и Тараса Чубая в Киеве!

Royal Blood

Арт-завод Платформа

5 августа, 20:00

Стоимость: 1290-1990 гривен

Когда в мире появляется группа вроде Royal Blood, понимаешь, что гитарная рок-музыка – явление, если не вечное, то 100% долгосрочное. Как можно противостоять силе творческого дуэта с ударной установкой и бас-гитарой, приправленной солидной порцией блюзовой гармонии? Это атмосфера, это стиль, это образ жизни! Рок-н-ролльное буйство по версии блюз-рок группы из Великобритании – это Royal Blood, и 5 августа они впервые приезжают с концертом в Украине!

Белые Ночи

Арт-завод "Платформа"

16 августа, 20:00

Стоимость: 350-450 гривен

Долгожданные ночные вечеринки под открытым небом – ради этого стоит жить, ждать лета и танцевать до рассвета! Дважды в год Арт-завод "Платформа" живет по принципу "Ночь ярче дня!" и приглашает всех киевских тусовщиков собраться на одном танцполе! Более сотни разноплановых артистов – от рок-музыки до техно или хип-хопа, 5 больших залов, и все необходимые атрибуты вечеринки! Кроме того, это событие будет еще и вкусным, потому что угощение готовят резиденты Ulichnaya Eda, а выпить чего-то крепкого можно у ближайшей барной стойки. Готовьтесь зажечь ночь и гореть до утра!



Белые Ночи

ВДНХ Пикник Сад

17 августа, 18:00

Стоимость: свободный вход

Fantastic Jazz Band принимает гостей в саду ВДНХ, чтобы сыграть им латино-американскую классику LATIN SHADOWS. Вас ждут завораживающий микс огненного ритма и сказочные гармонии американского континента. Прозвучат пьесы бразильской и афро-кубинской музыкальной культуры. Посетителей просят захватить покрывала для комфортного времяпровождения.



ВДНХ Пикник Сад

Кураж Базар, Рэп Шмеп Йо

19-й павильон ВДНХ

17-18 августа, 11:00

Стоимость: 150-250 гривен

"Кураж Базар" продолжает удивлять вечеринками, на которых можно и вкусно поесть, и приобрести различные классные вещи на барахолке, и получить знания на лекциях, и послушать музыкальных хедлайнеров – на этот раз на большой сцене выступит новая украинская суперзвезда Alyona Alyona. Да еще и сделать доброе дело, ведь "Кураж" часть полученных средств от продажи билетов отправляет на благотворительность. "Рэп Шмеп Йо" посвящен уличной культуре, спорту, веселью и доброте. Хотели когда-нибудь раскрасить стену граффити? Или станцевать нижней брейкданс с би-боями? Рэперы, трюки на рампе, четкий бит, хип-хоп и благотворительность – сложно придумать более ультимативно-приятный вариант досуга на выходных.

Сергей Жадан

Октябрьский Дворец

23 августа, 19:00

Стоимость: 150-590 гривен

Один из самых известных и авторитетных писателей современной Украины планирует встретить свой 45-й день рождения, как и полагается поэту, на собственном творческом вечере. Сергей Жадан, находясь в относительно молодом возрасте, уже получил статус живого классика. И не останавливается на достигнутом, а продолжает развивать уникальный стиль, выражая мысли о духовном, телесном, политическом, социальном, а главное – всегда актуален. Приходите 23 августа в Октябрьский дворец, где вас будут ждать музыка, стихи, разговоры, неожиданные творческие дуэты и другие приятные сюрпризы.

Foals

Арт-завод "Платформа"

27 августа, 19:00

Стоимость: 1190-1790 гривен

Foals вернулись из творческого отпуска и готовятся презентовать новый альбом "Everything Not Saved Will Be Lost", состоящий из двух самостоятельных частей – одна более танцевальная, другая более драйвовая. Инди-рокеры из Великобритании – это вообще отдельный жанр музыки, где царят свои традиции, приемы, специфические элементы, но противостоять этим колдунам с гитарами очень сложно. В позапрошлом году они приезжали с концертом в Киев, но по многочисленным просьбам возвращаются снова. Поэтому проведем последние летние дни не просто круто, а эпически – выступление Foals состоится 27 августа на Арт-заводе "Платформа"!

ТНМК: Симфо хип-хоп

Арт-завод "Платформа"

28 августа, 20:00

Стоимость: 590-1790 гривен

Когда ТНМК анонсировали "Симфо Хип-Хоп", то фанаты не знали даже чего ожидать от своих кумиров. Пацанская лирика на одной сцене с оркестром? Как-то в голове не укладывается. Но когда Фагот и Фоззи выпустили двойной альбом и одноименный фильм-концерт как итог сотрудничества с харьковским молодежным академическим оркестром, то публика осталась в восторге и требовала продолжения! К сожалению, все хорошее когда-нибудь должно закончиться, потому ТНМК объявляют о последнем выступлении в рамках проекта. Не пропустите возможность услышать группу в инструментальной аранжировке, заново открыть для себя любимые песни, а заодно попрощаться с потрясающим симфоническим амплуа ТНМК.

Кава Квест Фест

ВДНХ

31 августа – 1 сентября, 22:00

Стоимость: 100 гривен

"Кофе – мой друг, музыка – мой драг", как пел Женя Мильковский из группы "Нервы" в одноименной песне. Да и как не любить такой замечательный напиток? Он помогает проснуться утром, заряжает необходимым зарядом энергии и еще и создает непринужденную атмосферу во время дружеской беседы. Если вы не представляете жизни без кофе, то посетите ВДНХ, где по запаху свежемолотых зерен быстро найдете "Кава Квест Фест" – мероприятие для поклонников и настоящих специалистов. Программа двухдневного фестиваля насыщена событиями: чемпионат среди бариста, лекции, мастер-классы, кофе от филиалов 50 различных кофейных заведений, и все-все-все, что только имеет отношение к миру кофе.

