Куда пойти в Киеве в марте: подборка событий для теплых весенних прогулок

Вот и пришла весна – с легкими курточками, белыми кроссовками и отличным настроением в подарок! На улицах начинают появляться первые летние площадки, а прогулки влюбленных пар и компаний друзей становятся все длиннее и теплее. Самое время запланировать, где провести свои долгожданные мартовские вечера и выходные.

Трудно найти человека, который бы не радовался долгожданному весеннему теплу. А вот таких, кто до сих пор не знает о лучших событиях марта, можно. Мы решили избавить вас от этой проблемы, поэтому подготовили свой топ лучших концертных событий, которые в ближайшее время состоятся в Киеве!

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Steven Wilson

Октябрьский дворец

2 марта, 19:00

Стоимость: 680-2990 гривен

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Музыкальный гений Porcupine Tree Стивен Уилсон находится вне системы координат массового слушателя. Прогрессивный рок – не самый популярный жанр музыки в мире, но он определенно заслуживает вашего внимания. Технически сложный, выверенный до малейшего звука, разрывающий привычные правила – этот жанр является доказательством того, что пределов совершенства просто не существует. Стивен Уилсон – апостол прогрессив-рока, ведь его сольное творчество, как и творчество в рамках легендарной группы, очень высоко оценивают слушатели и критики. Поэтому ловите удачу за хвост и позаботьтесь о билете на его выступление в Октябрьском дворце!



Steven Wilson

Enter Shikari

Stereo Plaza

2 марта, 20:00

Стоимость: 850-1500 гривен

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Пост-хардкор тоже не самый популярный стиль музыки, но вокруг него сплотилась своя преданная армия поклонников. Поэтому Enter Shikari, признанных лидеров жанра, ждут в Украине с нетерпением, считая дни до их выступления в Stereo Plaza. Их последние альбомы радуют сочными музыкальными экспериментами, сочетанием, казалось бы, несочетаемых жанров – пост-хардкора, дабстепа, драм-н-бейса и лирических мотивов. Это дает повод говорить о Enter Shikari, как о невероятно самобытном коллективе.



Enter Shikari

Tiesto

Stereo Plaza

3 марта, 21:00

Стоимость: 1349-5499 гривен

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Ни один масштабный фестиваль электронной музыки не обходится без приглашения суперзвезды и диджея №1 – Tiesto! В прошлом году он уже собрал целый стадион украинских поклонников и организовал одну из лучших в стране дискотек. Но время двигаться дальше! На этот раз локация немного скромнее, но это никак не уменьшает масштаб выступления. Один из самых популярных и влиятельных в мире электронных музыкантов на сцене Stereo Plaza – это вечеринка, которую еще долго будут вспоминать все столичные меломаны!



Tiesto

Балет Сухишвили

Дворец "Украина"

7-10 марта, 19:00

Стоимость: 700-1950 гривен

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Отдельный жанр столичных концертов, который пользуется большим спросом среди людей – это выступления национальных коллективов из всех уголков мира. Это легкий способ прикоснуться к самобытной культуре, насладиться потрясающим шоу и вдохновиться легкостью их движений! Конечно же, речь идет о национальном грузинском балете "Сухишвили". Достаточно хоть раз увидеть их на сцене вживую, чтобы влюбиться и не пропускать ни одного выступления танцоров, которые бросают вызов законам гравитации! В этом году, уже традиционно, они дают сразу несколько концертов подряд – 7-10 марта, Дворец "Украина"!



Балет Сухишвили

Друга Ріка

Дворец Спорта

8 марта, 19:00

Стоимость: 290-990 гривен

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Украинский рок-н-ролл коллектив "Друга Ріка" немало вдохновлялся творчеством культовых британских групп, но за двадцать лет успел сформировать собственный музыкальный стиль. Ярким примером этого взросления стал альбом "Пирамида", именно с этим релизом ребята проехались по городам Украины с большим туром. Выступление в Киеве приурочено к празднику весны, поэтому джентльмены освобождены от необходимости ломать голову над подарком – билет на концерт станет отличным поводом потанцевать вдвоем. Этот особенный день обязательно запомнится вам еще на долгое время.



Друга Ріка

Вечерний Квартал

Дворец "Украина"

14 марта, 19:00

Стоимость: 150-3500 гривен

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Парадоксально, но благодаря комедийному шоу украинцы больше узнали о политике, чем в школах или университетах. Но кроме образовательной функции, "Вечерний квартал" успешно справляется с основной миссией – смешить людей до коликов в животе! С весной приходит первое тепло и новая программа самых популярных комиков Украины, поэтому надевайте нарядные костюмы и готовьтесь к сеансу смехотерапии!



Вечерний Квартал

Sirotkin

Caribbean Club

15 марта, 19:00

Стоимость: 300-700 гривен

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Представьте себе инди-фолк с глубокими текстами, космической музыкой и ноткой осенней меланхолии. Если в голове появляется нечто похожее на Дэмьена Райса, Fink'a или Джей-Джей Йохансона, то вы недалеки от правды. Сергей Sirotkin сначала создавал музыку сольно, но когда проект стал популярным – пригласил в команду еще трех музыкантов. Киев принимает гостя 15 марта в Caribbean Club, поэтому, если вы не боитесь утонуть в романтических песнях, то смело покупайте билет на его выступление.



Sirotkin

Junior Fashion Week

КВЦ Парковый

21-24 марта, 13:00

Стоимость: 300-600 гривен

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Новые тренды, показы модной одежды от лучших украинских и зарубежных брендов, премьера новой коллекции Petit Bateau и других известных марок – все это Junior Fashion Week, лучшее профессиональное мероприятие Украины в мире детской моды. На четыре дня в КВЦ "Парковый" соберутся лучшие мастера, которые работают с одеждой и аксессуарами, созданными специально для детей. Дизайнеры, fashion-критики, блогеры – все они соберутся вместе на Junior Fashion Week, чтобы оставаться в курсе последних модных тенденций, и приобрести качественные вещи для своих детей.



Junior Fashion Week

Запальна Масляна

ВДНХ

9-10 марта

Вход бесплатный

Наверное, многие из вас придерживаются приятной семейной традиции прощаться с зимой во время Масленицы. Праздничная атмосфера, вкуснейшие блины с десятками различных начинок на фудкорте, конкурсы и викторины, розыгрыши призов и эпическое сжигание чучела зимы – это "Зажигательная Масленица" на ВДНХ. А вы с близкими можете стать частью народного гуляния! Кроме того, на празднике выступят известные украинские музыканты: Ирина Федишин, Alyosha, Aviator, Selfy, Солоха и многие другие!



Запальна Масляна