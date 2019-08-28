Куда пойти в Киеве в сентябре: афиша самых интересных событий

Хотя лето и закончилось, это не повод грустить и просиживать дома все выходные дни. Для киевлян и гостей города предлагают немало интересных событий, которые поразят даже бывалых туристов. Фестивали, громкие концерты, художественные выставки, фестиваль кофе и продолжение лета – это не все, чем будет удивлять столица.

Какими горячими событиями отметится август в Киеве – читайте в нашей традиционной афише.

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Вселенная тела. Body Worlds

ВДНХ, 4 павильон

31 августа – 31 октября

Стоимость: 350-400 грн. / Купить билеты

Необычная экспозиция немецкого доктора Гюнтера фон Хагенса Body Worlds (Вселенная Тела) – это передвижная выставка, которую с 1995 года посетило уже почти 50 миллионов человек по всей Земле. Польша, Голландия, Китай, США, Канада и, впервые – Украина. С 31 августа по 31 октября она пройдет на территории 4 павильона ВДНХ. Благодаря мультимедийным установкам вы в деталях узнаете об удивительных способностях своего организма, а также увидите подробности человеческой анатомии на примере настоящих человеческих тел, которые были забальзамированы специальным методом пластинации.



Вселенная тела. Body Worlds в Киеве/ Фото: пресс-служба

Kyiv AcroYoga Fest 6.0

Skvo Space

1 сентября, 9:00

Стоимость: 650 грн. / Купить билеты

Акройога – это искусство взаимодействия с другими людьми, полезное (можно даже сказать "незаменимое") в жизни как мужчин, так и женщин. Выглядит это как парный сеанс занятия йогой, где оба партнера поддерживают и помогают друг другу. В этом сентябре праздник акройоги в шестой раз состоится в Киеве, поэтому, если вы хотите научиться у лучших, не упустите уникальную возможность начать свой путь под наблюдением специалистов: 14 преподавателей, 10 классов, включая потоки для совсем новеньких и 12 часов нон-стоп занятий йогой!



Акройога в Киеве/ Фото: пресс-служба

Лето на ВДНХ

до 29 сентября

Вход бесплатный

Расписание и подробная информация

В прошлом году более двух миллионов гостей зарядились энергией благодаря проекту "Лето на ВДНХ", но этим летом посетителей, а, следовательно, и развлечений стало еще больше! Музыка, кинопоказы, фудкорт, спортивные площадки, детские аниматоры и различные мероприятия: лекции, мастер-классы и фестивали.

Например, в сентябре, кроме постоянно действующих локаций, на ВДНХ будет проходить анатомическая выставка "Вселенная тела", любимец киевской аудитории – литературный "Кураж-Базар" и бесплатный джазовый концерт "Лунный свет" в романтическом "Пикник Саду". Мы еще расскажем о самых интересных ивентах в наших подборках, но все равно советуем лично ознакомиться с афишей и подробностями на сайте проекта.



Лето на ВДНХ: программа все меры / Фото: пресс-служба

Кава Квест Фест

ВДНХ

31 августа – 1 сентября

Стоимость: 100 грн. / Купить билеты

Праздник кофейной культуры в чрезвычайно удачный для этого момент – когда лето сменяет осень – "Кава Квест Фест" приглашает всех на дегустацию бодрящего, вкусного и ароматного напитка. Свои филиалы под открытым небом откроют, чтобы приготовить вкусные авторские напитки, более полусотни столичных кафе третьей волны. Ярмарка порадует большим количеством зерен и новейшего оборудования для специалистов, которые на протяжении всего мероприятия планируют делиться опытом во время лекций и специализированных мастер-классов. И главный кофейный чемпионат Украины "Basista Battle" – вот, куда стоит прийти, если хотите открыть для себя новые необычные вкусы.



Кава Квест Фест / Фото: пресс-служба

РетроМузФест

Дом звукозаписи Украинские Радио

5 сентября, 19:00

Стоимость: 100-350 грн. / Купить билеты

Дамы и господа, приготовьте свои шляпки, вуали и перчатки! Карету подано, пора отправляться на Международный фестиваль ретро-музыки имени Богдана Весоловского. Уникальное событие в жизни столицы, красная дорожка для знаменитостей – и культурная машина времени в середину XX века для поклонников. Программа фестиваля: итальянские романсы Альфонсо Оливьера, выступление группы Wszystko, зажигательные танцы "Шпилястих кобзарів" и Мазен Киван и Сахар Абу Халиль, звезды мирового танго; симфонические оркестры, хор и десятки талантливых певцов, которые исполнят для вас музыкальные ретро-хиты тех лет.



РетроМузФест / Фото: пресс-служба

Ready. Steady. Favorit

НСК Олимпийский

7 сентября, 18:00

Стоимость: 350-1700 грн. / Купить билеты

Компания "Фаворит Спорт" решили с размахом отпраздновать свое 20-летие на НСК "Олимпийский" – главной спортивной арене страны, в компании самых известных звезд отечественного шоу-бизнеса. Учитывая то, что фестивальный сезон подходит к концу, исполнители собрались топовые, а цена на мероприятие установлена ​​на низком уровне, следует ожидать огромную толпу желающих приобрести заветный билет. На "Ready. Steady. Favorit" готовятся к выступлению: Верка Сердючка и супер- группа, Олег Винник, Dzidzio, Mozgi, Dilemma, Tayanna, Оля Полякова, Макс Барских и Maruv!



Ready. Steady. Favorit / Фото: пресс-служба

NK: Настя Каменских

Ego Party Place

13 сентября, 23:00

Стоимость: 1000 грн. / Купить билеты

Мировую музыкальную индустрию одновременно захватили два жанра: рэп и поп-музыка из Латинской Америки. И Настя Каменских решила не оставаться в стороне от трендов, немного изменив подход и звучание своего сольного проекта NK. После этого певица отправилась покорять американское телевидение, в чем достигла немалого успеха. 13 сентября всех, кто готов танцевать до рассвета, ожидает свежая клубная программа "Это моя ночь" – следующий level up для популярной украинской исполнительницы.



NK: Настя Каменских / Фото: пресс-служба