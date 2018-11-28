Куда пойти в Киеве в декабре: праздничная подборка на любой вкус

Вот и подходит к своему завершению 2018 год. Выдающиеся фестивали, концерты и выставки остаются позади, однако не менее эффектные и насыщенные события ждут вас в декабре! Не теряйте времени и начинайте планировать свои яркие праздничные выходные вместе с родными и друзьями.

Декабрь-месяц наполнен огромным количеством незабываемых событий, которые подойдут для празднования как со своими детьми, так и с ровесниками, которые имеют разные предпочтения. Выбирайте то, что по душе, и пусть предновогодняя атмосфера будет присутствовать в вашем сердце в течение всего месяца!

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Афиша событий в Киеве на декабрь

Modeselektor

Ночной клуб "Secret place"

1 декабря, 22:00

699-1300 гривен

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Культовый электронный дуэт из Берлина приедет в столицу Украины, чтобы отыграть свой мощный концерт. Сценические выступления Modeselektor становятся воплощением настоящей гармонии электронной музыки и медиа-арта. Музыкальный коллектив близок не только по музыкальному стилю и жизненным принципам Саше Рингу из Apparat и музыкантам из трио Moderat, а они еще и являются замечательными друзьями. Приходите на выступление – вы точно не пожалеете!



Modeselektor

Uriah Heep

Национальный дворец искусств Украина

6 декабря, 19:00

849-2190 гривен

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Известная британская рок-группа Uriah Heep за свои 49 лет творчества сумела увидеть многое. Но единственное, что не изменилось за почти полвека – это безграничная любовь к музыке. Бессменный фронтмен группы Кен Хенсли продолжает играть грандиозные концерты по всему миру, по-прежнему продвигая свое творчество не только среди старшего поколения, но и среди молодежи. Обязательно посетите концерт музыкантов, ведь для фанатов рока Uriah Heep – это настоящий канон своего жанра.



Uriah Heep

ONUKA

Ночной клуб "Stereo Plaza"

7 декабря, 19:00

600 гривен

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Культовая украинская исполнительница ONUKA, которая собирает огромные залы слушателей по всей Украине, отыграет свой очередной концерт в Киеве 7 декабря. Сочетая народные мотивы и современные жанры, артистка очаровывает не только украинского слушателя, но и иностранного. Да и не удивительно, так как она устроила настоящий перформанс на специальном выступлении в качестве гостя на "Евровидении-2016", которое проходило в Украине. Анонсированный концерт будет посвящен презентации нового альбома MOZAЇKA, который вышел 22 марта.



ONUKA

Аквариум, юбилейный тур – БГ 65

Ночной клуб "Stereo Plaza"

8 декабря, 20:00

590-2490 гривен

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Российский поэт и музыкант Борис Гребенщиков в свои 65 продолжает выступать с группой "Аквариум" и давать концерты. В честь своего юбилея, который он отметил 27 ноября, исполнитель решил посетить Украину. Чуть ли не каждый житель СНГ знает такие песни Гребенщикова как "Не трать время", "Для тех, кто влюблен" и "Двери Травы", в честь которой была названа концертная программа. Кто желает почувствовать восточную версию регги и дыхание палящего солнца Махачкалы – вам обязательно стоит посетить этот концерт.



Аквариум, юбилейный тур – БГ 65

Зимняя Страна на ВДНХ

Национальный экспоцентр Украины "ВДНХ"

8-10 декабря

Вход на территорию парка свободный

Уже третий год подряд зимний парк на ВДНХ радует киевлян своей насыщенной программой. Среди самых популярных развлекательный локаций в "Зимней Стране на ВДНХ" можно будет увидеть: городскую резиденцию всемирно известной фабрики елочных украшений "Клавдиево", квест-павильон "Дом интерактивных приключений", экспозицию "Ледниковый период" и "Замок ледяных скульптур". Кроме этого туристы и жители столицы смогут посетить один из крупнейших в городе катков, порадоваться на драйвовых тюбинговых горках, стать гостем Резиденции Деда Мороза, а также приобрести праздничные сувениры и поесть вкусные лакомства на ярмарке "Корпорация подарков" и много других развлечений.

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Зимняя Страна на ВДНХ

ДахаБраха, Заключительный концерт всеукраинского тура

Международный центр культуры и искусств

12 декабря, 19:30

1250-1950 гривен

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Знаменитая украинская музыкальная этно-группа завершает свой тур по Украине. Отыграв несколько впечатляющих концертов в главных городах страны, музыканты устроят еще один эффектный перформанс в Международном центре культуры и искусств. Их музыка пронизывает самые потаенные уголки сердца, а украинские мотивы имеют свойство погружать слушателей как в глубокую печаль, так и в большую радость. Из-за того, что группа была создана в театральных стенах "Даха", они так и остались полными театральности в сочетании с традиционной музыкой.

Winterra. Легенда сказочного края

Национальный экспоцентр Украины "ВДНХ"

14 декабря, 19:00

265-990 гривен

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Удивительное вирутальное шоу " Winterra. Легенда сказочного края" в декабре очарует вас не меньше, чем знаменитые постановки "Вартові Мрій" и "Дом Таинственных приключений". В новом шоу создатели расскажут историю маленького мальчика, младший брат которого попадает в ледяное королевство Winterra и зовет на помощь, потому что не может выбраться оттуда. Темный край, полный ужаса и мрака, стал таким из-за потери детьми веры в настоящие чудеса. И поэтому лишь тот, кто сможет сломать эту темную магию, спасет королевство и себя от тьмы. Шоу затронет такие важные темы как семья, вера и любовь, поэтому эту постановку важно будет увидеть не только детям, но и взрослым.



Winterra. Легенда сказочного края

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Вагоновожатые

Концертный зал "Atlas"

16 декабря, 20:00

390-990 гривен

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На песнях украинской музыкальной группы "Вагоновожатые" выросло не одно поколение меломанов. Теперь они презентуют свой новый альбом "Референс", который помимо горячей музыки будет наполнен проникновенными текстами фронтмена Антона Слепакова. Но лучше один раз услышать их музыку, чем много писать. Берите своих лучших друзей и наслаждайтесь гипнотизирующим речетативом от музыкантов.



Вагоновожатые

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

Дворец Спорта

18 декабря

390-790 гривен

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Всеми любимая лирическая группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ выступит с очередной концертной программой и представит свой последний альбом "Буду з тобою!", а также песни из своих других пластинок. Чтобы добиться успеха, им пришлось больше 10 лет работать над собой и своим творчеством. Концерт во Дворце спорта может стать самым масштабным за всю историю группы. В лирических композициях вы найдете себя и, возможно, даже вспомните о наболевшем. Но не беспокойтесь – украинская группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ не оставит вас равнодушным и напомнит вам, кто вы есть на самом деле.



БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

Академия озорников

Национальный дворец искусств Украина

22 декабря, 17:00

150-300 гривен

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Наверное, ни один сторонник новогодних праздников не может представить себя без посещения главной елки страны в Национальном дворце искусств "Украина". Там можно увидеть не только новогоднюю красавицу, но и посмотреть спектакль вместе с семьей. В этом году всех жителей Киеве удивят доброй и поучительной сказкой "Академия озорников". Такой подарок от талантливых художников станет прекрасным наполнением накануне ряда праздников!



Академия озорников

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New Year Hits

Национальная музыкальная академия Украины имени Петра Чайковского

23 декабря, 19:00

150-480 гривен

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Когда же, как не в предновогодние праздники, слушать сказочные мелодии Фрэнка Синатры, Бинга Кросби и Линдси Стерлинг? Поэтому для киевлян подготовили беспроигрышное предложение! В Национальной музыкальной академии в течение 2-х часов вы сможете послушать свои любимые праздничные джазовые хиты и новогодне-рождественские шлягеры! Не обойдется и без всемирно известного мотива украинской композиции "Щедрик", на которой выросло не одно поколение. Новогодняя магия рядом!



New Year Hits

Тина Кароль. Все хиты

Национальный дворец искусств Украина

31 декабря, 19:00

200-2250 гривен

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Новогодняя ночь станет незабываемой, если вы присоединитесь к презентации нового альбома Тины Кароль "Інтуїція". В течение нескольких часов вы сможете насладиться не только трогательными хитами украинской артистки, а и встретить Новый год в кругу таких же меломанов, как и вы! Кроме этого Тина не оставит вас без всеми любимых хитов, которые прославили ее на всю Украину и за ее пределами. Пусть эта новогодняя ночь станет для вас особенной и незабываемой!



Тина Кароль. Все хиты