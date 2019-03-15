Куда пойти в Киеве в выходные: афиша 15-17 марта

Позади остались праздничные выходные, связанные с 8 марта, но это не дает повода для печали и уединения. Ведь вокруг столько интересных событий, которые обязательно стоит посетить в эти выходные в Киеве!

Запасайтесь замечательным весенним настроением, зонтиками (ведь синоптики обещают, что вероятно будет дождь) и своими родными людьми, с которыми вы точно отлично проведете время.

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Sirotkin

Caribbean Club

15 марта, 19:00

Стоимость: 300-700 гривен

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Хотите встретить начало весеннего тепла на романтическом концерте? Сергей Сироткин и его одноименный музыкальный проект прямо-таки состоит из лирически-меланхоличных мелодий, переборов, звуков, интонаций и главное - текстов, глубоких и эмоциональных. Свою первую песню он написал специально для показа Гоши Рубчинского, после выступал на разогреве Jay-Jay Johanson и пел на одной сцене с Damien Rice. Сейчас проект разросся до четырех человек, так что свое первое выступление в Киеве Sirotkin проведут в полном музыкальном составе!



Sirotkin

Вечерний Квартал

Дворец "Украина"

15 марта, 19:00

Стоимость: 150-3500 гривен

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Украинцы как никто умеют относиться к жизни с юмором и самоиронией. Иначе не справиться с тем хаосом, который происходит вокруг. Уже долгие годы на передовой отечественной комедии выступает "Студия Квартал 95" с многочисленными шоу и телепередачами. Концерты "Вечернего квартала" неизменно собирают sold out, а трансляции по ТВ занимают верхние строчки рейтинга. 15 марта во дворце "Украина" кварталовцы представят зрителям новую комедийную программу, поэтому готовьтесь к двухчасовому сеансу смехотерапии!



Вечерний Квартал

Группа #ВСМЫСЛЕ

Indigo Club

15 марта, 20:00

Стоимость: 150-450 гривен

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Международный день юмора отмечают 1 апреля, но группа #Всмысле хочет встретить его на две недели раньше. По этому поводу планируется не просто выступление, а ТВ-съемка нового вокально-юмористического шоу, свидетелями которого вы можете стать 15 марта в Indigo Club. Квартет очаровательных девушек выполнит смешные песни на самые разные, но всегда актуальные темы: извечный вопрос взаимоотношений мужчин и женщин, секс, любовь, семья, социальные сети, защита прав животных и многое другое. Ведущим вечера станет известный стендап-юморист Макс Вышинский, многократный победитель шоу "Рассмеши комика".



Группа #ВСМЫСЛЕ

On-The-Go

Caribbean Club

16 марта, 19:00

Стоимость: 350-750 гривен

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Для музыкантов с On-The-Go последние несколько лет получились очень продуктивными. За это время группа успела выпустить новый альбом Origins, дать несколько выступлений с акустической программой в Лондоне, поэтому неудивительно, что украинским фанатам пришлось дольше обычного ждать их возвращения в Киев. Но 16 марта в Caribbean Club справедливость восторжествует – On-The-Go выступят с новым альбомом и старыми хитами в сопровождении струнного квартета, а специальным гостем вечера станет инди-поп проект Наадам.



On-The-Go

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P.O.D.

Stereo Plaza

17 марта, 19:00

Стоимость: 1111-2200 гривен

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Несмотря на предвзятое отношение многих людей к тяжелой музыке, для некоторых верующих она неразрывно связана с религией. Для Америки жанр "христианский хардкор" не кажется чем-то необычным, ведь музыка – это универсальный способ донести слушателю свои мысли относительно веры, любви и божественной природы. P.O.D. – один из самых ярких и известных примеров подобного симбиоза, тексты их песен богаты на библейские аллегории. В рамках масштабного европейского турне группа из Сан-Диего выступит 17 марта в клубе Stereo Plaza с новым альбомом "Circles".



P.O.D.

Rock Symphony

Дворец "Украина"

17 марта, 19:00

Стоимость: 1550 гривен

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Сопродюсеры легендарных мюзиклов Notre Dame de Paris & Mozart L'Opera Rock приглашают на грандиозное шоу Rock Symphony! 160 замечательных музыкантов создают монолитное творение, которое по своей режиссуре и драматургии не уступает голливудским блокбастерам. Композиции во время выступления рок-оркестра плавно сменяют друг друга, чтобы создать ощущение музыкальной непрерывности, а искусное сочетание хора и оркестра вызывает невероятные ощущения. Эмоции, которые человек получает во время прослушивания инструментальной музыки, варьируются от тихого восторга до бурных аплодисментов, поэтому приходите 17 марта во дворец "Украина", и не сдерживайте эмоции во время концерта Rock Symphony.



Rock Symphony

Фото: пресс-служба