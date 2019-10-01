Куда пойти в Киеве в октябре: афиша самых интересных событий

Вот и стартовал второй месяц осени, который, кроме затяжных холодов и местами снега, соберет всех ближайших родственников и друзей за теплыми посиделками. Самое время греться в лучших локациях Киева и наслаждаться долгими вечерами выходных.

А чтобы ваш месяц удался на все 100%, предлагаем нашу традиционную подборку событий в столице Украины!

Вселенная Тела

ВДНХ, 4 павильон

До 31 октября, 20:00

Стоимость: 350-400 гривен

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"Body Worlds" – самая известная гастрольная выставка в мире, число ее посетителей достигает уже давно более 50 миллионов посетителей. Впервые "Вселенную тела" представили в Токио в 1995 году, и с тех пор выставки были устроены в более чем 50 музеях и на площадках Северной Америки, Европы и Азии. И вот в конце лета экспозиция впервые попала в Украину, а именно – в 4 павильон киевского ВДНХ. Это анатомическое путешествие, которое раскроет все шокирующие тайны человеческого организма на примере настоящих тел, что после смерти были сохранены специальным методом бальзамирования, изобретенным немецким доктором Гунтером фон Хагенсом.



Вселенная Тела

Junior Fashion Week

КВЦ Парковый

10-13 октября, с 14:00

Стоимость: 100-300 гривен

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С 10 по 13 октября в КВЦ Парковый состоится Junior Fashion Week, где известные украинские и зарубежные дизайнеры представят свои новые коллекции одежды для детей осень-зима 2019-2020 года. Если вы давно ищете теплую и комфортную одежду, которая будет не только практичной, но и нравиться вашему ребенку – то неделя детской моды создана именно для вас. Современная детская мода превратилась в отдельное направление фэшн-индустрии, поэтому Junior Fashion Week ежегодно представляет новые коллекции для маленьких модников.



Junior Fashion Week

Вагоновожатые feat "Ордер на арест" (1926)

Сцена 6

10 октября, 19:00

Стоимость: 150 гривен

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Когда Вагоновожатые устраивают новый музыкальный перформанс и создают аудиоряд к классическим черно-белым фильмам – это превращается в настоящий кино-концерт на фоне декораций Довженко-Центра. 10 октября на этой локации состоится показ фильма режиссера Георгия Тасина "Ордер на арест" (1926 года) с живым музыкальным сопровождением от группы Антона Слепакова. Событие состоится в рамках нового сезона музыкальных киноперформансов "Коло Дзиґи", во время которых показ отреставрированных украинских немых фильмов сопровождается выступлениями современных музыкантов.



Вагоновожатые feat "Ордер на арест" (1926)

QARPA

Docker Pub

10 октября, 20:00

Стоимость: 175-3150 гривен

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Кого вообще считать панк-иконой независимой Украины, если не Ирэну Карпу? Известная писательница, бунтарка, музыкант, журналистка и телеведущая – превратила группу Qarpa на довольно провокационную культурную единицу для исторического периода, когда шоу-бизнес независимой страны только поднимался на ноги и создавал собственный стиль. Эта музыка является миксом индастриала, панк-рока, хардкора и психоделического трип-хопа, а в перерывах между треками Ирэна может зачитать собственные стихи, или организовать любое другое лирическое отступление. Поэтому наблюдать за ее перфомансами всегда интересно, волнующе и вдохновенно.



QARPA

ЛУНА

Киностудия имени Довженко

11 октября, 20:00

Стоимость: 650-950 гривен

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Феномен певицы Луны уже давно лишился привязки к молодой аудитории. Ее музыкой, искренними текстами и минималистичным саундом могут наслаждаться от малого до великого. За ее релизами следят все специализированные СМИ, а проект "Луна" считают одним из самых честных и искренних проектов современной украинской музыки. Новый альбом "Транс" еще больше расширит художественную вселенную певицы, которая уже состоит из "Зачарованих снів", "Острова свободи" и дебютных "Маг-ні-тів". С нетерпением ждем презентации 11 октября на киностудии имени Довженко!



ЛУНА

Photon x Promin'

Киностудия имени Довженко

13 октября, 22:00

Стоимость: 650-1200 гривен

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Вечеринки от H2D и Smailov – это показатель качества. Исключительные локации, невероятные световые инсталляции, синергия музыки, света и архитектуры. Организаторы уже могут похвастаться удачными приглашениями: диджей-сет от Modeselektor, выступление Aparat и Telefon Tel-Aviv, а 13 октября команда Promin' приглашает всех желающих на новую вечеринку, созданную в коллаборации с резидентом легендарного немецкого клуба Berghain – Беном Клоком. Вместе с одним из самых известных электронных продюсеров Берлина на одной сцене выступят Ellen Allien (Германия), Voin Oruwu (Украина) и DVS1 (США).



Photon x Promin'

Kadnay

Caribbean Club

17 октября, 20:00

Стоимость: 550 гривен

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В 2012 году Дмитрий Каднай и Филипп Коляденко основали инди-поп группу Kadnay, впоследствии их проект стал победителем премии Золотая Жар-птица в категории "Инди", а музыканты дошли до полуфинала национального отбора на Евровидение 2017 года и до финала 2018. Но главным достижением и фишкой Kadnay всегда были живые выступления – драйвовые, зажигательные и сексуальные. Они постоянно удивляют фанатов новыми музыкальными экспериментами, а шоу становятся все более страстными и танцевальными. Поэтому ждем всех 17 октября в Caribbean Club – будем слушать новый альбом "Полон" и наслаждаться сценическим перформансом.



Kadnay

Сара Брайтман

Дворец Спорта

27 октября, 19:00

Стоимость: 550-5900 гривен

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Суперзвезда Сара Брайтман начала свою карьеру в составе танцевальной труппы Hot Gossip и выпустила несколько диско-синглов в качестве сольного исполнителя. Но в 1981 году она дебютировала в музыкальном театре Вест-Энда в мюзикле "Cats" и познакомилась с композитором Эндрю Ллойдом Уэббером, за которого впоследствии вышла замуж. Это было начало звездной карьеры, слава Сары Брайтон охватывает все континенты нашей планеты – и вот впервые она посетит Украину с презентацией нового альбома "HYMN". Певица добавила к новой программе все свои знаменитые арии, лучшие хиты и новые произведения в жанре нео-классики, поэтому посетить концерт могут даже те, кто ранее не был знаком с ее творчеством. Поверьте, вы не будете разочарованы.



Сара Брайтман