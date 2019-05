Куда пойти в Киеве в июне: афиша самых интересных событий

Лето стартует уже через день! Нас ждут долгие прогулки жаркими вечерами, яркие музыкальные фестивали, концерты, выставки и много интересного. Планируйте свой июнь уже сейчас и не пропустите самое интересное в столице Украины.

А самую лучшую и наиболее актуальную подборку событий вы найдете, как всегда, на LifeStyle 24.

Godsmack

Stereo Plaza

5 июня, 19:00

Стоимость: 1460-8800 гривен

Впервые с презентацией нового альбома When Legends Rise Украину посетит американская хард-рок группа Godsmack. Ждать новую пластинку пришлось примерно четыре года, но это ожидание того стоило – этот мощный релиз сначала заинтриговал старых фанатов с помощью сингла Bulletproof. Альбом доказал, что корифеев жанра еще рано списывать со счета, и еще больше расширил саунд-диапазон американской металл-команды. Но мы не удивлены таким результатом, учитывая, что все предыдущие записи Godsmack становились платиновыми или золотыми в США.



Godsmack

Бумбокс

Арт-завод "Платформа"

5 июня, 19:00

Стоимость: 799 гривен

Лето только начинается, однако нам уже пора забронировать билеты на несколько музыкальных фестивалей, потому что их в этом году будет предостаточно. Но Бумбокс, одна из любимейших групп украинцев, выступил с необычным заявлением – следующие три месяца группа с Андреем Хлывнюком во главе не выступит на open-air фестах, но сыграет только один большой сольный концерт на Арт-заводе "Платформа". И не просто музыкальный концерт, а настоящий перформанс с мастер-классами, автограф-сессией, выставкой фоторабот и обязательным мерчем для продажи. А самый вкусный бонус заключается в следующем: Бумбокс впервые исполнит песни с нового альбома "Таємний код" и представит обновленный состав группы!



Бумбокс

Videozhara

Арт-завод "Платформа"

8-9 июня, 12:00

Стоимость: 449-1899 гривен

Признавайтесь, кто из вас и дня не может удержаться без просмотра видео от любимых YouTube и Instagram-блогеров? Если в вашем плейлисте есть украинские каналы, у нас есть хорошая новость – с 8 по 9 июня на Арт-заводе "Платформа" состоится главный фестиваль для видеоблогеров – Videozhara! Катя Адушкина, XO Life, Алена Венум, Влад Бумага, Halber, Eugene Sagaz и еще более 600 известных "криэйторов", которые, наконец, встретятся с фанатами, поделятся секретами успеха и звездной жизни. Вас ждут 15 тематических площадок, 9 сцен, мастер-классы, воркшопы, сюрпризы, розыгрыши, батлы, соревнования и еще много чего интересного! Готовьте смартфоны для трансляции в соцсетях!



Videozhara

Interpol

Зеленый Театр

12 июня, 12:00

Стоимость: 1290 гривен

Молодые, известные, талантливые и очень сексуальные рок-ребята из Нью-Йорка впервые приезжают в Украину с презентацией нового альбома Marauder. И если вы до сих пор не слышали об Interpol, то должны сделать перерыв на обязательное прослушивание альбома Turn On The Bright Lights. Он, наверное, один из лучших музыкальных релизов 2002 года, продукт правильного места и времени, большое возвращение пост-панка на большую сцену. Сначала их вдохновляло творчество Joy Division, а потом Interpol и сами стали источником вдохновения для большого количества музыкантов. Что ждет нас во время их концерта в Зеленом Театре? Много вдохновения, сексуальной энергии, атмосферы неистовой любви и ночного города. Мурашки по коже, поэтому ждем с нетерпением.



Interpol

The Chemical Brothers

МВЦ

15 июня, 20:00

Стоимость: 150-4999 гривен

С релизом долгожданного альбома No Geography, Том Роулэндс и Эд Саймонс (более известные как The Chemical Brothers) словно вернулись в 90-е, когда их дуэт находился в авангарде британской электронной сцены. В своих композициях дуэт смешивает самые разные стили, от хип-хопа до рок-музыки, и делает это настолько прекрасно, что в восторге остаются как журналисты, так и обычные слушатели. Танцевальная музыка с миксом психоделики, ярких мелодий и визуального перформанса, благодаря которым живые выступления The Chemical Brothers остаются непревзойденными и незабываемыми для всех поклонников.



The Chemical Brothers

Tokio Hotel

Atlas

17 июня, 20:00

Стоимость: 1399-2999 гривен

Невероятно! В киевском клубе Atlas состоится концерт немецкого музыкального феномена 2000-х., рок-группы братьев Каулитц – встречайте Tokio Hotel с презентацией последней пластинки Melancholic Paradise. Музыканты, которые отмечают 15-летний юбилей на сцене, остаются открытыми для новых стилей в музыке, а потому продолжают ставить эксперименты со звучанием. Результаты, если верить заявлению фронтмена группы, нас приятно удивят – потому встречаем Tokio Hotel в Украине в рамках мирового турне в поддержку нового альбома!



Tokio Hotel

Лето на ВДНХ

С мая до середины сентября, з 10:00

Самая крутая локация для семейного отдыха и досуга киевлян и гостей столицы начинает новый сезон и приглашает получить порцию ярких впечатлений с проектом "Лето на ВДНХ". Стендап-концерты, музыкальные выступления, DJ-сеты, кинопоказы, фестивали, барбекю на свежем воздухе, фуд-корты, спортивные развлечения и еще более 50 локаций для досуга – все, что нужно человеку из мегаполиса в одном месте. Как и в прошлом году, на территории комплекса будут работать ледовая арена и бассейн под открытым небом. Спешите встретить лето, наполненное новыми развлечениями и приключениями!



Лето на ВДНХ

Фотопространство "Пикник Сад"

ВДНХ, проспект Академика Глушкова, 1

Работает ежедневно

Вход – бесплатный, корзина для пикника – 490 грн на двоих, 975 грн – на четверых

Об этой локации стоит рассказать отдельно. Этим летом на ВДНХ открылось новое insta-пространство "Пикник Сад". Сюда можно прийти, чтобы устроить свой собственный пикник с друзьями, а можно и купить корзину для пикника с напитками и вкусными лакомствами на месте. Красивых пейзажей и пледов хватит на всех, так как суть локации как раз и заключается в том, что все для пикника вы найдете здесь. Ну и, конечно, в "Пикник Саду" можно сделать очень красивые фото для соцсетей.



Фотопространство "Пикник Сад"